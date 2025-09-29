Suryakumar Yadav Love : सूर्यकुमार यादवचं पहिलं प्रेम कोण? तिचं नाव घेत म्हणाला, माझ्या मनात फक्त तीच होती पण...

Suryakumar Yadav Love Stoey : मुंबईचा धडाकेबाज फलंदाज सूर्यकुमार यादव, ज्याला चाहते प्रेमाने 'SKY' म्हणतात, क्रिकेटच्या मैदानावर आपल्या फटकेबाजीने सर्वांना थक्क करतो. नुकत्याच पार पडलेल्या Asia Cup मध्ये भारताच्या विजयानंतर सूर्यकुमार पुन्हा चर्चेत आले आहे. आपला T20 चा कॅप्टन हा खेळाडू केवळ क्रिकेटच्या जगातच नव्हे, तर वैयक्तिक आयुष्यातही अनेकांसाठी प्रेरणादायी आहे..सूर्यकुमार आणि त्याची पत्नी देविशा शेट्टी यांची प्रेमकहाणी म्हणजे क्रिकेट आणि नृत्याचा एक अनोखा मिलाफ आहे.सूर्यकुमारचा जन्म 14 सप्टेंबर 1990 रोजी मुंबईत अशोक आणि स्वप्ना यादव यांच्या कुटुंबात झाला. 2010-11 च्या रणजी हंगामात त्याने दिल्लीविरुद्ध प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले. 2011 मध्ये त्याला मुंबई इंडियन्सकडून आयपीएल करार मिळाला. काही काळ कोलकाता नाइट रायडर्सकडून खेळल्यानंतर 2014 मध्ये तो पुन्हा मुंबई इंडियन्समध्ये परतला आणि तेव्हापासून तो संघाचा अविभाज्य भाग आहे..Suryakumar Yadav Net Worth : सूर्यकुमार यादवची संपत्ती किती? पगार सोडून 'या' मार्गाने होते कमाई.दुसरीकडे 7 नोव्हेंबर 1993 ला मुंबईतील दक्षिण भारतीय कुटुंबात जन्मलेली देविशा शेट्टी ही एक नृत्यप्रेमी आहे. तिचे वडील देवदास शेट्टी हॉटेल व्यावसायिक, तर आई लता शेट्टी गृहिणी आहे. बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल आणि आर.ए. पोडार कॉलेजमधून शिक्षण घेतल्यानंतर देविशाने आपली नृत्याची आवड जोपासली. ती एक प्रशिक्षित नृत्यांगना आणि मुंबईत नृत्य प्रशिक्षक म्हणून कार्यरत आहे.सूर्यकुमार आणि देविशाची भेट आर.ए. पोडार कॉलेजमध्ये झाली. कॉलेजच्या दिवसांतच त्यांचे प्रेमाचे कमळ फुलले. सूर्यकुमार एका मुलाखतीत म्हणाले होते की, तिच पहिल प्रेम आहे..ती माझ्यासाठी नेहमीच त्याग करते, मॅच असल्यास मी तिला जास्त वेळ देऊ शकत नाही. पण माझ्या मनात फक्त तीच आहे, ती मला खूप समजून घेते.वर्षभराचा रिचार्ज प्लॅन इतका स्वस्त! अनलिमिटेड कॉलिंग-डेटा, SMS, टीव्ही चॅनेल अन् बरंच काही; बड्या कंपनीने आणली ऑफर, दर फक्त....अनेक वर्षे डेटिंग केल्यानंतर मे 2016 मध्ये त्यांनी साखरपुडा करून नात्याला अधिकृत रूप दिले. जुलै 2016 मध्ये दक्षिण भारतीय पद्धतीने त्यांचा विवाह संपन्न झाला. कांजिवरम साडीतील देविशा आणि पारंपरिक धोती-शर्टमधील सूर्यकुमार या जोडीने सर्वांचे लक्ष वेधले होते. आता लग्नाला जवळपास दशक पूर्ण झाले तरी सूर्यकुमार आणि देविशाचे प्रेम आजही तितकेच पहिल्यासारखे आहे. सोशल मीडियावर ते एकमेकांसोबतचे क्षण शेअर करतात, जे त्यांच्या सुखी वैवाहिक जीवनाची झलक दाखवतात. क्रिकेट आणि नृत्याच्या या संगमाने अनेकांना प्रेम आणि समर्पणाचा सुंदर संदेश दिला आहे..FAQsWho is Suryakumar Yadav married to?सूर्यकुमार यादव यांचा विवाह कोणाशी झाला आहे?सूर्यकुमार यादव यांचा विवाह देविशा शेट्टी यांच्याशी झाला आहे.How did Suryakumar Yadav and Devisha Shetty meet?सूर्यकुमार यादव आणि देविशा शेट्टी यांची भेट कशी झाली?दोघांची भेट आर.ए. पोडार कॉलेजमध्ये झाली, जिथे त्यांचे प्रेम फुलले.What is Devisha Shetty’s profession?देविशा शेट्टी यांचा व्यवसाय काय आहे?देविशा शेट्टी एक प्रशिक्षित नृत्यांगना आणि मुंबईत नृत्य प्रशिक्षक आहे.When did Suryakumar Yadav and Devisha Shetty get married?सूर्यकुमार यादव आणि देविशा शेट्टी यांचा विवाह कधी झाला?त्यांचा विवाह जुलै 2016 मध्ये दक्षिण भारतीय पद्धतीने झाला.Which team does Suryakumar Yadav play for in IPL 2025?सूर्यकुमार यादव आयपीएल 2025 मध्ये कोणत्या संघाकडून खेळतो?सूर्यकुमार यादव आयपीएल 2025 मध्ये मुंबई इंडियन्सकडून खेळतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.