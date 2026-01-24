Pune Grand Tour

Pune Grand Tour: पुण्याचीच सायकल स्पर्धेसाठी निवड का झाली? कारण आहे खूपच खास

Why Pune is choosen for Grand Tour Cycling? : पुणे जिल्ह्यात गेले पाच दिवस उत्साहात 'पुणे ग्रँड टूर' स्पर्धा पार पडली. पण या सायकल स्पर्धेसाठी पुण्याचीच निवड का केली, याचे कारण भारतीय सायकलिंग महासंघाचे महासचिव मनिंदर पाल सिंग सांगितले.
Why Pune was Chosen for India's First UCI 2.2 Grand Tour? : ‘‘भारतातील सायकलिंग संस्कृतीला नवसंजीवनी देण्याच्या उद्देशाने आणि ‘सायकल राजधानी’ अशी पुण्याची हरवलेली ओळख पुन्हा मिळवून देण्यासाठी स्पर्धेकरिता शहराची निवड केली, ’’ असे भारतीय सायकलिंग महासंघाचे महासचिव मनिंदर पाल सिंग यांनी सांगितले.

‘सकाळ’शी संवाद साधताना त्यांनी पुण्याची निवड, स्पर्धेचे नियोजन, अंमलबजावणीदरम्यान आलेली आव्हाने आणि स्पर्धेमुळे भारतीय सायकलिंगला मिळालेली नवी दिशा यावर सविस्तर भूमिका मांडली.

