Wimbledon 2026: यानिक सिनरचा डबल धमाका! सलग दुसऱ्यांदा उंचावली ट्रॉफी, ३ तास ४६ मिनिटांचा थरारक सामना...

Jannik Sinner wins Wimbledon 2026 final: जागतिक टेनिस क्रमवारीत अव्वल स्थानावर असलेल्या इटलीच्या यानिक सिनरने (Jannik Sinner) पुन्हा एकदा आपले वर्चस्व सिद्ध केले आहे. विम्बल्डन २०२६च्या पुरुष एकेरीच्या अंतिम सामन्यात सिनरने जर्मनीच्या अलेक्झांडर झ्वेरेव्हचा पराभव करत सलग दुसऱ्यांदा विम्बल्डनचे विजेतेपद पटकावले. फ्रेंच ओपनमधील निराशेनंतर पुनरागमन करत सिनरने आणखी एका ग्रँडस्लॅम ट्रॉफीवर आपले नाव कोरले..फ्रेंच ओपनमध्ये अपेक्षेपेक्षा लवकर स्पर्धेबाहेर पडलेल्या सिनरसाठी हा विजय खूपच खास ठरला. पॅरिसमधील अपयश मागे टाकत त्याने विम्बल्डनमध्ये पुन्हा एकदा आपली चॅम्पियनची ओळख दाखवून दिली. अंतिम सामन्यात झ्वेरेव्हने पहिला सेट जिंकत सिनरला चांगलेच आव्हान दिले. मात्र त्यानंतर इटालियन स्टारने खेळाची लय बदलली आणि सलग तीन सेट जिंकत सामना आपल्या नावावर केला..Novak Djokovic: नोवाक जोकोविचची उमेद कायम; विम्बल्डनमध्ये पुन्हा खेळायचंय आणि जिंकायचंय! .सामन्याचा निकाल ६-७ (७), ७-६ (२), ६-३, ६-४ असा लागला. विजयाचा अखेरचा गुण मिळताच सिनर आनंदाने गवतावरच कोसळला. हा त्याच्या कारकिर्दीतील पाचवा ग्रँडस्लॅम किताब ठरला..या सामन्यात तिसऱ्या सेटमध्ये एक महत्त्वाचा क्षण पाहायला मिळाला. ३-३ अशा बरोबरीत झ्वेरेव्ह गवतावर घसरला आणि त्याच्या उजव्या गुडघ्याला दुखापत झाल्याचे दिसून आले. प्रतिस्पर्धी अडचणीत असल्याचे पाहताच सिनरने नेट ओलांडून त्याला उठण्यासाठी मदत केली. या क्रीडाभावाचंही सर्व स्तरांतून कौतुक होत आहे..झ्वेरेव्हने त्यानंतर सामना सुरू ठेवला, पण त्याच्या हालचालींवर दुखापतीचा परिणाम लगेच दिसत होता. याच क्षणानंतर सिनरने पहिला ब्रेक मिळवत सामन्यावर पकड मजबूत केली आणि ती शेवटपर्यंत कायम राखली..फ्रेंच ओपन चॅम्पियन झ्वेरेव्हविरुद्ध सिनरचा हा सलग दहावा विजय ठरला. या सामन्यात सिनरने ५८ विनर्स मारले, तर त्याच्याकडून केवळ २५ अनफोर्स्ड एरर्स झाल्या. निर्णायक क्षणी त्याने दाखवलेली शांतता आणि अचूक फटकेबाजी त्याच्या विजयाचा मोठा आधार ठरली.सामन्यानंतर बोलताना सिनर म्हणाला, "विम्बल्डनसारख्या कोर्टवर विजेतेपद जिंकण्यापेक्षा मोठा आनंद नाही. फ्रेंच ओपनमधील पराभवानंतर मी स्वतःवर विश्वास ठेवला आणि त्याच मेहनतीचं हे फळ आहे.".Wimbledon 2026 : यानिक सिनरची सलामीला शर्थ; विजयासाठी पाच सेटची झुंज.या विजयानंतर यानिक सिनरने पुन्हा एकदा सिद्ध केले की, मोठ्या स्पर्धेतून शिकत आणखी ताकदीने पुनरागमन कसे करायचे हे त्याला चांगलेच माहिती आहे. सलग दुसऱ्यांदा विम्बल्डन जिंकत त्याने टेनिस विश्वात आपले वर्चस्व आणखी मजबूत केले.या विजयानंतर यानिक सिनरच्या नावावर आणखी एका मोठ्या विक्रमाची नोंद झाली आहे. ओपन एरा मध्ये सलग दोन वेळा विम्बल्डन पुरुष एकेरीचे विजेतेपद राखणारा तो अवघा दहावा खेळाडू ठरला. त्यामुळे या यशासह सिनरने टेनिसच्या इतिहासातही आपले नाव आणखी ठळकपणे कोरले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.