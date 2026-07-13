क्रीडा

Wimbledon 2026: यानिक सिनरचा डबल धमाका! सलग दुसऱ्यांदा उंचावली ट्रॉफी, ३ तास ४६ मिनिटांचा थरारक सामना...

Jannik Sinner wins Wimbledon 2026 final: यानिक सिनरने अलेक्झांडर झ्वेरेव्हचा पराभव करत सलग दुसऱ्यांदा विम्बल्डनचे विजेतेपद पटकावले. हा त्याच्या कारकिर्दीतील पाचवा ग्रँडस्लॅम किताब ठरला.
Wimbledon 2026

Wimbledon 2026

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Jannik Sinner wins Wimbledon 2026 final: जागतिक टेनिस क्रमवारीत अव्वल स्थानावर असलेल्या इटलीच्या यानिक सिनरने (Jannik Sinner) पुन्हा एकदा आपले वर्चस्व सिद्ध केले आहे.

विम्बल्डन २०२६च्या पुरुष एकेरीच्या अंतिम सामन्यात सिनरने जर्मनीच्या अलेक्झांडर झ्वेरेव्हचा पराभव करत सलग दुसऱ्यांदा विम्बल्डनचे विजेतेपद पटकावले. फ्रेंच ओपनमधील निराशेनंतर पुनरागमन करत सिनरने आणखी एका ग्रँडस्लॅम ट्रॉफीवर आपले नाव कोरले.

Loading content, please wait...
sports
tennis
Alexander Zverev
players
wimbledon Final