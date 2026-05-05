Jannik Sinner: यानिक सिनरसाठी आता पुढचा मार्ग मोकळा?; अल्काराझच्या अनुपस्थितीचा इटालियन, फ्रेंच स्पर्धेत फायदा होण्याची शक्यता!

रोम: कितीही महान टेनिस खेळाडू असला तरी कधी ना कधी लय हरवते आणि चेंडूवर नियंत्र राहात नाही. परिणामी अपयशाचा सामना करावा लागतो. परंतु जागतिक क्रमवारीत अव्वल स्थानावर असलेल्या यानिक सिनरसाठी पुढच्या काही स्पर्धांत तरी मार्ग मोकळा असल्याचे चित्र आहे..तुल्यबळ प्रतिस्पर्धा कार्लोस अल्कराझ दुखापतीमुळे फ्रेंच ओपन स्पर्धेत खेळणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. विम्बल्डन स्पर्धेबाबतही अनिश्चितता आहे. परिणामी सिनरला कोण पराभूत करणार, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.सिनर शांत आणि संयमी आहे. त्याच्या खेळात चढ-उतार होत नाही. तसेच तो कधी मनाने खचलेला दिसत नाही, म्हणूनच तो पहिल्या क्रमांकावर आहे, असे जागतिक क्रमवारीत तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या अलेक्झांडर झ्वेरेवने सांगितले. रविवारी झालेल्या माद्रिद ओपन स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात झ्वेरेव हा सिनरकडून पराभूत झाला. या दोघांमध्ये झालेल्या गेल्या नऊ सामन्यांत झ्वेरेव हा सिनरकडून पराभूत झालेला आहे..पुढील लक्ष्य इटालियन ओपनआता सिनरचे पुढचे लक्ष्य त्याच्या घरच्या इटालियन ओपन स्पर्धेकडे आहे. ही एकमेव मास्टर्स स्पर्धा आहे, जी त्याला अजून जिंकता आलेली नाही. सलग यशानंतर तो रोममध्ये खेळणार नाही आणि फ्रेंच ओपनसाठी विश्रांती घेईल का, अशी चर्चा होती. मात्र झ्वेरेव्हवर विजय मिळवल्यानंतर त्याने हा विचार फेटाळला..घरच्या मैदानावर खेळणे नेहमीच खास असते. शारीरिकदृष्ट्या मी ठीक आहे. रोममध्ये न खेळण्याचे काहीच कारण नाही, असे सिनर म्हणाला. गेल्या वर्षी रोमच्या अंतिम सामन्यात सिनरला अल्काराझकडून पराभव पत्करावा लागला होता.गेल्या वर्षी फ्रेंच ओपन स्पर्धेत अंतिम सामन्यात सिनरने पाचव्या सेटच्या टायब्रेकमध्ये तीन मॅच पॉइंट्स वाया घालवले आणि अल्काराझकडून पराभूत होण्याची वेळ त्याच्यावर आली होती..सिनरची यशोमालिका कायमया माद्रिद ओपन स्पर्धेत विजेतेपद मिळवल्यानंतर सिनर मास्टर्स १,००० मालिकांतील सलग पाच स्पर्धा जिंकणारा पहिला खेळाडू ठरला आणि त्याची सलग विजयांची मालिका २३ सामन्यांपर्यंत पोहोचली आहे. १९ फेब्रुवारीला कतार ओपनच्या उपांत्यपूर्व फेरीत जाकूब मेंसिककडून पराभूत झाल्यापासून सिनरने एकही सामना गमावलेला नाही.२४व्या वर्षात यशोमालिका कायम असली तरी तो आपल्या खेळात सुधारणा करण्यास प्रयत्नशील असतो, हाच सिनर आणि इतर खेळाडूंमध्ये असलेला मोठा फरक आहे, असे झ्वेरेव म्हणतो.सिनर अजून आपल्या सर्वोच्च क्षमतेपर्यंत पोहोचलेला नाही आणि याची जाणीव त्याला आहे, असे सांगून त्याचे प्रशिक्षक सिमोने वॅग्नोझी म्हणतात, की जेव्हा तुम्हाला वाटते की तुम्ही पूर्ण क्षमतेपर्यंत पोहोचलात तेव्हा पुढे मेहनत करण्याची प्रेरणा कमी होत असते.