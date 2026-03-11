Women's World Cup Qualifier: भारतीय महिला हॉकी वेल्सविरुद्ध निर्णायक सामना; उपांत्य फेरीसाठी कसे आहे समीकरण?

भारतीय महिला हॉकी संघ आज (ता. ११) वेल्स संघाचा सामना करणार आहे. महिला हॉकी विश्वकरंडकाची पात्रता फेरी हैदराबादमध्ये सुरू आहे. भारताचा महिला संघ ब गटामध्ये अव्वल स्थानावर असून, आता उपांत्य फेरीत पोहोचण्यासाठी वेल्सविरुद्धच्या लढतीत किमान बरोबरीची गरज आहे. .Indian Women Hockey: सलीमाकडे भारतीय महिला हॉकी संघाचे नेतृत्व; सविता पुनिया मागे हटल्या.भारतीय महिला संघाने सलामीच्या लढतीत उरुग्वे संघावर ४-० असा विजय मिळवला. त्यानंतर स्कॉटलंडविरुद्धच्या लढतीत २-२ अशी बरोबरी साधली. पहिल्या दोन लढतींनंतर भारत व स्कॉटलंड यांनी प्रत्येकी चार गुणांची कमाई केली आहे. मात्र, सरस गोलफरकाच्या आधारावर भारताचा संघ पहिल्या स्थानावर आहे. एका गटामधून दोन देश उपांत्य फेरीत पोहोचणार आहेत..भारतीय महिला हॉकी संघाला वेल्सविरुद्धच्या लढतीत बरोबरी किंवा विजयाची गरज आहे. वेल्सविरुद्धच्या लढतीत पराभव झाल्यास भारतीय महिला हॉकी संघाला स्कॉटलंड-उरुग्वे यांच्यामधील लढतीच्या निकालावर अवलंबून रहावे लागणार आहे. .दरम्यान, वेल्सच्या संघाने पात्रता फेरीतील पहिल्या दोन लढतींत अद्याप विजय मिळवलेला नाही. तसेच भारताने वेल्सविरुद्धच्या लढतींमध्ये आतापर्यंत वर्चस्व गाजवले आहे. भारतीय महिला हॉकी संघाने पाच लढतींमध्ये विजय मिळवले आहेत. वेल्स संघाने फक्त एकाच लढतीत भारताला पराभूत केले आहे. इतिहासावर लक्ष देता भारतीय महिला हॉकी संघाचे पारडे जड आहे, असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही..Pakistan Hockey : खरं बोलण्याची शिक्षा! पाकिस्तानच्या कर्णधारावर दोन वर्षांची बंदी, तर बोर्डाच्या प्रमुखांचा राजीनामा.खेळाडू फॉर्ममध्ये भारतीय महिला हॉकी संघातील बहुतांश खेळाडू फॉर्ममध्ये आहेत. सुनेलीता टोप्पो, लालरेमसियामी, नवनीत कौर, ऋतुजा दादासो पिसाळ या खेळाडूंसह गोलरक्षक बिच्छू देवी हिनेदेखील आतापर्यंत ठसा उमटवला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.