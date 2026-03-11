क्रीडा

Women's World Cup Qualifier: भारतीय महिला हॉकी वेल्सविरुद्ध निर्णायक सामना; उपांत्य फेरीसाठी कसे आहे समीकरण?

Women's Hockey World Cup Qualifier: महिला हॉकी विश्‍वकरंडकाची पात्रता फेरी हैदराबादमध्ये सुरू असून आज वेल्सविरुद्धच्या लढतीत किमान बरोबरी साधण्याची गरज आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
भारतीय महिला हॉकी संघ आज (ता. ११) वेल्स संघाचा सामना करणार आहे. महिला हॉकी विश्‍वकरंडकाची पात्रता फेरी हैदराबादमध्ये सुरू आहे. भारताचा महिला संघ ब गटामध्ये अव्वल स्थानावर असून, आता उपांत्य फेरीत पोहोचण्यासाठी वेल्सविरुद्धच्या लढतीत किमान बरोबरीची गरज आहे.

Indian Women Hockey: सलीमाकडे भारतीय महिला हॉकी संघाचे नेतृत्व; सविता पुनिया मागे हटल्या
