Women’s Asia Cup 2026: भारत-पाकिस्तान सामना ५ सप्टेंबरला; महिला आशियाई क्रिकेट करंडकाची रंगत २८ ऑगस्टपासून

नवी दिल्ली: महिलांच्या आशियाई क्रिकेट करंडकाची रंगत २८ ऑगस्ट ते १३ सप्टेंबर या कालावधीत रंगणार आहे. संयुक्त अरब अमिराती येथील दुबई आंतरराष्ट्रीय स्टेडियममध्ये या स्पर्धेच्या लढती खेळवण्यात येणार आहेत. भारतीय महिला संघ व पाकिस्तानी महिला संघ या पारंपरिक प्रतिस्पर्ध्यांमधील लढत ५ सप्टेंबरला रंगणार आहे..महिलांचा आशियाई करंडक पहिल्यांदा २००४ मध्ये खेळवण्यात आला. तिथपासून आतापर्यंत नऊ स्पर्धा पार पडलेल्या आहेत. भारतीय महिला संघाने सात वेळा या स्पर्धेच्या जेतेपदाचा मान संपादन केला आहे. यावरून भारतीय महिला संघाचे वर्चस्व अधोरेखित होते. श्रीलंकन महिला संघ या स्पर्धेचा गतविजेता आहे..US Tariff: रशियासोबतची मैत्री भारताला पडणार महाग? अमेरिकेच्या सिनेटमध्ये 100% टॅरिफ विधेयक मंजूर, भारतासह 5 देशांवर संकट.तसेच बांगलादेश महिला संघाने एक वेळा या स्पर्धेच्या अजिंक्यपदावर मोहर उमटवली आहे. १३ सप्टेंबरला जेतेपदाचा फैसला महिलांचा आशियाई क्रिकेट करंडक २८ ऑगस्टपासून खेळवण्यात येणार आहे. या स्पर्धेच्या अजिंक्यपदाचा फैसला १३ सप्टेंबरला होणार आहे. तसेच १० सप्टेंबरला पहिला उपांत्य फेरीचा सामना रंगणार असून, ११ सप्टेंबरला दुसरा उपांत्य फेरीचा सामना पार पडणार आहे..आठ देशांचा सहभाग महिलांच्या आशियाई करंडकात आठ देशांमध्ये जेतेपद पटकावण्यासाठी चुरस लागणार आहे. आठ देशांची दोन गटांमध्ये विभागणी करण्यात आली आहे. अ गटामध्ये भारतासह पाकिस्तान, थायलंड व हाँगकाँग या देशांचा समावेश आहे. तसेच ब गटामध्ये श्रीलंका, बांगलादेश, संयुक्त अरब अमिराती, इंडोनेशिया हे देश उपांत्य फेरीत पाऊल ठेवण्यासाठी झुंजणार आहेत..US Tariff: रशियासोबतची मैत्री भारताला पडणार महाग? अमेरिकेच्या सिनेटमध्ये 100% टॅरिफ विधेयक मंजूर, भारतासह 5 देशांवर संकट.आतापर्यंतचा इतिहास महिलांच्या आशियाई करंडकाचा २०२४पासून श्रीगणेशा झाला. पहिल्या चार माेसमात हा करंडक एकदिवसीय प्रकारात खेळवण्यात आला. २०१२पासून सलग पाच वेळा ही स्पर्धा टी-२० प्रकारात खेळवण्यात येत आहे. २०२६मध्ये सहाव्यांदा या मानाच्या स्पर्धेचे टी-२० प्रकारात आयाेजन करण्यात येणार आहे.गटवारी : अ : भारत, पाकिस्तान, थायलंड, हाँगकाँग ब : श्रीलंका, बांगलादेश, संयुक्त अरब अमिराती, इंडोनेशिया भारतीय संघाच्या लढती ३० ऑगस्ट - थायलंड ३ सप्टेंबर - हाँगकाँग ५ सप्टेंबर - पाकिस्तान.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.