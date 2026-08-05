Women's Asia Cup: महिला आशिया करंडकाबाबत संभ्रम; अजून अधिकृत घोषणेची प्रतीक्षा

दुबई: सूर्यकुमार यादवच्या भारतीय संघाने टी-२० आशिया करंडक जिंकलेला असूनही अजून करंडक न देणारे आशिया क्रिकेट परिषदेचे अध्यक्ष पाकिस्तानचे मोहसिन नक्वी यांनी महिलांच्या आशिया करंडक स्पर्धेबाबतही संभ्रम निर्माण केला आहे. महिलांची ही आशिया करंडक स्पर्धा अमिरातीमध्ये खेळवली जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे; परंतु आशिया क्रिकेट परिषदेने अधिकृतपणे स्पर्धेची घोषणा केलेली नाही. ही स्पर्धा २८ ऑगस्ट ते १३ सप्टेंबर या कालावधीत खेळवली जाण्याची शक्यता आहे..त्यात आठ संघांचा सहभाग असेल. आशिया परिषदेने अद्याप कोणतीच अधिकृत घोषणा केलेली नसली तरी सर्व सहभागी संघांनी स्पर्धेच्या कालावधीची नोंद करून ठेवण्यास कळवण्यात आल्याचे समजते. सहभागी होणाऱ्या संघांमध्ये गतविजेते श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाळ, मलेशिया, थायलंड आणि यजमान अमिराती असे आठ संघ असतील. एका बाजूला नियोजन सुरू असले तरी आशिया क्रिकेट परिषद त्यांचे अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांच्याकडून मंजुरीची प्रतीक्षा करीत आहे..Amravati Kidney Donation: सासूने किडनी दान करून जावयाला दिले नवजीवन; शहरातील सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयात ७५ वे यशस्वी किडनी प्रत्यारोपण.आशिया परिषदेने २२ जुलै रोजीच सहभागी होणाऱ्या सर्व आठ देशांना ईमेलद्वारे स्पर्धेचा लोगो पाठवलेला आहे. स्पर्धेची ठिकाणे अद्याप निश्चित झालेली नाहीत. २७ ऑगस्टपर्यंत सर्व संघ दाखल होतील, असे सांगण्यात येत आहे. पाठोपाठ स्पर्धा आशिया क्रिकेट परिषद महिला आशिया करंडक स्पर्धेसाठी २८ ऑगस्ट ते १३ सप्टेंबर हा कालावधी निश्चित करीत असले तरी प्रतिष्ठेची आशिया स्पर्धा (एशियन्स गेम्स) १७ ते २४ सप्टेंबर या कालावधीत होत आहे..UPI Payment News : Google pay, PhonePe, Paytm ग्राहकांसाठी महत्त्वाची बातमी! युपीआय पेमेंटवर शुल्क लागणार? संसदेत विधेयक.करंडकाचे काय? दुबईमध्येच झालेल्या आशिया करंडक टी-२० स्पर्धेत सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली भारताने विजेतेपद मिळवले होते. त्याचा पाकिस्तान संघाचा अंतिम सामन्यासह तीन वेळा पराभव केला होता. तिन्ही लढतींत पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलन टाळले होते. मोहसिन नक्वी यांच्याकडून विजेता करंडक स्वीकारणार नसल्याचे भारतीयांनी जाहीर केले होते. त्यामुळे करंडक न देता नक्वी यांनी हा करंडक आशिया परिषदेच्या मुख्यालयात अजूनही ठेवलेला आहे. आता या महिलांच्या स्पर्धेत भारताने विजेतेपद मिळवले तर तीच पुनरावृत्ती होणार का, असा प्रश्न विचारला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.