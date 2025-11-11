Woman Cricketer Periods Cramps : पिरीयड्स आल्यावर महिला क्रिकेटर कसं खेळतात क्रिकेट? देशाच्या टॉप प्लेयरने दिलं धक्कादायक उत्तर

Women Cricketer Periods Struggle : भारतीय महिला क्रिकेट संघाने आयसीसी विश्वचषक २०२५ जिंकून इतिहास रचला आहे. या विजयात स्टार फलंदाज जेमिमा रॉड्रिग्जची भूमिका अविस्मरणीय ठरली. ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध उपांत्य फेरीत तिने १३४ चेंडूंमध्ये नाबाद १२७ धावांची खेळी साकारली. या विक्रमी कामगिरीमुळे भारताने अंतिम फेरी गाठली आणि विश्वचषक उंचावला. जेमिमाचे कौतुक देशभरात होत आहे. सोशल मीडियावर तिचे नाव ट्रेंडिंग आहे. पण याच वेळी तिचा एक जुना व्हिडिओ जोरदार व्हायरल होत आहे. रणवीर अलाहाबादियाच्या 'बीअरबायसेप्स' पॉडकास्टमधील ही मुलाखत ऐकून तुम्हीही थक्क व्हाल.या व्हिडिओत जेमिमा महिला क्रिकेटपटूंच्या अदृश्य संघर्षावर बोलते. मासिक पाळीच्या वेळी होणाऱ्या तीव्र वेदनांबद्दल ती मोकळेपणाने सांगते. "कधीकधी वेदना इतक्या असह्य असतात की चालणे सुद्धा कठीण जाते," असे ती म्हणते. शरीराची शक्ती कमी होते, थकवा जाणवतो आणि खेळावर परिणाम होतो. तरीही आंतरराष्ट्रीय सामन्यात उतरणे भाग पडते. जेमिमा म्हणते, "आम्हाला हा खेळ प्राणापेक्षा प्रिय आहे. देशासाठी खेळण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी वेदना सहन करतो. पेनकिलर गोळ्या घेऊन मैदानात उतरतो".Zudio Scam : स्वस्तात मस्त म्हणत मोठी लूट? 'झुडिओ'च्या नावाखाली झाली इतकी मोठी फसवणूक..खरेदीपूर्वी हे एकदा बघाच.हे विधान ऐकून चाहते चक्रावले आहेत. महिला खेळाडूंची मानसिक ताकद आणि लवचिकता यामुळे स्पष्ट होते. क्रिकेटमध्ये एकाग्रता महत्त्वाची असते. अशा वेळी वेदनाशामक गोळ्यांशिवाय पर्याय नसतो. जेमिमाच्या शब्दांत, "आम्ही देशासाठी खेळतो, ते आमचे स्वप्न आहे" या खुलाशामुळे क्रीडा क्षेत्रातील महिलांच्या समस्यांवर मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. मासिक पाळी हा नैसर्गिक भाग असला तरी खेळाडूंना यामुळे किती आव्हाने येतात, हे जेमिमाने जगासमोर आणले..DMart New Sale : नवा आठवडा, नवा सेल! डीमार्टमध्ये उद्यापासून स्पेशल ऑफर सुरू, कोणत्या वस्तू मिळणार जास्त स्वस्त? पाहा एका क्लिकवर.विश्वचषक विजयानंतर जेमिमा सर्वाधिक चर्चेत आहे. तिचे गिटार वादन आणि डान्स करणारे व्हिडिओही व्हायरल झाले आहेत. पण हा पॉडकास्ट व्हिडिओ खऱ्या अर्थाने डोळे उघडणारा आहे. जेमिमासारख्या खेळाडूंच्या त्यागामुळे भारताला गौरव मिळाला. तिच्या या कथेने महिला सशक्तीकरणाला नवी दिशा मिळेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.