Women`s T20 World Cup:पोरी सेमीफायनलसाठी सज्ज; श्रीलंकेवर 7 विकेट्सनी विजय 

मेलबर्न (ऑस्ट्रेलिया) : येत्या 5 मार्चला इंग्लंड विरुद्ध होणाऱ्या सेमीफायनलपूर्वी टीम इंडियाला आत्मविश्वास वाढवणारा विजय हवा होता. अगदी तसाच विजय आज टीम इंडियाच्या मुलींनी मिळवला. श्रीलंकेवर सात विकेट्सनी दणदणीत विजय मिळवून टीम इंडियानं आपण, सेमीफायनलमध्ये इंग्लंडला टक्कर देण्यासाठी सज्ज असल्याचं दाखखवून दिलंय.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

4 wins in 4 matches and the girls giving plenty to cheer about. Radha Yadav was outstanding with the ball and Shafali Verma continued her dream run. Wishing @BCCIWomen the very best for the semis #INDvSL pic.twitter.com/Z77MDWAxvm

— VVS Laxman (@VVSLaxman281) February 29, 2020