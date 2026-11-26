अनुपमा गोखलेबुद्धिबळ विश्वविजेतेपदाच्या स्वित्झर्लंड येथे सुरू असलेल्या लढईतील विद्यमान गुकेश आणि आव्हानवीर जावोखिर सिंदारॉव्ह यांच्यातील दुसरा डाव केवळ २० खेळींच्या नंतर बरोबरीत सुटला. १४ डावांच्या लढतीची अजून जेमतेम सुरुवातच झाली आहे. दोन्ही खेळाडूंना प्रत्येकी एक-एक डाव पांढरी मोहरी घेऊन खेळायची संधी मिळाली आहे..दोन तुल्यबळ खेळाडू जेव्हा महत्त्वपूर्ण लढत खेळत असतात, तेव्हा साधारणपणे काळ्या मोहऱ्यांनी भरभक्कम बचाव करायचा आणि पांढऱ्याने संधी मिळताच विजयासाठी प्रयत्न करायचे, असे दोघांचेही डावपेच असतात. जसे टेनिस, बडमिंटन, टेवल टेनिस अशा खेळांत सर्व्हिस करणे फायद्याचे मानले जाते, त्याप्रमाणे बुद्धिबळात साधारणपणे पांढऱ्या मोहन्या घेऊन खेळणे पसंत करतात..या डावात गुकेशने पांढरी मोहरी घेऊन खेळताना लंडन पद्धतीने डावाची सुरुवात केली. २०१५ साली माजी जगज्जेता व्लादिमीर क्रमनिक याने ही पद्धत अनेक नवीन कल्पनांचा वापर करून लोकप्रिय केली, त्याने वापरलेल्या विविध कल्पनांनों प्रभावित होऊन सध्या जागतिक क्रमवारीत प्रथम स्थानावर असलेल्या मॅग्नस कार्लसन याने लंडन पद्धतीचा वेळोवेळी अवलंब केला, जगज्जेत्या गुकेशनेदेखील ही पद्धत पूर्वी वापरली असल्यामुळे सिंदारॉव्हला खूप आश्चर्य वाटले नसावे. त्याच्या शैलीप्रमाणे उझबेक आव्हानवीराने आत्मविश्वासाने भराभर चाली खेळायला सुरुवात केली. गुकेशने थोडा वेळ विचार करून सिंदारॉव्हच्या राजावर वेगाने धावून न जाता संयमी खेळ करण्याचा निर्णय घेतला..सिंदारॉव्हने उंट आणि घोड्याच्या योजनाबद्ध चाली करून सर्व मोहरी योग्य ठिकाणी आणली. गुकेश स्वतःचा उंट घेऊन आणि सिंदारॉव्ह त्याचा घोडा घेऊन पटावरील महत्त्वाच्या मध्यवर्ती घरांचा ताबा सोडायला तयार नव्हते. त्यामुळे तीन वेळा पटावरील स्थितीची पुनरावृत्ती झाली आणि दोन्ही खेळाडूंनी डाव बरोबरीत सोडविण्याचा निर्णय घेतला..फसवणुकीतील मालमत्ता जप्तीस गती, वित्तीय संस्थांमधील ठेवीदार संरक्षण अधिनियमात सुधारणेस मान्यता; मंत्रिमंडळात निर्णय .लढतीची सुरुवात असल्यामुळे दोन्ही खेळाडू अवास्तव चोका न पत्करता एकमेकांना अजमावत आहेत असे दिसते. प्रत्येक खेळाडूच्या कारकिर्दीत चढ-उतार असतात. गेले वर्षभर बहरात असलेला सिंदारीव्हचा खेळ कभी उताराला लागतो याची बाट गुकेश आणि त्याचे चाहते प्रत्येक डावाला बघत असतील. तर सिंदारीव्ह आणि त्याचा चमू जगजेता बनल्यापासून उतरणीला लागलेल्या मुकेशच्या खेळातील कच्चे दुवे या लढतीत कधी उघडे पडतात त्याची वाट पाहत असतील..मानसिक कणखरपणापाच वेळा जगज्जेता राहिलेला विश्वनाथन आनंद या लढतीपूर्वी म्हणाला होता, "गुकेश आणि सिंदारीव्ह या दोघांच्या खेळाची मूळची गुणवत्ता आणि लढतीची तयारी साधारण सारख्याच दर्जाची आहे. कोण जगज्जेता बनेल, हे या लढतीदरम्यान कोणता खेळाडू आपला खेळ उंचावतो आणि मानसिक कणखरपणा टिकवून ठेऊ शकतो, यावर अवलंबून राहील." आनंदच्या या मताशी जगातील बहुसंख्य अनुभवी बुद्धिबळपटू सहमत असतील यात शंका नाही..Bhiwandi: चिकन शोरमा खाल्यामुळे विषबाधा! रुग्णसंख्या तब्बल ११६ वर, २१ बालकांचा समावेश; भिवंडीमध्ये मोठी खळबळ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.