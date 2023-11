World Cup 2023 Semi-Final : पाऊस येणार पाकिस्तानच्या मदतीला? बंगळूरमधील हवामानामुळे न्यूझीलंडमधील देव पाण्यात

World Cup 2023 Semi-Final : पाकिस्तान किक्रेटसाठी वर्ल्ड कप 2023 आंबट गोड राहिला आहे. सुरूवातीच्या पराभवानंतर पाकिस्तानने आता उपांत्य फेरी गाठण्याच्या आपल्या आशा जिंवत ठेवल्या आहेत. बाबर आझमच्या नेतृत्वाखाली संघाला आतापर्यंत खेळलेल्या 8 पैकी केवळ 4 सामने जिंकता आले आहेत. पाकिस्तानचा संघ 8 गुणांसह गुणतालिकेत पाचव्या स्थानावर आहे.

दुसरीकडे, न्यूझीलंडचेही 8 सामन्यांत 8 गुण आहेत, मात्र नेट रनरेटमुळे किवी संघ पाकिस्तानच्या पुढे चौथ्या स्थानावर आहे. न्यूझीलंडला 9 नोव्हेंबरला बेंगळुरूमध्ये श्रीलंकेविरुद्ध शेवटचा सामना खेळायचा आहे. तर पाकिस्तानचा संघ 11 नोव्हेंबरला इंग्लंडशी भिडणार आहे. दरम्यान, बंगळुरूमधून पाकिस्तानसाठी चांगली तर न्यूझीलंडसाठी वाईट बातमी येत आहे.

AccuWeather नुसार, 9 नोव्हेंबर रोजी बेंगळुरूमध्ये 74 टक्के पाऊस अपेक्षित आहे. अशा परिस्थितीत सामना रद्द झाल्यास श्रीलंका आणि न्यूझीलंडला प्रत्येकी एक गुण मिळेल. याआधी याच मैदानावर पाकिस्तान आणि न्यूझीलंड यांच्यातील सामना पावसामुळे पूर्ण झाला नव्हता. पण दोन्ही डावात 20 षटके खेळली गेली होती. त्यामुळे पाकिस्तान संघाने डकवर्थ लुईस नियमानुसार हा सामना 21 धावांनी जिंकला. किवी संघासाठी हा मोठा धक्का होता, कारण या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना 401 धावा केल्या होत्या.

