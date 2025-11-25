World Tennis League India 2025: भारतात रंगणाऱ्या वर्ल्ड टेनिस लीगच्या संघमालक आणि संघांची घोषणा; अनेक स्टार खेळाडूंचा समावेश

आयकॉनिक स्पोर्ट्स अॅण्ड इव्हेंट्स लिमिटेड यांच्या परवानाधीन आणि व्यवस्थापनाखालील वर्ल्ड टेनिस लीग (WTL) ‘द ग्रेटेस्ट शो ऑन कोर्ट!’ म्हणून १७ ते २० डिसेंबरदरम्यान बेंगळुरूमध्ये रंगणार आहे. एस. एम. कृष्णा टेनिस स्टेडियमवर होणाऱ्या या चार दिवसीय टेनिस महोत्सवापूर्वी, लीगने संघमालक आणि संघरचना जाहीर केली आहे, ज्यात जागतिक आणि भारतीय टेनिस तारे ऊर्जस्वल नेतृत्वाखाली एकत्र येत आहेत..या सिझनसाठीचे संघमालक गेम चेंजर्स फाल्कन्स (मालक: अमनदीप सिंह, गेम चेंजर्स FZCO)व्हीबी रिअल्टी हॉक्स (मालक: वाशू भगनानी)ऑसी मॅव्हरिक्स काइट्स (मालक: डॉ. उमेद शेखावत, अमित साहनी आणि केवळ कलरा)एओएस ईगल्स (मालक: AOS स्पोर्ट्स टुर्नामेंट, दुबई; नेतृत्व: सतेंद्र पाल छाब्रा).Gadchiroli Premier League: गडचिरोलीत पुन्हा रंगणार क्रिकेटचा उत्सव; महिला क्रिकेट संघाचाही होणार समावेश!.१६ खेळाडू, ४ संघ, १ विजेता!वर्ल्ड टेनिस लीग २०२५ आवृत्तीत अनुभवी प्रशिक्षकांच्या नेतृत्वाखाली जागतिक दर्जाचे तारे आणि भारतातील अग्रगण्य खेळाडू एकत्र येणार आहेत..संघ व खेळाडू:संघ, प्रशिक्षक आणि खेळाडूसंघ - गेम चेंजर्स फाल्कन्सप्रशिक्षक - जॉन लाफ्नी डी जेगरखेळाडू - डॅनिल मेदवेदेव, रोहन बोपन्ना, मॅग्डा लिनेट, साहजा यमलापल्लीसंघ - व्हीबी रिअल्टी हॉक्सप्रशिक्षक - रॉबर्ट लिंडस्टेड्टखेळाडू - डेनिस शापोवालोव्ह, युकी भांबरी, एलीना स्वितोलिना, मायाओ रेवतीसंघ - ऑसी मॅव्हरिक्स काइट्स.प्रशिक्षक - जूलियन नोव्हलखेळाडू - निक किर्गियोस, दक्षिणेश्वर सुरेश, मार्टा कोस्टयूक, अंकिता रैनासंघ - एओएस ईगल्सप्रशिक्षक - मार्क गेलार्डखेळाडू - गेल मॉन्फिस, सुमित नागल, पाउला बाडोसा, श्रिवल्ली भामिडिपाटी.मालकांच्या प्रतिक्रियागेम चेंजर्स फाल्कन्सचे अमनदीप सिंह म्हणाले, “आम्ही पुन्हा एकदा खिताब बचावण्यासाठी सज्ज आहोत. मेदवेदेवची कोर्टवरील पकड, बोपन्नाची डबल्समधील तज्ञता आणि मॅग्डा व साहजाची बहुमुखी क्षमता यामुळे आमचा संघ प्रभावी आणि संतुलित आहे. आम्ही दमदार सिझनची अपेक्षा करत आहोत!”.व्हीबी रिअल्टी हॉक्सचे वाशू भगनानी म्हणाले, “आम्ही दडपणाखाली उत्कृष्ट खेळणारा आणि हॉक्सच्या स्पर्धात्मक वृत्तीचे प्रतीक असलेला संघ उभा केला आहे. शापोवालोव्हची आक्रमकता, भांबरीची सातत्यता, तसेच स्वितोलिना आणि मायाओची जिद्द — यामुळे आमचा संघ अत्यंत गतिमान आणि अनुकूलनक्षम बनतो. आमचा WTL मधील पहिला सिझन अविस्मरणीय करण्यास आम्ही सज्ज आहोत!”.ऑसी मॅव्हरिक्स काइट्सचे डॉ. उमेद शेखावत म्हणाले, “किर्गियोसची दमदार सर्व्हिस आणि मोठ्या सामन्यांमधील पकड, कोस्टयूकचा आक्रमक खेळ आणि दक्षिणेश्वर व अंकिताच्या भारतीय प्रतिनिधित्वामुळे आमचा संघ उच्च प्रभाव निर्माण करणारा आहे. WTL च्या भारतातील पदार्पणात आम्ही दमदार, धाडसी आणि चाहत्यांना मंत्रमुग्ध करणारा खेळ सादर करू.”.एओएस ईगल्सचे सतेंद्र पाल छाब्रा म्हणाले, “अनुभव, भूक आणि बहुमुखी गुणवत्ता—याच आमच्या ईगल्सची ओळख आहे. मॉन्फिसची करिष्माई शैली, नागलची जिद्द, तसेच पाउला आणि श्रिवल्लीसह संतुलित संघरचना आम्हाला लीगमध्ये प्रभुत्व मिळवून देण्यासाठी सिद्ध झाली आहे.” बेंगळुरू जागतिक खेळाडूंना सामावून घेण्यासाठी सज्ज असताना, WTL ची भारतातील पहिली आवृत्ती उत्कृष्ट प्रतिभा आणि प्रामाणिक क्रीडाभावाचा अनुभव चाहत्यांना देणार आहे..SA20 League: भारत - दक्षिण आफ्रिका यांचं नातं घट्ट करणारी स्पर्धा; फाफ डू प्लेसिस, डेव्हिड मिलरसह दिग्गजांच्या भावना व्यत्त.वर्ल्ड टेनिस लीगबद्दलवर्ल्ड टेनिस लीग (WTL) ही 2022 मध्ये स्थापन झालेली, जगभरातील क्रीडा व मनोरंजनाचा संगम घडवणारी क्रांतिकारी स्पर्धा आहे. आयकॉनिक स्पोर्ट्स अॅण्ड इव्हेंट्स लिमिटेडच्या व्यवस्थापनाखाली, WTL ‘स्पोर्टटेनमेंट’ या संकल्पनेला नव्याने परिभाषित करते—ज्यात सर्वोत्तम ATP आणि WTA खेळाडू, वेगवान टीम फॉरमॅट आणि जागतिक संगीत ताऱ्यांच्या थेट परफॉर्मन्सचा अद्वितीय मेळ आहे. दुबई आणि अबू धाबीतील प्रतिष्ठित स्थळांनंतर, आता ही लीग भारतात रोमांचक कोर्टसाइड अनुभव आणि ऊर्जेने भरलेले कार्यक्रम घेऊन येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.