World Tennis League: भारतातील पहिल्या वर्ल्ड टेनिस लीग स्वरूप अन् वेळापत्रक जाहीर; तिकीट विक्रीला सुरूवात

वर्ल्ड टेनिस लीग (WTL) ने भारतातील पहिल्या आवृत्तीसाठी स्पर्धेचे स्वरूप, वेळापत्रक आणि तिकीटाविषयी माहिती जाहीर केली आहे. 17 ते 20 डिसेंबरदरम्यान बेंगळुरूतील एस. एम. कृष्णा टेनिस स्टेडियम येथे ही स्पर्धा होणार असून, भारतीय आणि जागतिक प्रेक्षकांसाठी एक नवे, ऊर्जा-भरलेले टेनिस अनुभव देण्यासाठी तयार आहे.फेज 1 तिकीटांची विक्री BookMyShow या अधिकृत भागीदारामार्फत सुरू झाली आहे. .World Tennis League India 2025: भारतात रंगणाऱ्या वर्ल्ड टेनिस लीगच्या संघमालक आणि संघांची घोषणा; अनेक स्टार खेळाडूंचा समावेश.वर्ल्ड टेनिस लीग 2025 जलद आणि स्पर्धात्मक अशा चार सेटच्या स्वरूपात खेळली जाणार आहे, ज्यामध्ये पुरुष एकेरी, महिला एकेरी आणि दोन दुहेरी सामने असतील. सामन्यापूर्वी टॉस जिंकणारा कर्णधार दुहेरी संयोजन ठरवेल, ज्यामुळे खेळ सुरू होण्यापूर्वीच रणनीतीची जोड मिळते. पारंपरिक स्पर्धांपेक्षा भिन्न, येथे सामना सर्वाधिक गेम जिंकणाऱ्या संघाच्या नावावर नोंदवला जाणार आहे—म्हणजे प्रत्येक गेम आणि प्रत्येक पॉईंट महत्वाचा असेल..लीग टप्प्यात सर्व संघ एकमेकांविरुद्ध एकदा खेळतील आणि शीर्ष दोन संघ अंतिम फेरीत प्रवेश करतील. रोज दोन सामने खेळले जातील, ज्यामुळे प्रेक्षकांना चार दिवस सलग रोमांचक टेनिसचा आनंद घेता येईल. सामने पारंपरिक स्कोअरिंगनुसार खेळले जातील, पण ड्यूसवर गोल्डन पॉईंट आणि 6-6 वर टाय-ब्रेक लागू असेल. चौथा सेट जिंकणारा मागे असलेला संघ स्कोअर जवळ आणल्यास सामना ओव्हरटाईममध्ये जाईल आणि स्कोअर बरोबरीत आल्यास विजेता 'सुपर शूटआउट' मधून ठरवला जाईल—यामुळे प्रत्येक सामन्याचा शेवट अत्यंत नाट्यमय होणार आहे..वेळापत्रकदिवस 1 | 17 डिसेंबरसामना 1: VB Realty Hawks vs Aussie Mavericks Kitesसामना 2: AOS Eagles vs Game Changers Falconsदिवस 2 | 18 डिसेंबरसामना 1: Aussie Mavericks Kites vs AOS Eaglesसामना 2: Game Changers Falcons vs VB Realty Hawksदिवस 3 | 19 डिसेंबरसामना 1: AOS Eagles vs VB Realty Hawksसामना 2: Game Changers Falcons vs Aussie Mavericks Kitesअंतिम फेरी | 20 डिसेंबर.World Youth Table Tennis : रोमेनियात भारताचा टेबल टेनिसमधील दमदार ठसा, युवा खेळाडूंनी उज्ज्वल भविष्याची दिली चाहूल.लीगची सुरुवात 17 डिसेंबरला VB Realty Hawks आणि Aussie Mavericks Kites यांच्या सामन्याने होईल, त्यानंतर AOS Eagles विरुद्ध विद्यमान विजेते Game Changers Falcons असा उच्च-प्रोफाइल सामना रंगेल—ज्यामध्ये मोठी नावे, रंगतदार खेळ आणि घरच्या प्रेक्षकांचा उत्साह पाहायला मिळेल. दुसऱ्या दिवशीदेखील रोमांच कायम राहील, तर डॅनिल मेदवेदेव, रोहन बोपन्ना, शापोवालोव आणि स्विटोलिनासारख्या स्टार्समुळे Falcons vs Hawks सामना विशेष आकर्षण ठरणार आहे. तिसऱ्या दिवशी AOS Eagles आणि VB Realty Hawks यांच्यात सामना होईल, तर Falcons vs Mavericks हा सामना शॉट-मेकिंगच्या दृष्टीने चर्चेचा विषय बनला आहे. 20 डिसेंबरच्या अंतिम फेरीपर्यंत उत्साह शिगेला पोहोचलेला असेल.बेंगळुरू या ऐतिहासिक पहिल्या सिझनची तयारी करत असताना, चार दिवसांच्या उच्चस्तरीय टेनिससाठी प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता वाढत आहे. जागतिक खेळाडू, उभरती प्रतिभा आणि ऊर्जावान चाहत्यांना एकत्र आणत, हा 'स्पोर्टटेनमेंट' आधारित वेगवान फॉरमॅट भारतातील ही पहिली आवृत्ती एक मोठा टप्पा ठरवेल.