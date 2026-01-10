क्रीडा

WPL 2026 मध्ये आज Gujarat Giants चा UP Warriors विरुद्ध सामना, मागील कामगिरी सुधारण्याकडे दोन्ही संघाचं लक्ष्य; आज कोण मारणार बाजी?

UP Warriors vs Gujarat Giants Match Preview : आज यूपी वॉरियर्स आणि गुजरात जायंट्स यांच्यात लढत होत आहे. गेल्या मोसमात दोन्ही संघांची कामगिरी अपेक्षेनुसार झाली नव्हती, त्यामुळे यंदा विजयी सुरुवात करण्यास दोन्ही संघांनी कंबर कसली आहे.
UP Warriors vs Gujarat Giants Match Preview

UP Warriors vs Gujarat Giants Match Preview

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

UP Warriors face Gujarat Giants in WPL 2026 today : महिला प्रीमियर लीगमध्ये आज यूपी वॉरियर्स आणि गुजरात जायंट्स यांच्यात लढत होत आहे. गेल्या मोसमात दोन्ही संघांची कामगिरी अपेक्षेनुसार झाली नव्हती, त्यामुळे यंदा विजयी सुरुवात करण्यास दोन्ही संघांनी कंबर कसली आहे. पहिल्या दोन हंगामांत यूपी वॉरियर्सला तिसऱ्या आणि चौथ्या स्थानावर राहावे लागले होते. त्यामुळे यंदा कर्णधार बदलला असून ऑस्ट्रेलियाची माजी विश्वविजेती कर्णधार मेग लेनिंगवर त्यांनी भरवसा ठेवला आहे.

Loading content, please wait...
Cricket
womens cricket
Women Cricket
Cricketer Viral News
cricket news today

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com