WPL 2026 मध्ये आज Gujarat Giants चा UP Warriors विरुद्ध सामना, मागील कामगिरी सुधारण्याकडे दोन्ही संघाचं लक्ष्य; आज कोण मारणार बाजी?

UP Warriors face Gujarat Giants in WPL 2026 today : महिला प्रीमियर लीगमध्ये आज यूपी वॉरियर्स आणि गुजरात जायंट्स यांच्यात लढत होत आहे. गेल्या मोसमात दोन्ही संघांची कामगिरी अपेक्षेनुसार झाली नव्हती, त्यामुळे यंदा विजयी सुरुवात करण्यास दोन्ही संघांनी कंबर कसली आहे. पहिल्या दोन हंगामांत यूपी वॉरियर्सला तिसऱ्या आणि चौथ्या स्थानावर राहावे लागले होते. त्यामुळे यंदा कर्णधार बदलला असून ऑस्ट्रेलियाची माजी विश्वविजेती कर्णधार मेग लेनिंगवर त्यांनी भरवसा ठेवला आहे. .लेनिंगच्या नेतृत्वाखाली दिल्ली कॅपिटल्सने सलग तीन अंतिम फेरीपर्यंत मजल मारली होती. लेनिंगच्या रूपाने नवी कर्णधार मिळाल्यामुळे यूपी वॉरियर संघ प्रथम समतोलपणा आणण्याचा प्रयत्न करेल. माजी कर्णधार आणि यष्टीरक्षक असलेल्या अलिसा हिली यंदा कोणीच संधी दिलेली नाही. गतवर्षी ती यूपी संघाची यष्टीरक्षणाची बाजू सांभाळत होती; परंतु यंदा यूपी संघात तरबेज यष्टीरक्षक नाही. शिप्रा गिरी हाच एकमेव तज्ज्ञ यष्टीरक्षक पर्याय आहे..IPL 2026 All Teams: ग्रीन सर्वात महागडा खेळाडू, तर अनकॅप्ड खेळाडूंही मलामाल; लिलावानंतर पाहा सर्व संघांतील खेळाडूंची यादी.सलामीला फोबी लिचफिल्ड संघाची ताकद वाढवू शकते. तिच्या साथीला किरण नवगिरे असेल. मेग लॅनिंग आणि हर्लिन देओल यांचा समावेश असलेली मधली फळी तुलनेने भक्कम वाटत आहे. सोफी एक्लेस्टोन, दीप्ती शर्मा तसेच अनुभवी शिखा पांडे आणि क्रांती गौड यांच्या उपस्थितीमुळे यूपी वॉरियर्सकडे जागतिक दर्जाची फिरकी आणि अनुभवी वेगवा गोलंदाज आहेत. दुसरीकडे, गुजरात जायंट्स दोन निराशाजनक हंगामांनंतर मागील वेळी प्लेऑफमध्ये पोहोचल्यानंतर नव्या यंदा नव्या आत्मविश्वासासह मैदानात उतरेल..अॅशले गार्डनरच्या नेतृत्वाखाली जायंट्सकडे प्रभावी परदेशी खेळाडू आहेत; मात्र सलामीला भारतीय फलंदाज नसणे ही कमतरता आहे. यष्टीरक्षणाची जबाबदारी सलामी बेथ मूनी करेल, तर गत मोसम चुकवल्यानंतर सोफी डिव्हाइन पुन्हा डब्ल्यूपीएलमध्ये पुनरागमन करत आहे. रेणुका सिंग ठाकूरच्या नेतृत्वाखालील वेगवान गोलंदाजी समतोल वाटत आहे. किम गार्थ आणि काश्वी गौतम यांचेही योगदान महत्त्वाचे ठरू शकेल..Mumbai Indians Squad: रोहित शर्माच्या सोबतीला सलामीसाठी दोन पर्याय! IPL 2026 Auction नंतर मुंबईचा संघ; तगडी Playing XI.संभाव्य संघयूपी वॉरियर्स : श्वेता सेहरावत, दीप्ती शर्मा, सोफी एक्लेस्टोन, मेग लॅनिंग (कर्णधार), फोबी लिचफिल्ड, किरण नवगिरे, हर्लिन देओल, क्रांती गौड, आशा शोभना, डिआँद्रा डॉटिन, शिखा पांडे, शिप्रा गिरी, सिमरन शेख, चार्ली नॉट, क्लोई ट्रायॉन, सुमन मीणा, जी. त्रिशा, प्रतीका रावतगुजरात जायंट्स : अॅशले गार्डनर (कर्णधार), बेथ मूनी, सोफी डिव्हाइन, रेणुका सिंग ठाकूर, भारती फुलमाळी, तितास साधू, काश्वी गौतम, कनिका आहुजा, तनुजा कण्वर, जॉर्जिया वेअरहॅम, अनुष्का शर्मा, हॅपी कुमारी, किम गार्थ, शिवानी सिंग, डॅनी वायट-हॉज, राजेश्वरी गायकवाड, आयुषी सोनी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.