...मग सुशील कुमार समोर का येत नाही? कोर्टाचा सवाल

सागर राणा हत्येप्रकरणात (sagar murder case) दोनवेळचा ऑलिम्पिकवीर सुशील कुमार अडचणीत आला आहे. त्याच्याविरोधात लूकआउट नोटिस जारी करण्यात आले असून अजामीनपात्र अटक वॉंरटीही काढण्यात आले आहे. दरम्यान त्याच्या वकिलांच्या वतीने रोहिणी कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली असून अटकपूर्व जामीन मिळावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. कोर्टात दिल्ली पोलिसांकडून याला विरोध करण्यात आला आहे. दिल्ली पोलिसांकडून बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी म्हटले आहे की, 5 मे रोजीच्या प्रकरणात दोन लोकांनी फायरिंग केल्याचे प्रकरण आहे. दुखापतीमुळे मृत्यू झाल्याचे पोस्टमार्टमधून समोर आले आहे. घटनास्थळी स्कार्पिओ कार मिळाली असून कोणताही साक्षीदार मिळालेला नाही. (wrestler sushil kumar anticipatory bail hearing sagar murder case know what delhi police and court said)

पैलवान सुशील कुमारच्या वकिलांनी त्याची बाजू मांजली. बंदुकीतून झाडलेल्या गोळीतून जखम झालेली नाही. फायरिंग हवेत करण्यात आले होते. या प्रकरणात जीवे मारण्याचा कोणताही उद्देश नव्हता. त्यामुळे 302 कलम लागू करण्यात येऊ नये. यावर कोर्टाने सुशील कुमारच्या फरार असण्यामागचे कारण विचारले. जर प्रकरण गंभीर नाही तर सुशील कुमार समोर का येत नाही? असा सवाल कोर्टाने केला. त्याने समोर येऊन तपासात पोलिसांना मदत करायला हवी, असेही कोर्टाने म्हटले आहे.

सुशील कुमारचा बचाव करणाऱ्या वकिलाने कोर्टात त्याच्या पदकांचा दाखला दिला. सुशील कुमार अर्जुन पुरस्कार विजेता आहे. त्याने ऑलिम्पिकमध्येही पदक मिळवले आहे. त्याच्या कारमधून मिळालेली शस्त्रेही त्याची नव्हती, असेही वकिलांनी सांगितले. सुशील कुमारकडून बाजू मांडणाऱ्या आणखी एक वकील बीस एस जाखड म्हणाले की, पोलिसांनी याप्रकरणात हेराफेरी केली असून सुशील कुमारचे नाव गोवण्यात आले आहे. गंभीर जखमी असणाऱ्या कोणीही सुशील कुमारचे नाव घेतलेले नाही. यावर दिल्ली पोलिसांच्या वकिलांनी त्यांची जबानी घेतली जाईल. पण सद्या ते नाजूक परिस्थितीत असल्याचे सांगितले.