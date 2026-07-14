लंडन: भारतीय महिला क्रिकेट संघाने सोमवारी इंग्लंडच्या महिला क्रिकेट संघावर २७० धावांनी दणदणीत विजय साकारला. यास्तिका भाटिया हिने दुसऱ्या डावात ११३ धावांची खेळी साकारत भारतीय विजयात मोलाचा वाटा उचलला. .लॉर्ड्स या ऐतिहासिक स्टेडियममध्ये शतकी खेळी साकारणारी ती पहिलीच फलंदाज ठरली. याच पार्श्वभूमीवर तिने आपल्या मनातील भावना व्यक्त करताना म्हटले, की मी इंग्लंडविरुद्धच्या कसोटीत शतकी खेळी केली. मात्र अद्याप माझ्याकडून सर्वोत्तम कामगिरी व्हायची आहे..Nagpur News : बागेत गांजा पिले... अन् तिथेच लावली झाडे? भाजप नेत्याच्या दाव्याने नागपुरात खळबळ.यास्तिका भाटिया हिने या वेळी नमूद केले, की सहा महिन्यांपूर्वी चित्र वेगळे होते. परिस्थिती वेगळी होती. लॉर्ड्सच्या फलकावर माझे नाव झळकणार, असे सहा महिन्यांपूर्वी विचारले असते तर मला त्यावर विश्वास बसला नसता. पण आता माझा आत्मविश्वास उंचावला आहे. मी खेळाचा आनंद घेत आहे..माझी सर्वोत्तम कामगिरी होणे अद्याप बाकी आहे, या विचाराने मी पुढे जात आहे. ही तर सुरुवात आहे. आगामी काळात आणखी छान खेळ करावयाचा आहे..US Iran Conflict : मध्यपूर्वेत युद्धसदृश्य स्थिती ! अमेरिकेचा तिसऱ्या दिवशी इराणवर हल्ला, जागतिक तेल पुरवठ्यावर मोठा परिणाम.सर्वांच्या मदतीमुळे पुनरागमनयास्तिका भाटिया हिला मागील वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात दुखापतीचा सामना करावा लागला होता. डाव्या पायाच्या गुडघ्याला ही दुखापत झाली होती. तसेच त्यावर शस्त्रक्रियाही करण्यात आली. यामुळे एकदिवसीय विश्वकरंडकाला ती मुकली. याबाबत ती म्हणाली, की दुखापतीदरम्यान मला कुटुंब, प्रशिक्षक, ट्रेनर, साहाय्यक व संघ सहकारी यांची मोलाची मदत मिळाली. याचमुळे मला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पुनरागमन करता आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.