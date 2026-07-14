क्रीडा

England Vs India: अजून सर्वोत्तम कामगिरी व्हायचीय : यास्तिका ; लॉर्ड्‌समध्ये शतक झळकावल्यानंतर भारतीय महिला खेळाडूचा ध्यास

Yastika Bhatia Scripts History at Lord's: यास्तिका भाटिया, भारतीय महिला क्रिकेट आणि लॉर्ड्स कसोटीमध्ये ऐतिहासिक शतक झळकावल्यानंतरही तिचा आत्मविश्वास कायम आहे.
England Vs India

England Vs India

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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लंडन: भारतीय महिला क्रिकेट संघाने सोमवारी इंग्लंडच्या महिला क्रिकेट संघावर २७० धावांनी दणदणीत विजय साकारला. यास्तिका भाटिया हिने दुसऱ्या डावात ११३ धावांची खेळी साकारत भारतीय विजयात मोलाचा वाटा उचलला.

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Lords Stadium
India Women Cricket Team
India vs England