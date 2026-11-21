Indian cricketer Yuzvendra Chahal joins BJPभारतीय क्रिकेट संघाचा अनुभवी लेग स्पिनर युझवेंद्र चहल याने भारतीय जनता पक्षामध्ये प्रवेश केला आहे. भाजपच्या ओबीसी मोर्चाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत चहलला विशेष निमंत्रित सदस्य म्हणून स्थान देण्यात आले आहे. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन यांच्या निर्देशानुसार ओबीसी मोर्चाच्या राष्ट्रीय टीममध्ये मोठ्या प्रमाणावर नियुक्त्या करण्यात आल्या असून, त्याअंतर्गत ही निवड करण्यात आली आहे..या नियुक्तीपूर्वी चहलने ओबीसी मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि राज्यसभा खासदार अमर पाल मौर्य यांची भेट घेतली होती. संघटना अधिक बळकट आणि गतिमान करण्याच्या उद्देशाने भारतीय जनता पक्षाने राष्ट्रीय स्तरावर मोठ्या प्रमाणावर नव्या नियुक्त्या जाहीर केल्या आहेत..पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन यांच्या निर्देशांनुसार या सर्व नियुक्त्या तात्काळ प्रभावाने लागू करण्यात आल्या आहेत. या अंतर्गत भाजपने ३७ राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्यांच्या नावांची घोषणा केली असून त्यासोबतच सात राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, तीन राष्ट्रीय महामंत्री आणि सात राष्ट्रीय मंत्र्यांचीही नियुक्ती केली आहे..Ambad Accident : दुचाकी चालक युवक विजेच्या पोलला धडकल्याने अपघातात जागीच ठार: परीक्षेचा पेपर देऊन तीर्थपुरीला जाताना घडली घटना.पक्षाकडून इतरही निवडी जाहीरभाजपने इतरही निवडी जाहीर केल्या आहेत. यामध्ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पदाची जबाबदारी आसाममधून जोगेन मोहन, ओडिशातून ममता मोहंता, उत्तर प्रदेशातून संगम लाल गुप्ता आणि संगीता बलवंत बिंद, महाराष्ट्रातून बबनराव रावजी चौधरी, दिल्लीतून सत प्रकाश राणा आणि बिहारमधून अर्जुन सहनी यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे..याशिवाय दिल्लीतून गजेंद्र यादव, कर्नाटकातून प्रमोद मध्वराज आणि छत्तीसगडमधून ललित चंद्राकर यांची राष्ट्रीय महामंत्रीपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच राष्ट्रीय मंत्रीपदांवर गुजरातमधून दशरथजी ठाकोर, तामिळनाडूतून टी. वराथराजन, झारखंडमधून संजीव कुमार, हरियाणामधून सरिता जांगिड़, तेलंगणातून कडागंची रमेश, मध्य प्रदेशातून वैभव पंवार आणि बिहारमधून भीम कुमार साहू यांची निवड करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.