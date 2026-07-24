क्रीडा

Zinedine Zidane: झिनेदिन झिदान लवकरच फ्रान्स संघाचे प्रशिक्षक

Zinedine Zidane Set to Become France Head Coach: दिदिअयर देशाँ यांनी फ्रान्सच्या मुख्य प्रशिक्षकपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर माजी दिग्गज खेळाडू झिनेदिन झिदान यांच्या नावाची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.
Zinedine Zidane

Zinedine Zidane

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सकाळ वृत्तसेवा
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पॅरिस: सुप्रसिद्ध मार्गदर्शक दिदिअयर देशाँ यांनी फ्रान्स फुटबॉल संघाच्या प्रशिकपदाची सूत्रे खाली ठेवल्यानंतर त्या ठिकाणी माजी दिग्गज खेळाडू आणि मार्गदर्शक झिनेदिन झिदान यांची नियुक्ती केली जाण्याची शक्यता अधिक आहे. लवकरच ही घोषणा केली जाणार आहे.

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