Zinedine Zidane: झिनेदिन झिदान लवकरच फ्रान्स संघाचे प्रशिक्षक

पॅरिस: सुप्रसिद्ध मार्गदर्शक दिदिअयर देशाँ यांनी फ्रान्स फुटबॉल संघाच्या प्रशिकपदाची सूत्रे खाली ठेवल्यानंतर त्या ठिकाणी माजी दिग्गज खेळाडू आणि मार्गदर्शक झिनेदिन झिदान यांची नियुक्ती केली जाण्याची शक्यता अधिक आहे. लवकरच ही घोषणा केली जाणार आहे..पॅरिस येथे पत्रकार परिषद घेऊन दिशाँ यांच्या उत्तराधिकाऱ्याची घोषणी करण्यात येईल, असे फ्रान्स फुटबॉल संघटनेने जाहीर केले आहे.५४ वर्षीय झिदान २०२१ पर्यंत रेयाल माद्रिद क्लबचे प्रशिक्षक होते. त्यानंतर ते कोणत्याही क्लब किंवा संघाशी संबंधित नव्हते. २०१६ ते १९ या कालावधीत त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली रेयाल माद्रिदने सलग तीनदा चॅम्पियन्स लीगचे विजेतेपद मिळवले होते..Nagpur Farmers Protest: संतापलेल्या शेतकऱ्यांकडून रस्त्यावरच धान रोवणी ; ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषदेच्या भोंगळ कारभाराचा नोंदवला निषेध .देशाँ हे १४ वर्षे फ्रान्स संघाचे प्रशिक्षक राहिले आहेत. या विश्वकरंडक स्पर्धेत फ्रान्सचा संघ स्पेनकडून उपांत्य सामन्यात पराभूत झाल्यानंतर त्यांनी प्रशिक्षकपद सोडले. देशाँ यांच्या मार्गदर्शनाखाली फ्रान्सने २०१८मध्ये विश्वविजेतेपद मिळवले होते. २०२२मध्ये उपविजेतेपदावर समाधान मानावे लागले होते. २०१६मध्ये घरच्या मैदानावर त्यांना युरोपियन अजिंक्यपद (युरो) जिंकता आले नव्हते..Gujarat Rain Update: गुजरातमध्ये पावसाचा हाहाकार, २४ तासांत तब्बल १०६४ मिमीची नोंद; तिसऱ्या क्रमांकाचा विक्रम.झिदान स्वतः महान खेळाडू म्हणून ओळखले जातात. १९९८मध्ये फ्रान्सने विश्वविजेतेपद मिळवताना ब्राझीलवर ३-० असा विजय मिळवला होता. त्यात झिदान यांनी दोन गोल केले होते. दोन वर्षांनंतर फ्रान्सने युरोपियन अजिंक्यपद स्पर्धेतही विजेतेपद मिळवले होते. १९९८मध्ये झिदान प्रतिष्ठेच्या बॉल डिऑर पुरस्काराचे मानकरी ठरले होते. झिदान फ्रान्सकडून १०८ सामने खेळले आहेत. त्यात त्यांनी ३१ गोल केले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.