Surya Grahan 2026: २०२६ मध्ये सूर्यग्रहण कधी लागणार? ते भारतात दिसेल का? जाणून घ्या सविस्तर माहिती

2026 Solar Eclipse: सूर्यग्रहण ही खगोलियदृष्ट्या एक नैसर्गिक घटना आहे आणि भारतीय संस्कृती आणि ज्योतिषशास्त्रात त्याला विशेष महत्त्व दिले जाते. अनेक जण ग्रहणाच्या काळात नियम, सुतक आणि धार्मिक काळजी घेतात..२०२६ मध्ये २ सूर्यग्रहण दिसणार आहेत. याशिवाय दोन चंद्रग्रहणेही होणार आहेत. पण २०२६ मध्ये सूर्यग्रहण भारतात दिसणार आहे का चला तर जाणून घेऊया.पहिले सूर्यग्रहण कधी आहे?पहिले सूर्यग्रहण हे १७ फेब्रुवारी २०२६ ला आहे. हे फाल्गुन अमावस्येला कुंभ राशीत आणि शतभिषा नक्षत्रात होईल. हे कंकणाकृती सूर्यग्रहण असणार आहे. सूर्य, चंद्र आणि पृथ्वी एकत्र येतात तेव्हा कंकणाकृती सूर्यग्रहण होते; परंतु चंद्र पृथ्वीपासून थोडा दूर असल्याने तो सूर्याला पूर्णपणे पाहू शकत नाही. म्हणून, चंद्राभोवती सूर्याची एक तेजस्वी वलय दिसते, ज्याला "अग्नीचे वलय" म्हणतात..हा सूर्यग्रहण भारतात दिसेल का?हा सूर्यग्रहण दुपारी ३ वाजून २६ मिनिटांनी लागेल. मात्र हे आपल्या भारतात दिसणार नाही. त्यामुळे सुतक काळी लागू होणार नाही.कुठे दिसेल सूर्यग्रहण?हे ग्रहण झिम्बाब्वे, दक्षिण आफ्रिका, झांबिया, मोझांबिक, मॉरिशस, अंटार्क्टिका, टांझानिया आणि दक्षिण अमेरिकेतील काही देशांमध्ये दिसेल..दुसरे सूर्यग्रहणदुसरे सूर्यग्रहण हे १२ ऑगस्ट २०२६ ला आहे. हा सूर्यग्रहण सावन महिन्यातील अमावस्येला येणार आहे. हा पूर्ण सूर्यग्रहण आहे. पूर्ण सूर्यग्रहण: चंद्र पृथ्वी आणि सूर्याच्या अगदी मध्यभागी येतो आणि सूर्य पूर्णपणे दिसतो. त्यामुळे पृथ्वीच्या काही भागात काही काळ दिवस आणि रात्रीसारखा अंधार असतो..हा सूर्यग्रहण भारतात दिसेल का?भारतीय वेळेनुसार, हे ग्रहण ९ जून ४ मिनिटांनी सुरू होईल. हे पूर्ण सूर्यग्रहण भारतात अशा प्रकारे दिसणार नाही.कुठे दिसेल सूर्यग्रहण?हे ग्रहण आफ्रिका, युरोप, आर्क्टिक प्रदेश, स्पेन, उत्तर अमेरिका, ग्रीनलँड आणि आइसलँडमध्ये दिसेल..