2021 च्या 'कलर ट्रेंड'चा मेकअपसाठी असा करा वापर

कोल्हापूर : वर्ष 2021 मध्ये पैन्टोन कलरमध्ये दोन मनाला मंत्रमुग्ध करणारे रंग निवडले आहेत. जे निश्चित आपले मूड तयार करतात. सकारात्मक आणि प्रोत्साहान देणारे पैन्टोन कलर ऑफ द इयर आहे. करडा आणि पिवळा हे दोन रंग एकत्र मिसळल्यानंतर आपल्याला एक नवा रंग पाहायला मिळेल. फॅशन एक्स्पर्टचे असे मत आहे की, हे दोन्ही रंग टिकाऊ आणि प्रेरणादायक आहेत. एकीकडे करडा रंग आपल्यात विनम्रता आणि पिवळा सकारात्मकता शक्ती देण्याचे काम करतो. जसे अंधाऱ्या खोलीत नकळत आलेली सूर्याची सोनेरी किरणे..! ह्या दोन्हीही रंगांचा वापर मेकअप क्षेत्रामध्ये एकत्र केल्यास खूप दिलचस्प वाटते. तसही 2021 मध्ये मेकअप क्षेत्रामध्ये 2020 ची गोष्ट असतील, यावर्षमध्ये अशी आशा आहे की, यावर्षीचे ट्रेंड्स बोल्ड असतील. या दोन्ही रंगांना तुम्ही वनिटी करू शकता. त्याबद्दल पुढे आम्ही तुम्हाला सांगणारच आहोत. काळी काजळ पेन्सिल जास्त प्रमाणात काळे काजळ वैनिटी म्हणून वापरले जाते. पण तुम्ही करड्या रंगाची काजळ पेन्सिल ही वापरू शकता. ही तुम्हाला काळ्या काजळ पेन्सिल सारखीच बोल्ड दिसेल. तुम्हाला चांगला बदल अनुभवायला मिळेल. जे लोक काळ्या काजळ पेन्सिलपेक्षा दुसऱ्या रंगांचे काजळ पेन्सिल आणि आयलाईनर वापरत असालतील तर हा एक चांगला पर्याय आपल्याकडे उपलब्ध आहे. पिवळे नेलपेंट पिवळे नेलपेंट हे मोठ्या नखांसाठी ब्राइट कलर आहे. आतापर्यंत जर तुम्ही याचा वापर करायला पाहिजे. येलो फ्रेंच मैनीक्योर खूप प्रसिद्ध झाले आहे. हे मिळवण्यासाठी ही खूप चांगली वेळ आहे. येलो आयलाईनेर जर तुम्ही आकर्षक आयलाईनेर वापरत असाल तर गुलाबी , निळे रंग न वापरता दुसरे पॉप कलर निवडा. जर तुम्हाला अधिक गडद आयलाईनेर वापरायचे असेल तर काळे वापरल्यानंतर त्यावर पिवळी शेड तुम्ही देऊ शकता. क्लासिक शैपैन आणि गोल्डशेड हे आपल्या मेकअप किटचे कायमचे भाग आहे. पण आता वेळ आली आहे की तुम्ही रंगीत हायलायटर्सचा वापर करायला पाहिजे. त्यामुळे तुमच्या चेहऱ्यावर एक ग्लो पाहायला मिळेल. जो तुम्हाला आकर्षक दिसायला मदत नक्कीच करेल.

