अँटी एजिंगसाठी तीस वर्षावरील महिलांसाठी काही खास टिप्स, जाणून घ्या

कोल्हापूर : तसं पाहायला गेलं तर प्रत्येकाला वाढत्या वयात सुंदर दिसायला आवडतं. खासकरून यामध्ये महिला तर आपले वय लपवतातच. परंतु वाढत्या वयात प्रदूषण, अनेक सवयी या त्वचेवर परिणाम करतात. या सवयींमुळे कमी वयातच आपण थोडे जास्त वयाचे दिसायला लागतो. साधारणत: आज बाजारात बरेच प्रकारचे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स उपलब्ध आहेत. जे वाढणारे वय दाखवत नाही असा दावा करतात. परंतु यावर किती विश्वास ठेवणे, ठेवणे किंवा न ठेवणे हे वैयक्तिक मत आहे. हे प्रॉडक्ट इतके महागडे असतात की, प्रत्येक महिला याचा वापर करू शकत नाही. महागाईने तुमचे बजेट बिघडू शकते. त्यामुळे महिलांच्या मनात विचार येऊन जातो, की काय करायला हवे. यासाठी आम्ही आज काही घरेलू टीप्स देणार आहोत. ज्यांच्या मदतीने तुम्ही घरीच ब्युटी ट्रीटमेंट करु शकता. सध्याच्या वयापेक्षा तुमचे वय पाच वर्षे कमी दाखवू शकता. तीस वर्षे वय असणाऱ्या महिलांसाठी अँटी एजिंग घरगुती उपाय सांगणार आहे. यामुळे तुमच्या त्वचेवर पडणाऱ्या सुरकुत्या आणि फाईन लाईन्स दूर होण्यास तसेच त्वचा तजेलदार होण्यास मदत होईल. अँटी एजिंग फेस वॉश - जर तुमचं वय 30 वर्ष असेल तर तुमच्या चेहऱ्यासाठी नैसर्गिक गोष्टींचा वापर करा. सकाळी उठल्यानंतर सुरुवातीला चेहऱ्याचे क्लींजिंग करून घ्या. साहित्य - माइल्ड बॉडी वॉश - 2 मोठे चमचे

कॉफी पाउडर - 2 छोटे चमचे बनवण्याची पद्धत हे बनवण्यासाठी कोणत्याही बॉडी वॉशमध्ये कॉफी उत्तम प्रकारे मिक्स करून घ्या. याला कोणत्याही बॉक्समध्ये स्टोअर करून ठेवा आणि तुमच्या आवश्यकतेनुसार त्याचा वापर करा. अँटी एजिंग फेस टोनर - जर तुमचे वय 30 साल आहे. तुमच्या डोळ्यात जवळ वारंवार पाणी येते. किंवा त्वचेवर काळे डाग असतील तर तुम्ही घरी असणाऱ्या ग्रीन टी आणि अनारचा रस टोनर म्हणून वापरू शकता. घरी तयार केलेल्या नैसर्गिक वस्तूंपासून बनवलेला हा टोनर तुमच्या सुरकुत्या कमी करेल. साहित्य - ग्रीन टी- 1 कप

अनार रस- 1 कप बनवण्याची पद्धत यासाठी सुरुवातीला ग्रीन टी बनवून घ्या. त्यानंतर अनारचा रस काढून घ्या. या दोघांना एकत्र मिक्स करा आणि एका स्प्रे बॉटलमध्ये भरा. तुम्ही याचा उपयोग टोनर म्हणूनही करू शकता. आठवड्यातून एकदा तुम्ही याचा उपयोग करु शकता. अँटी एजिंग फेस मॉइश्चरायझर - वाढत्या वयासोबत चेहऱ्यावरील सरकूत्यांचा त्रास वाढतो आणि हा तुमच्या त्वचेचे सौंदर्य कमी करतो. त्यामुळे ते कमी करण्यासाठी नैसर्गिक वस्तूंचा वापर करणे गरजेचे आहे. साहित्य - बादाम का तेल - 1/4 कप

विटामिन ई ऑयल - 1/2 चमचा

बीवैक्‍स - 2 मोठे चमचे

एसेंशियल तेल (ऑईल) - 2-3 थेंब बनवण्याची पद्धत ॲन्टी एजिंग फेस मॉइश्चरायझर घरी बनवण्यासाठी सुरुवातीला बदाम आणि विटामिन तेल उत्तम प्रकारे मिक्स करा. यानंतर या तेलाला एका बॉटलमध्ये ठेवा. एकत्र करताना एक लक्षात ठेवा की हे तेल उत्तम प्रकारे मिक्स झालं पाहिजे. त्यानंतर या मिश्रणात इसेन्शियल ऑईल घालून काही महिन्यांसाठी तुम्ही हे वापरु शकता.

Web Title: for up to 30 year age lady the tips for homemade for anti aging