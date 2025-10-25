Relationship Tips: जर तुम्हाला नातं मजबूत बनवायचं असेल तर 'या' 4 गोष्टी नक्की लक्षात ठेवा

build strong relationship: मजबुत, प्रेमळ, दीर्घकाळ टिकणाऱ्या नात्याचे रहस्य काय आहे ? असा प्रश्न अनेकांना पडतो. पण तरीही, अनेकदा काहींना त्यांच्या जोडीदारासोबत आनंदी राहण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो. तर, तुमच्या जोडीदारासोबत मजबूत नातं निर्माण करण्याचे रहस्य काय आहे हे जाणून घेऊया. १५ ऑक्टोबर रोजी शेअर केलेल्या एका इंस्टाग्राम क्लिपमध्ये, ३३ वर्षांहून अधिक अनुभव असलेले न्यूरोसर्जन डॉ. प्रशांत कटाकोल यांनी मजबूत नातेसंबंध निर्माण करण्याचे रहस्य सांगितले. त्यांनी चार स्तंभ सांगितले आहेत ज्यामुळे नातं अधिक घट्ट होईल. .घट्ट नात्याचे ४ आधारस्तंभपोस्ट शेअर करताना डॉ. काटाकोल म्हणाले, "तुम्हाला वाटते का की तुमचे नातं कठीण परिस्थितीतून जात आहे? मी डॉ. काटकोल आहे, एक न्यूरोसर्जन आहे जी तुमच्या आरोग्यावर आणि आनंदावर लक्ष केंद्रित करते. नात्याचे चार प्रमुख आधारस्तंभ समजून घेणे खूप महत्वाचे आहे.".1. प्रेमडॉ. कटाकोल यांच्या मते, प्रेम हा कोणत्याही नात्याचा भावनिक पाया असतो.2. परस्पर आदरन्यूरोसर्जनने असे निदर्शनास आणून दिले की परस्पर आदर हे ठेवल्यास नातं मजबुत होण्यास मदत मिळते. .3. विश्वासअसे म्हणतात की कोणतेही नातं हे विश्वासावर टिकून असते. तज्ज्ञांनी असे नमूद केले की विश्वास हा नातेसंबंध फुलण्यासाठी खुप महत्वाचे आहे.4. स्वातंत्र्यसगळ्यात शेवटी आणि महत्वाचे म्हणजे एकमेकांना स्वातंत्र्य देणे. प्रत्येक व्यक्तीला नात्यात वाढण्यासाठी स्वातंत्र्य द्यावे..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.