Yoga For Everyone: लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्व वयोगटांसाठी 'ही' आहेत सर्वोत्तम योगासने! आरोग्य अन् मानसिक शांतीची पक्की गॅरंटी...

Yoga for Overall Health and Mindful Living: आजकालच्या धावपळीच्या आणि व्यस्त जीवनशैलीत स्वतःला निरोगी ठेवणे हे एक मोठे आव्हान बनले आहे. शाळकरी मुलांपासून ते ऑफिसमध्ये काम करणारे तरुण आणि घरातील वयोवृद्ध व्यक्तींपर्यंत प्रत्येक जण कोणत्या ना कोणत्या शारीरिक किंवा मानसिक समस्येशी झुंजत आहे. अशा परिस्थितीत योग हे विनाखर्च शरीर आणि मन दोन्ही मजबूत करणारे सर्वात प्रभावी साधन ठरते.योग फक्त लवचिक शरीर असणारेच करू शकतात, हा एक गैरसमज आहे. रोजच्या दिनचर्येत ५ सोप्या योगासनांचा समावेश करून प्रत्येक वयातील व्यक्ती आपले आरोग्य उत्तम ठेवू शकते..ताडासन (Mountain Pose): उंची वाढवण्यासाठी आणि पोश्चर सुधारण्यासाठीताडासन हे अत्यंत सोपे आणि प्रभावी आसन आहे. यात सरळ उभे राहून दोन्ही हात वर करून बोटे एकमेकांत गुंफायची असतात आणि संपूर्ण शरीर वरच्या दिशेने ताणायचे असते.मुलांसाठी फायदेशीर: लहान मुलांची शारीरिक वाढ आणि उंची (Height) वाढवण्यासाठी ताडासन अत्यंत उपयुक्त मानले जाते.तरुण आणि ज्येष्ठांसाठी फायदा: ऑफिसमध्ये तासनतास खुर्चीवर बसून काम केल्यामुळे होणारा पाठीचा आणि मणक्याचा त्रास या आसनामुळे दूर होतो आणि शरीराची ठेवण (Posture) सुधारते..सुखासन (Easy Pose): मानसिक शांती आणि एकाग्रतेसाठीसुखासन म्हणजे जमिनीवर मांडी घालून सरळ बसणे आणि डोळे मिटून दीर्घ श्वास घेणे. नाव प्रचितीस आणणारे हे अत्यंत सुखदायक आसन आहे.मानसिक तणाव कमी होतो: हे आसन दैनंदिन आयुष्यातील चिंता आणि तणाव दूर करण्यास मदत करते.ज्येष्ठांसाठी वरदान: वाढत्या वयात कठीण व्यायाम करणे शक्य नसते, अशा वेळी सुखासन घुटण्यांचे सांधे आणि मन शांत ठेवण्यास मदत करते. यामुळे स्मरणशक्ती आणि फोकस (Focus) वाढतो..भुजंगासन (Cobra Pose): कंबरदुखीवर मात आणि उत्तम पचनक्रियायात पोटावर झोपून शरीराचा पुढचा भाग (छाती आणि डोके) सापाच्या फण्यासारखा वर उचलला जातो.कंबरदुखीपासून आराम: आजकाल तरुणांमध्ये कंबर आणि पाठदुखीची समस्या सामान्य झाली आहे. भुजंगासन पाठीच्या स्नायूंना बळकट करते.पोटाचे आरोग्य: हे आसन पोटाच्या अवयवांना टोन करते, ज्यामुळे बद्धकोष्ठता (Constipation) आणि गॅससारख्या पचनाच्या समस्या दूर होतात..वृक्षासन (Tree Pose): शारीरिक संतुलन आणि एकाग्रतावृक्षासन करण्यासाठी एका पायावर सरळ उभे राहून दुसऱ्या पायाचा तळवा मांड्यावर टिकवायचा असतो आणि दोन्ही हात वर नेऊन नमस्कार मुद्रा करायची असते.एकाग्रता वाढवते: हे आसन करताना ध्यान एका ठिकाणी केंद्रित करावे लागते, ज्यामुळे विद्यार्थी आणि मुलांची अभ्यासातील एकाग्रता सुधारते.शरीराचे संतुलन: वाढत्या वयात शरीराचा समतोल बिघडण्याची शक्यता असते. वृक्षासनामुळे पाय मजबूत होतात आणि वृद्धांना चालण्या-फिरण्यात स्थिरता मिळते..शवासन (Corpse Pose): थकवा दूर करून रीचार्ज होण्यासाठीयोगाभ्यासाच्या शेवटी केले जाणारे हे सर्वात आवडते आसन आहे. यात पाठीवर सरळ झोपून संपूर्ण शरीर पूर्णपणे शिथिल सोडायचे असते.थकवा छूमंतर: दिवसभराच्या धावपळीनंतर शरीरातील सर्व थकवा क्षणात घालवण्यासाठी शवासन उत्तम काम करते.उच्च रक्तदाब आणि निद्रानाशावर प्रभावी: हाय ब्लड प्रेशर (High BP) आणि निद्रानाश (Insomnia) यांसारख्या समस्यांनी त्रस्त असलेल्या लोकांसाठी शवासन अत्यंत फायदेशीर मानले जाते..Nutrition Tips: व्हिटॅमिन D2 की D3? स्नायू अन् हृदयासाठी कोणते व्हिटॅमिन सर्वात उत्तम? ICMR च्या संशोधनातून मोठा खुलासा!.योगासन करताना घ्यावयाची काळजीयोगाचा पूर्ण फायदा मिळवण्यासाठी काही मूलभूत नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे-रिकाम्या पोटी सराव: योग नेहमी सकाळी उपाशी पोटी किंवा जेवणानंतर किमान ३ ते ४ तासांनीच करावा.शरीरावर जबरदस्ती नको: प्रत्येकाच्या शरीराची लवचिकता वेगळी असते. त्यामुळे सुरुवातीला शरीराला झेपेल तितकाच ताण द्यावा, अतिजबरदस्ती करू नये.सातत्य महत्त्वाचे: आठवड्यातून एकदाच जास्त वेळ योग करण्यापेक्षा दररोज १५ ते २० मिनिटे नियमितपणे योग करण्याची सवय लावावी..गॅस, अपचन, बद्धकोष्ठतेवर रामबाण उपाय; रोज २ मिनिटे उत्तानपादासन करून पोटाच्या तक्रारींना करा रामराम.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.