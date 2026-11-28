Morning Body Stiffness : रात्री पुरेशी झोप न् झाल्याने सकाळी खूप आळस येतो तेव्हा शरीर जड वाटणे, मान-पाठ आखडणे किंवा आळस जाणवणे असे अनेकांना अनुभवायला मिळते. दिवसभर एकाच जागी बसून काम करणे, शारीरिक हालचालींचा अभाव, चुकीची झोपण्याची स्थिती किंवा स्नायूंवरील ताण यामुळेही शरीरात आखडलेपणा जाणवू शकतो. .अशावेळी सकाळी काही मिनिटे हलका योगाभ्यास केल्यास शरीराची हालचाल सुधारण्यास आणि स्नायूंना आराम मिळण्यास मदत होऊ शकते.सकाळच्या योगाभ्यासाची सुरुवात मार्जरासन-बितिलासन म्हणजेच कॅट-काऊ पोझने करता येईल..यासाठी दोन्ही तळहात आणि गुडघे जमिनीवर टेकवून टेबलासारखी स्थिती घ्या. श्वास घेताना पोट खाली सोडून मान वर करा आणि श्वास सोडताना पाठ गोल करून हनुवटी छातीकडे आणा. ही हालचाल सावकाश पाच ते आठ वेळा करा. यामुळे पाठीच्या कण्याची हालचाल सुधारण्यास मदत होते..यानंतर ताडासन करा. ताठ उभे राहून दोन्ही हात डोक्याच्या वर न्या. हातांची बोटे एकमेकांत गुंफून तळहात वरच्या दिशेने ताणा. शक्य असल्यास टाचा उचलून पायाच्या बोटांवर संतुलन साधा. काही सेकंद या स्थितीत राहिल्याने हात, खांदे आणि पाठीला ताण मिळतो..तिसरे आसन म्हणजे अधोमुख श्वानासन. दोन्ही तळहात आणि पाय जमिनीवर ठेवून कंबर वर उचला. शरीराचा आकार इंग्रजी 'V' अक्षरासारखा होईल. या स्थितीत काही सेकंद थांबल्याने पाय, खांदे आणि पाठीच्या स्नायूंना ताण मिळतो..पोटातील गॅस किंवा जडपणाचा त्रास जाणवत असल्यास पवनमुक्तासन करता येईल. पाठीवर झोपून दोन्ही गुडघे छातीजवळ आणा आणि हातांनी त्यांना हलकेच धरून ठेवा. मानेला त्रास असल्यास डोके जमिनीवरच ठेवा..3-4 दिवस पोट साफ नाही? मग 'हे' उपाय कराच! .शेवटी बालासन करा. वज्रासनात बसून पुढे वाका आणि कपाळ जमिनीवर टेकवा. हात समोर पसरवा किंवा शरीराच्या बाजूला सैल सोडा. या आसनामुळे शरीराला विश्रांती मिळण्यास आणि मन शांत होण्यास मदत होते. .लक्षात ठेवा ही आसने सकाळी रिकाम्या पोटी सावकाश आणि क्षमतेनुसार करावीत. वेदना जाणवल्यास आसन थांबवा. सतत किंवा तीव्र आखडलेपणा जाणवत असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. प्रतेकगोष्टीची योग्य वेळ असते म्हणूनच आरोग्याच्याबाबतीत नेहमी सतर्क राहा.. कोलेस्ट्रॉल कशामुळे वाढतं? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.