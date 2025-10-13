Millets Health Benefits: लहान मुलांपासून ते वृद्धांपर्यंत सगळ्यांसाठी योग्य; जाणून घ्या मिलेट्सचे 7 आरोग्यदायी फायदे

मिलेट्स हे पोषणमूल्यांनी समृद्ध असून, लहान मुलांपासून वृद्धांपर्यंत सर्वांसाठी उपयुक्त आहेत. मिलेट्समध्ये असलेले झिंक, लोह आणि अँटिऑक्सिडंट्स असतात. मिलेट्सचे आरोग्यदायी फायदे कोणते हे जाणून घेऊया. .Millets Health Benefits: भारतीय खाद्यसंस्कृतीत एकेकाळी ज्वारी, बाजरी, नाचणी, कंगणी (राळा), कोदरा (हरीक), वरई यांसारख्या मिलेट्सचे प्राबल्य होते. जीवनशैलीतील बदल, फास्ट-फूड संस्कृती आणि पॉलिश केलेल्या तांदूळ-गव्हाच्या वापरामुळे हे धान्य मागे पडले. पण आज पुन्हा एकदा मिलेट्सकडे लोकांचे लक्ष वेधले जात आहे. कारण हे धान्य पोषणमूल्यांनी समृद्ध, पचायला सोपे आणि कोणत्याही वयोगटासाठी उपयुक्त आहेत. चला पाहूया मिलेट्सचे असे सात फायदे, जे लहान मुलांपासून वृद्धांपर्यंत प्रत्येकासाठी आरोग्यदायी ठरतात..पचनशक्ती सुधारतेमिलेट्समध्ये असलेले तंतुमय पदार्थ (फायबर) पचनास मदत करतात. ते आतड्यांतील चांगल्या जीवाणूंची वाढ घडवून आणतात, बद्धकोष्ठता आणि पोटफुगी कमी करतात. लहान मुलांमध्ये पचनसंस्था मजबूत करण्यासाठी आणि वृद्धांमध्ये पचनाशी संबंधित त्रास कमी करण्यासाठी हे विशेष उपयुक्त आहेत. रक्तातील साखर नियंत्रित राहतेमिलेट्सचा ग्लायसेमिक इंडेक्स कमी असतो, म्हणजेच हे रक्तातील साखर झपाट्याने वाढू देत नाहीत. यामध्ये भरपूर फायबर, रेसिस्टंट स्टार्च असतात जी पोटातून अन्न बाहेर जाण्याचा वेग कमी करतात, त्यामुळे साखर हळूहळू शोषली जाते. मॅग्नेशियम आणि पॉलीफिनॉल्स इन्सुलिन शरीरातील सूज कमी करतात. हा लहान मुलं आणि वृद्धांसाठीही सुरक्षित आणि सतत ऊर्जा देणारा उत्तम पर्याय आहे..वजन नियंत्रित राहतेमिलेट्समध्ये भरपूर तंतुमय पदार्थ आणि प्रथिनं असतात, जी पोट जास्त वेळ भरल्यासारखं ठेवतात. त्यामुळे वारंवार भूक लागत नाही आणि अनावश्यक खाणं कमी होतं. त्यांचा ग्लायसेमिक इंडेक्स कमी असल्याने जेवणानंतर साखर स्थिर राहते आणि खाण्याची ओढ कमी होते. मिलेट्समध्ये कॅलरीही कमी असल्याने वजन वाढत नाही. गहू-तांदळाऐवजी ज्वारी, बाजरी किंवा नाचणी वापरली आणि पुरेसं पाणी प्यायलं तर वजन सहज नियंत्रणात ठेवता येतं.हृदयाचे आरोग्य सुधारतेमिलेट्समध्ये असलेले मॅग्नेशियम आणि पोटॅशियम रक्तवाहिन्या शिथिल करून रक्तदाब नियंत्रित ठेवतात आणि हृदयावरील ताण कमी करतात. फायबर आणि अँटिऑक्सिडंट वाईट कोलेस्टेरॉल कमी करून धमन्यांमध्ये प्लॅक तयार होण्यापासून संरक्षण देतात. गहू-तांदळाऐवजी ज्वारी, बाजरी किंवा नाचणीसारखी संपूर्ण मिलेट्स आहारात वापरली आणि त्याचसोबत पाले-भाज्या आणि फळांचा समावेश केला तर हा संतुलित आहार होतो. मिलेट्स डोसा किंवा मिलेट्स खिचडीसारखे प्रकार लहान मुलं आणि वृद्धांसाठी पचायला सोपे व हृदयासाठी सुरक्षित आहेत..रोगप्रतिकारशक्ती वाढतेमिलेट्समध्ये झिंक, लोह, मॅग्नेशियम आणि अँटिऑक्सिडंट्स मुबलक प्रमाणात असतात, जे शरीराला संसर्ग आणि आजारांपासून संरक्षण देतात. लहान मुलांच्या योग्य वाढीसाठी हे पोषक घटक महत्त्वाचे असतात, तर वृद्धांमध्ये रोगप्रतिकारक शक्ती टिकवून ठेवण्यास मदत करतात. आहारात नाचणी, ज्वारी किंवा बाजरी यांचा नियमित समावेश केल्यास शरीर तंदुरुस्त राहते आणि आजारांना लढण्याची ताकद वाढते.हाडे व दात मजबूत होतातमिलेट्समध्ये, विशेषतः नाचणीत भरपूर कॅल्शियम आणि फॉस्फरस असते. हे पोषक घटक मुलांच्या हाडांच्या आणि दातांच्या योग्य वाढीसाठी आवश्यक आहेत. वृद्धांमध्ये हाडांची झीज आणि ऑस्टिओपोरोसिससारखे (हाडे ठिसुळ होणे) आजार टाळण्यासाठीही नाचणी उपयुक्त ठरते. आहारात नाचणीची पेज, भाकरी किंवा डोसा नियमित खाल्ल्यास हाडं मजबूत राहतात आणि संपूर्ण कुटुंबाचं हाडांशी संबंधित आरोग्य चांगलं टिकून राहतं.. त्वचा आणि केसांच्या आरोग्यासाठी लाभदायीमिलेट्समध्ये अमिनो अॅसिड्स, व्हिटॅमिन ई आणि बी-कॉम्प्लेक्स मुबलक प्रमाणात असतात. हे घटक त्वचेला पोषण देतात, कोलेजन तयार होण्यास मदत करतात आणि त्वचा निरोगी ठेवतात. तसेच केसांना मजबुती आणि नैसर्गिक चमक मिळते. आहारात ज्वारी, बाजरी, नाचणी किंवा इतर मिलेट्स नियमित खाल्ल्यास संपूर्ण कुटुंबाचे त्वचा आणि केसांचे आरोग्य सुधारते.निष्कर्षमिलेट्स हे ग्लूटेन-फ्री असल्यामुळे पचायला हलके आणि शरीरासाठी अतिशय पौष्टिक आहेत. लहान मुलं, तरुण किंवा वृद्ध - सगळ्यांसाठी हे धान्य सुरक्षित आहे. उपमा, डोसा, खिचडी, पुलाव किंवा भाकरी अशा कोणत्याही प्रकारात त्यांचा आहारात सहज समावेश करता येतो. ही जुनी धान्यं बदलत्या जीवनशैलीत पुन्हा आपल्या आहारात आणली, तर संपूर्ण कुटुंबाचे आरोग्य चांगले राहते आणि शरीराला आवश्यक पोषण मिळते.अजय कंग्राळकर, संस्थापक – स्कायरूट्स.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.