डोक्यापासून पायापर्यंत तब्बल ८६ टॅटू; ७२ वर्षीय व्यक्तीचा क्रेझीनेसपणा!

सध्याच्या काळात टॅटू हा फॅशनचा एक भाग झाला आहे. त्यामुळे अगदी तरुणाईपासून ते ६० च्या आसपास असलेल्या नागरिकांपर्यंत अनेकांमध्ये टॅटूची क्रेझ असल्याचं दिसून येतं. अनेक जण काही खास कारणासाठी टॅटू काढतात. तर, काही जण केवळ आवड किंवा ट्रेण्ड असल्यामुळे काढतात. यात अनेक जण असेही पाहायला मिळतात जे या ट्रेण्डच्या आहारी गेले आहेत. बऱ्याचशा व्यक्ती अशा आहेत, ज्यांनी डोक्यापासून ते पायाच्या नखापर्यंत अनेक ठिकाणी वेगवेगळ्या डिझाइनचे टॅटू गोंदवून घेतले आहेत. यात पुरुषांच्या बरोबरीने स्त्रियांचादेखील समावेश आहे. अनेक स्त्रियादेखील हौशीने टॅटू गोंदवून घेतात. सध्या सोशल मीडियावर अशाच एका व्यक्तीची चर्चा रंगली आहे. वयाची सत्तरी ओलांडलेल्या एका व्यक्तीला टॅटूची तुफान आवड असून त्याने चक्क ८६ टॅटू काढले आहेत. विशेष म्हणजे ही व्यक्ती सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरत आहे. त्याचसोबत त्यांचे काही फोटोदेखील प्रचंड व्हायरल झाला आहे.

जर्मनीमध्ये राहणारे ७२ वर्षीय वोल्फगांग किरश्च यांना टॅटूची विशेष आवड असून त्यांनी जवळपास ९८ टक्के टॅटू गोंदवून घेतले आहेत. वयाच्या ४६ व्या वर्षी पहिला टॅटू काढणाऱ्या वोल्फगांग यांच्या शरीरावर एकूण ८६ टॅटू आहेत. विशेष म्हणजे त्यांनी डोक्यापासून ते पायांपर्यंत विविध डिझाइनचे टॅटू काढले आहेत.

This german old man of 72 years old recognized as most tattooed person of the world 92% is covered with tattoo ? Do you have a tattoo? @Umarani94208399 @tankarv @tushar_kn @Ashutos_Parida @Actressleslie26 @SameerSpeakss @bharatiyammm @Patroll11 pic.twitter.com/epogO1Yfhg

