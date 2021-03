तरुणांच्या वार्डरोबमध्ये असावे हे टी-शर्ट्सचे 8 प्रकार; कोणते पहा

कोल्हापूर : कपड्यांची निवड करताना अनेकदा गोंधळ होतो. टी शर्टमध्ये खूप प्रकार असल्यानं कोणते घ्यावेत असा प्रश्न पडतो. तुम्हाला जर टी शर्ट घालण्याची आवड असेल तर तुमच्या वॉर्डरोबमध्ये फक्त राउंट किंवा व्ही नेक टी शर्ट तर नाहीत ना? याशिवाय इतरही टी शर्ट आहेत जे तुम्हाला आणखी स्टायलिश दिसण्यासाठी मदत करतील. वेगवेगळ्या डिझाइनचे आणि स्टाइलचे टीशर्ट तुम्हालाही नक्कीच आवडतील. 1. कलर ब्लॉक्ड टी-शर्ट (Color blocked T Shirt) तुमचा लूक स्टायलिश बनवण्यात कलर ब्लॉक्ड टी शर्ट्स मदत करू शकतात. या प्रकारच्या शर्टचं वैशिष्ट्य म्हणजे कोणत्याही स्कीन टोनवर हे छान दिसतात. तसंच यावर पँटही कुठल्याही रंगाची वापरता येते. तसंच टीशर्टवरचा कोणता ना कोणता रंग तुमच्या शूजला मॅच होईल. 2. पॉकेट स्टाइल टी-शर्ट (Pocket style) खरंतर पॉकेट असलेला टी शर्ट खूप कमी लोक वापरतात. मात्र पॉकेट स्टाइल टीशर्टमुळे तुमचा लूक थोडा वेगळा दिसतो. 3. हुडेड स्टाइल टी-शर्ट (Hooded style) थंडीच्या दिवसात हुडेड स्टाइलचे टी शर्ट घालण्याचं प्रमाण जास्त असतं. मात्र जर तुम्हाला अशा प्रकारचे टीशर्ट आवडत असतील तर तुम्ही उन्हाळ्यातही वापरू शकता. यामुळे तुम्ही स्टायलिश दिसाल. 4. ग्राफिक स्टाइल टी-शर्ट (Graphic style) अलिकच्या काळात टीशर्टवर खास मेसेज किंवा फोटो प्रिंट करण्याचं प्रमाण वाढलं आहे. बॉलिवूड पासून ते सर्वसामान्यांपर्यंत सगळेच अशा प्रकारच्या टीशर्ट ला पसंती दर्शवतात. तुम्हाला आवडत असलेल्या फोटोचा किंवा इतर कशाचीही ग्राफिक्स त्यावर प्रिंट करून घेऊ शकता. 5. प्रिंटेड टी शर्ट (Printed t shirt) प्रिटेंड टी शर्टवर प्रिंटिंग खुप महत्त्वाचं असतं. ते कोणत्या क्वालिटीचं आहे ते पाहूनच टी शर्ट खरेदी करा. तुम्ही खास प्रकारे प्रिंट करून घेऊ शकता. तसंच तुमच्या आवडीचं प्रिंटिंग करून घेतल्यानं त्यात कम्फर्टेबलसुद्धा वाटतं. 6. प्लेन टी शर्ट (Plain t shirt) प्लेन टी शर्ट घालण्याचा ट्रेंड आजही कायम आहे. अनेकजण हा ट्रेंड फॉलो करतात. सॉलिड टीज घालणं हे चांगलं मानलं जातं. मात्र टी शर्ट खरेदी करताना फॅब्रिक आणि रंग याकडे लक्ष देणं गरजेचं आहे. 7. स्लीवलेस टी-शर्ट (Sleeveless T Shirt) उन्हाळ्याच्या दिवसात स्लीवलेस टी शर्ट आरामदायी मानले जातात. विशेषत: घरच्या घरी घालण्यासाठी हे बेस्ट ऑप्शन ठरतात. स्लीवलेस टी शर्ट प्लेन, हूडेड किंवा प्रिंटेड प्रकारातही घेता येतील. 8. स्ट्राइप्ड टी-शर्ट्स (Striped T Shirts) स्ट्राइप्ड टी शर्ट अनेक प्रकारचे मिळतात. यात जर कॉलर असेल तर टी शर्ट आणखी सुंदर दिसतो. जर तुम्ही स्ट्राइप्ड टीशर्ट घेणार असाल तर त्यात कॉलर असलेले टीशर्ट निवडा.

