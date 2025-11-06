शूटिंगवरून परतल्यावर रोजची भेट! अभिनेत्री जुई गडकरीचा स्ट्रीट डॉग्स सोबतचा हृदयस्पर्शी प्रवास

Jui Gadkari's Emotional Story : मी लहान असल्यापासूनच माझ्या आयुष्यावर प्राण्यांचा खूप प्रभाव होता. मी जिथे जाईन तिथे माझे एकवेळ मित्र-मैत्रिणी होणार नाहीत; पण प्राण्यांशी मैत्री सगळ्यात आधी होते! मग त्या त्या गल्लीतली कुत्री, मांजरं, गाई-गुरं माझ्या ‘ओळखीची’ होतात. .असेच माझ्या आयुषात तीन मित्र आले.. बाबू, बुट्टू आणि माऊ! मी जेव्हा नवीन घरी राहायला आले, तेव्हा आमच्या कॅाम्प्लेक्समध्ये फारशी वर्दळ नव्हती. हळूहळू लोक राहायला येत होते. शूटिंगवरून माझी येण्याची वेळ ही नेहमी उशिराचीच असल्यामुळे मला त्याही रात्री पोचायला एक वाजला होता. कॉम्प्लेक्स रिकामं होतं आणि गाडी पार्क करून येताना जरा भीती वाटत होती. .तेवढ्यात मला माझ्या मागे काँक्रीटच्या जमिनीवर नखं घासल्याचे आवाज येऊ लागले आणि मी मागं वळून बघितलं, तर तीन अतिशय गोड कुत्रे माझ्या मागे मागे चालत होते. माऊ-वयानं मोठी असलेली एकदम झिपरी गोड कुत्री, तिचं मोठं पिल्लू बाबू आणि धाकटा बुट्टू. तिघंही एकदम पांढरेशुभ्र. मला गंमत वाटली. ओळख नाही, काही नाही.. पण हे तिघे मला लिफ्टपर्यंत सोडायला आले. मला इतका आधार वाटला! .मग हे रोजच झालं! मी आले, की तिघे माझ्या मागं चालत राहायचे आणि मला लिफ्टपर्यंत सोडून निघून जायचे. हळूहळू त्यांना माझ्या गाडीच्या हॉर्नचा आवाज कळायला लागला. मी गेटमधून हॉर्न दिला, की हे तिघं असतील तिथून पळत माझ्या पार्किंगपाशी यायचे. मीही त्यांच्यासाठी डॉग फूड, चुस्टिक्स असा सगळा खाऊ गाडीत ठेवू लागले. .आमची छान मैत्री झाली होती. एक दिवस मला वॅाचमनकडून कळलं, की बुट्टू हा मुळात माऊचा मुलगा नव्हताच. बाबू तिचा मुलगा होता. तिच्या चार पिल्लांमधलं एकमेव जगलेलं तिचं लाडकं पिल्लू. बुट्टूची आई गेल्यावर माऊनं त्याला आपल्या बाबूबरोबर वाढवलं. काय ती माया म्हणायची! मला हे ऐकून आश्चर्य वाटलं. किती तो समजूतदारपणा! बरीच वर्षं आमची ही मैत्री अशीच टिकून होती. तिघांपैकी कोणाला काही लागलं, खुपलं, तब्येत बिघडली तर मी ॲनिमल ॲम्बुलन्स बोलवून त्यांचं औषधपाणी, व्हॅक्सिन वगैरे सगळं करायचे. बाबूला गाड्यांखाली झोपायची सवय होती. कित्येकदा तो गाडीखाली येऊन त्याला जखमा झाल्या. रक्तबंबाळ झालेला तो मला बरेचदा दिसायचा... आणि मी त्याला बरं करायचे. कधी प्रेमानं, कधी जबरदस्तीनं धरून त्याला औषध लावायचे. .ते लॉकडाऊनचे दिवस होते, कॉम्प्लेक्समध्ये नीरव शांतता होती. माझ्या घरातल्या पिल्लांचं कॅट फूड आणायला मी बाहेर पडले होते. गेटमधून आत आल्यावर मी हॉर्न वाजवला आणि माझी ही मित्रमंडळी माझ्याकडे पळत आली. मला माऊ आणि बुट्टू समोर दिसत होते; पण मला कळायच्या आत बाबू बाजूला पार्क्ड असलेल्या गाडीखालून येऊन थेट माझ्या गाडीच्या चाकाखाली आला.. मला काही कळायच्या आत बाबूची कानठळ्या बसवणारी आर्त किंकाळी मला ऐकू आली आणि मी पूर्ण बिथरले. मला काही कळलंच नाही. तो माझ्याच गाडीखाली कसा आला??? मी तिथल्या तिथं गाडी थांबवली. बाबू तोपर्यंत बाजूच्या बिल्डिंगमध्ये पळून गेला होता. त्याही दिवशी बाबू असाच गाडीखाली झोपला होता. मी नेहमीप्रमाणे गेटमधून आत आल्यावर त्याला माझ्याकडे पळत यायचं होतं; पण एका गाडी खालून बाहेर निघताना त्याचा अंदाज चुकला... .नीरव शांतता पसरलेल्या कॅाम्प्लेक्समध्ये बाबूची किंकाळी घुमत होती. त्याच्याबरोबर मीही रडत होते. मी लगेच ॲनिमल ॲम्बुलन्सला कॉल केला. त्यांना यायला १०-१५ मिनिटं लागणार होती. मला काय करावं सुचेना. नवल म्हणजे बाबूच्या शरीरावर एकही जखम नव्हती... पण तो प्रचंड घाबरला होता. सगळे वॉचमन माझ्या बाजूला बसून माझी समजूत घालत होते, की यात माझी काहीच चूक नव्हती. माऊ आणि बुट्टू बाबूला चाटत होते. मी गेटपर्यंत जाऊन ॲम्बुलन्सची वाट बघत होते. तेवढ्यात मला वॉचमनचा कॉल आला, की बाबू कसंतरी करतोय. मी धावतच त्याच्याजवळ आले. त्याला पाणी पाजलं.. त्याला जवळ घेतलं.. पण बाबूनं प्राण सोडला होता.. मी सुन्न पडले.. अश्रू घळाघळा वाहू लागले. ज्याला एवढ्या ॲक्सिडेंट्समधून मी बरं केलं... .तो माझ्याच गाडीखाली येऊन जावा?? या अपराधी भावनेनं मी खूप रडत होते. ॲम्बुलन्स येऊन पोहोचली. डॉक्टरांनी त्याला चेक केलं. त्याच्या कुठल्याही अवयवाला इजा झालेली नव्हती. त्याच्या बरगड्याही नीट होत्या.. सगळी हाडंही नीट होती.. तो ट्रॉमानं गेला होता. हे सगळं मी कसं पचवणार होते?? माऊ आणि बुट्टू माझ्या शेजारी बसून होते. एवढे दिवस बाबूचं रक्त शोषून त्याला लुचणाऱ्या गोचड्याही त्याचं शरीर सोडून चालल्या होत्या. ते सगळं बघणं खूप त्रासदायक होतं. काही वेळात बाबूला प्राण्यांच्या क्रिमेटोरीयमला नेण्यात आलं. त्या नंतरचे दिवस मी खूप त्रासात काढले.. आपल्यामुळे तो गेला ही भावना मन खात होती.. त्यावर मला आमचा वॉचमन सहज बोलून गेला.. ''वो जानेवालाही था.. लेकिन उसने आपके हाथों जाना पसंद किया.''... हे ऐकून मी अजूनच रडले. माऊ, बुट्टूनं मात्र माझी साथ कधीच सोडली नाही. बाबू जाऊन वर्ष झालं होतं. माऊचं वय वाढत होतं. .थकली होती बिचारी. हळूहळू पळायची; पण मला नक्की भेटायची. त्यानंतर मी काही दिवसांसाठी कर्जतला राहायला गेले.. मी परतल्यावर दोन-चार दिवस माऊ कुठे दिसेना.. फक्त बुट्टू येत होता. वॅाचमनला विचारल्यावर कळलं, की माऊ काही दिवसांपूर्वी पुढच्या बिल्डिंगमागे पडलेली दिसली.. ती गेली होती.. बुट्टू आता एकटा पडला होता.. जवळजवळ दोन वर्षं बुट्टू एकटा होता.. मग एक दिवस अचानक कॉम्प्लेक्समध्ये एक नवीनच मैत्रीण आली! तिला चार पिल्लं झाली! आणि आज बुट्टूला एक छान मैत्रीण आणि चार गोंडस मित्र मिळालेत! आमचं ठरलेलं तेच रोज सुरू आहे! .आता मला हॉर्नही वाजवावा लागत नाही! त्यांना माझ्या गाडीची चाहूल कळते आणि हे सहा जण नुसता गोंधळ घालतात माझ्या गाडीपुढे! मग त्याना खाऊ दिला, की मी घरी जाते... दिवसभराच्या थकव्यानंतर या मित्रांना भेटले, की मन शांत होतं! मैत्री अशीच असावी ना!?(अभिनेत्री जुई गडकरी). 