'ट्रेंड्सपेक्षा कंफर्ट महत्त्वाचा!' अभिनेत्री रिया जोशीचा लाँग स्कर्ट, सिल्व्हर ज्वेलरी आणि साडीतील खास स्टाईल फंडा

Fashion Trends : मला इंडियन प्रिंट्सचे लाँग स्कर्ट्स, त्यावर स्लीव्हलेस ट्युनिक्स, क्रॅाप टॅाप्स आणि सिल्व्हर ऑक्सिडाइज्ड ज्वेलरी परिधान करायला खूप आवडते. कारण यात एक प्रकारचं वेगळेपण जाणवतं. जीन्स-टीशर्टमध्ये खूप कंफर्टेबल वाटतं. .अर्थात कॅाटनच्या मऊसूत, तलम अशा साड्या परिधान करायलाही मला आवडतात. कारण माझ्या आज्जीला मी माझ्या लहानपणापासूनच सुंदर सुंदर अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या साड्यांमध्ये बघत आले आहे. तेव्हापासूनच माझं साड्यांबद्दलच आकर्षण वाढू लागलं आणि वेगवेगळ्या प्रकारच्या साड्यांच्या आवडीमुळेच मी 'नूर्वी' हा साड्यांचा ब्रॅंड सुरू केला. साडी हे फक्त एक कापड नसून भारतीय संस्कृतीचा एक भाग आहे आणि मला वाटतं की माझ्या पिढीनं; तसंच पुढील पिढ्यांनीही साड्यांचं महत्त्व जपणं गरजेचं आहे. साड्या फक्त पारंपरिक पोशाख नाहीत, तर त्या आपल्या संस्कृतीची ओळख, वारसा आणि सौंदर्य व्यक्त करतात..इतरांचं अनुकरण नकोफॅशन करताना काळजी ही फक्त कपड्यांपुरती मर्यादित नसावी; ती आपल्या व्यक्तिमत्वाशी आणि अंतर्मनाशी जुळलेली असावी. खरं सौंदर्य म्हणजे जे बाह्य पद्धतीनं दिसायला सुंदर वाटतं, ते आतूनही व्यक्त होणं. कपडे, रंग, मेकअप किंवा अॅक्सेसरीज ही फक्त माध्यमं आहेत; खरी कला म्हणजे त्यांचा योग्य वापर करून स्वतःला साकारणं होय. अनियंत्रित ट्रेंड्सच्या मागं धावणं किंवा इतरांनुसार अंधानुकरण करणं चुकीचं आहे. फॅशन करताना एक प्रकारचा सुसंवाद साधणं गरजेचं आहे. .जे काही आपल्याला व्यक्त करण्यास मदत करतं, त्याला जागा द्यावी; जे काही जबरदस्तीने लागू केलं जातं, ते टाळावं. यामध्ये केवळ दिसण्याची काळजी नाही, तर मानसिक तयारी, आत्मजाणीव आणि अंतर्मनाची संतुलित जाणीव महत्त्वाची ठरते. त्यामुळे खरी फॅशन म्हणजे केवळ कपडे किंवा शैली नव्हे, तर आपल्या आत्मविश्वासाला, व्यक्तिमत्त्वाला आणि अंतर्मनाला योग्य स्वरूपात साकारण्याची एक सूक्ष्म; पण प्रभावी प्रक्रिया आहे. माझी फॅशन आयकॉन अभिनेत्री रेखा आहे. कारण त्यांना आपण नेहमी साडीत बघतो. .त्यांचा साडीतला लूक तर अतिशय मोहक असतो; पण तितक्याच प्रकारे वेस्टर्न लूकसुद्धा त्याचं सौंदर्य वाढवणारा असतो आणि हे दोन्हीही आऊटफीट्स कॅरी करताना त्यांचा आत्मविश्वास मला जास्त भावतो. प्रत्येक लूकमध्ये त्या फक्त कपड्यांचं प्रदर्शन करत नाहीत, तर त्यातून त्यांच्या व्यक्तिमत्वाचा आणि शैलीचा आत्मविश्वास स्पष्ट दिसतो. .साडीत त्या जशा गरजेनुसार क्लासिक आणि ग्रेसफुल दिसतात, तसंच वेस्टर्न लूकमध्ये त्या मॉडर्न आणि बोल्ड वाटतात. पण दोन्हीमध्ये त्यांचा ऑरा आणि चार्म कायम टिकतो. त्यांचा हा आत्मविश्वासच त्यांच्या सौंदर्याला आणखी उठावदार बनवतो आणि त्यामुळे प्रत्येक लूक प्रेक्षकांसाठी लक्षवेधी ठरतो..स्टाइल-संवाद - रिया जोशी, अभिनेत्रीआत्मविश्वास दिसायला हवा माझा फॅशन फंडा म्हणजे फक्त कपडे घालणं नाही, तर प्रत्येक लूकमधून स्वतःचं व्यक्तिमत्त्व आणि आत्मविश्वास दाखवणं. मला आरामदायक, साधेपणातही उठावदार लूक आवडतो. जे कपडे मी परिधान करते ते नेहमी मला व्यक्त करणारे असावेत, असं वाटतं. फॅशन ट्रेंडपेक्षा माझ्या स्टाईलला महत्त्व देते..Fashion Tips : ट्रेण्ड्सच्या मागे धावू नका! मानसी नाईकच्या या फॅशन टिप्स तुम्हाला बनवतील अधिक सुंदर.ही घ्या काळजीत्वचेला श्वास घेऊ द्या. कपडे निवडताना आराम आणि आरोग्य दोन्ही महत्त्वाचे आहेत. कॉटन, लिनन, खादी आणि व्हिसकोस फॅब्रिक यांसारखे आरामदायक प्रकार त्वचेला हवा देतात आणि उन्हातही थंड वाटतात. सिंथेटिक आणि केमिकलनं तयार केलेली फॅब्रिक्स कापड शक्यतो टाळा. कारण ती त्वचेला घाम, खाज किंवा अॅलर्जी देऊ शकतात. .योग्य फिटिंग, सोबर अॅक्सेसरीज आणि स्वतःच्या व्यक्तिमत्त्वाशी जुळणारे रंग हे तिन्ही घटक एकत्र आले, की लूक नैसर्गिकपणे नजरेत भरतो. मेकअपमध्येही कमी; पण दर्जेदार हा मंत्र ठेवा. त्वचेला वेळ द्या, भरपूर पाणी प्या आणि पुरेशी झोप घ्या. कारण खरी सुंदरता अंतर्बाह्य काळजीतून येते. त्वचा आणि केसांची नैसर्गिक काळजी घ्या. .मेकअपपेक्षा त्वचा महत्त्वाची आहे. केसांसाठी आठवड्यातून एकदा तेल लावा आणि त्वचेला इजा होईल असे प्रॉडक्ट टाळा. तुमची त्वचा आणि केस निरोगी असतील, तर कोणत्याही मेकअपने तजेलदारपणा झाकता येणार नाही. चांगल्या दर्जाच्या जीन्स घ्या. एक दर्जेदार, परफेक्ट फिट असलेला डेनिम हा तुमच्या कपाटात ठेवा. महाग टॉप्सपेक्षा चांगल्या जीन्सवर गुंतवणूक करा. कारण ती तुम्ही अनेक प्रकारे स्टाईल करू शकता. .टॉप्स आणि शर्ट्ससाठी तुम्ही बेसिक किंवा परवडणारे पर्याय वापरू शकता. ट्रेंडपेक्षा स्वतःचा कंफर्ट महत्त्वाचा असतो. कुठलाही ट्रेंड फॉलो करण्यापेक्षा स्वतःला साजेसं घालणं जास्त उठून दिसतं. फॅशन म्हणजे नियम नाही तर ती तुमचा मूड आणि आत्मविश्वास आहे.( शब्दांकन : अरुण सुर्वे).