Glowing Skin Remedy : अभिनेत्री स्मिता शेवाळेचा 'मी टाईम' फंडा! ताणमुक्त चेहऱ्यासाठी घरगुती उपाय!

स्मिता शेवाळेself-care : आपण म्हणतो, की आपण स्वतःला वेळ दिला पाहिजे. छंद जोपासायला हवेत. थोडक्यात स्वतःला प्राधान्य देणं गरजेचं आहे. मी बघितलं आहे, की बऱ्याच जणींना स्वतःसाठी वेळ कसा काढायचा हे कोडं सुटत नाही. .नातेसंबंध, मित्रपरिवार, कौटुंबिक जबाबदाऱ्या, करियर यामुळे स्वतःसाठी वेळ काढणं ही संकल्पना फक्त विचारांपुरती मर्यादित राहते. बरं, कधी वेळ मिळाला किवा काढला तरी त्यात करायचं काय हे कळत नाही. या 'मी टाइम'मध्ये नेमकं काय करायचं हे मात्र लक्षात येत नाही. स्वतःबरोबर वेळ घालवणं, स्वतःशी कनेक्ट होणं हे मलासुद्धा खूप काळानंतर जमू लागलं. .मला आठवतंय, 'संत ज्ञानेश्वरांची मुक्ताई' या चित्रपटादरम्यान 'मुरांबा' सिरियलसुद्धा सुरू होती. त्यावेळी अक्षरशः दिवस-रात्र शूट सुरू होतं. एकदा चमत्कार झाल्यासारखं माझ्याबाबतीत घडून गेलं. मानसिक आणि शारीरिक शीण यामुळे गोंधळ्यासारखं झालं होत. ज्ञानदेव पसायदानाचा अर्थ सांगतात, त्या सीन वेळी मी शूट सुरू नसतानाही शंभर लोकांच्या युनिटच्या गर्दीमध्ये डोळे झाकून शांत बसले. .Women & Mental Health: मानसिक आरोग्याच्या जनजागृतीची वाढती गरज; महिलांवर प्रभाव.त्या ध्यानधारणेत मला स्वतःबरोबर जोडल्यासारखं वाटल. डोळे मिटून शांत बसण्यानं आपण स्वतःशी कनेक्ट होतो आणि ती शांतता, ऊर्जा पुरुज्जीवित करायला मदत करते. तिथून हळूहळू पुढे स्वतःला वेळ देणं सुरू केलं. लाँग ड्राइव्हला जाणं, कॉफी शॉपमध्ये वाचन करणं, मंदिरात किवा वॉकला जाणं सुरू केलं. .बऱ्याचदा मी माझ्या यूट्युब चॅनेलवरही सांगितलं आहे, स्वतःबरोबरची एखादी गोष्ट करण्यात आक्रमण म्हणजेच तुमचा 'मी टाईम' असतो. मग साधं स्वतःला तयार करणं असेल किंवा मी सांगितलेल्या रेमेडीज करताना छान स्वतःमध्ये रममाण होणं म्हणजे 'मी टाईम'. .Work-Life Balance for Women: महिलांनी कामासोबतच आरोग्यही सांभाळावे : ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर.मग स्वतःला पॅंपर करणं असेल किवा मी चॅनेलवर सांगितलेल्या diy रेमेडी करून बघताना मन रमवणं हेही तुम्ही तुमचा वेळ साजरा करण्यासारखं आहे. या छोट्या मोठ्या गोष्टी स्वतःसाठी आवर्जून करा. आता चेहऱ्यावरचा ताण घालण्यासाठी एक रेमेडी करून बघा. .चेहऱ्यावरच्या मृतपेशी घालण्यासाठी शिवाय चेहरा स्वच्छ आणि उजळ करण्यासाठी तांदळाचं पीठ फायदेशीर ठरतं. मधामुळे चेहरा उत्तम मॉइश्चराइज होतो. काकडीमध्ये असलेली जीवनसत्त्वं आणि ॲँटिऑक्सिडंट्समुळे त्वचा उजळ होते. एक चमचा तांदळाचं पीठ, अर्धा चमचा मध आणि अर्धा चमचा काकडीचा रस मिक्स करून लावावा. सुकल्यानंतर वीस मिनिटांनी चेहरा धुऊन टाका.