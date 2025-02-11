Valentine Day 2026: व्हॅलेंटाईन डे नंतर कोणते 'डे' येतात? कसा साजरा केला जातो, जाणून घ्या लिस्ट

Valentine's Day After Which Days Are Celebrate: फेब्रुवारी महिना प्रेमाचा महिना म्हणून ओळखला जातो. ७ फेब्रुवारी ते १४ फेब्रुवारी व्हॅलेंटाईन वीक साजरा केला जातो. आणि त्यात प्रत्येक दिवसाचं वेगळं महत्त्व आहे. या आठवड्यात प्रेम व्यक्त करण्याचा, आपले प्रियजन किंवा मित्र-मैत्रिणींसोबत वेळ घालवण्याचा, आणि एकमेकांसोबत नवे आठवणी निर्माण करण्याचा एक सुंदर कालावधी असतो. .मात्र, काही लोकांसाठी व्हॅलेंटाईन डे एक त्रासदायक अनुभव होऊ शकतो. खासकरून जर ते सिंगल असतील. अशा लोकांसाठी, व्हॅलेंटाईन डेनंतर एक वेगळी लहरी परंपरा सुरु झाली आहे. याला अँटी व्हॅलेंटाईन वीक असेल म्हणतात. चला, तर मग जाणून घेऊया अँटी व्हॅलेंटाईन वीकच्या सात दिवसांची लिस्ट आणि ते कसे साजरे केले जातात.Valentine Day 2026: पार्टनर शिवाय व्हॅलेंटाइन डे कसा साजरा करावा, ज्यामुळे एकटेपण नाही जाणवणार.अँटी व्हॅलेंटाईन वीक लिस्टअँटी व्हॅलेंटाईन वीक हा १५ फेब्रुवारी ते २१ फेब्रुवारी या कालावधीत साजरा केला जातो.१५ फेब्रुवारी (स्लॅप डे)स्लॅप डे साजरा करण्याचा उद्देश म्हणजे मनातील नाराजी, राग किंवा अन्य गोष्टींना स्लॅप (चापट) देऊन बाहेर काढणे. हा दिवस आपल्या दुःखातून आणि चुकीच्या गोष्टींपासून मुक्त होण्याचा दिवस असतो.१६ फेब्रुवारी (किक डे)'किक डे' हा दिवस सर्व नकारात्मक गोष्टींना "किक" देण्याचा आहे. जोडीदाराशी किंवा प्रेमाच्या नात्यात आलेल्या दुखापतीला "किक" देऊन, लोक त्या नात्याची किंवा विचारांची तारांबळ होण्यापासून थांबवू शकतात..१७ फेब्रुवारी (परफ्युम डे)परफ्युम डे साजरा करण्याचा मुख्य उद्देश म्हणजे स्वतःच्या आनंदासाठी परफ्युम आणि फ्रेशनेसचा अनुभव घेणं. याचा अर्थ प्रेमाच्या आणि किचकट नात्यांमधून बाहेर पडून स्वतःला ताजेतवाने करणे१८ फेब्रुवारी (फ्लर्ट डे)फ्लर्ट डे हा दिवस हलक्या-फुलक्या प्रेमाचा अनुभव घेण्याचा आहे. सिंगल लोक एकमेकांशी हसत-खेळत आणि मस्ती मध्ये फ्लर्ट करतात. म्हणजेच नातेसंबंधात गुंतण्याचे कोणतेही दबाव न घेता..Phalgun Sankranti: फाल्गुन संक्रांतीला चतुर्ग्रही योग! 'या' राशींना मिळणार मोठी गुड न्यूज, पैशाची चणचण होईल दूर.१९ फेब्रुवारी (कनफेशन डे)कनफेशन डे दिवशी लोक आपल्या मनातील गुपित गोष्टींविषयी एकमेकांशी प्रामाणिकपणे बोलतात. आणि एकमेकांवर विश्वास ठेवून, भावना व्यक्त करतात.२० फेब्रुवारी (मिसिंग डे)मिसिंग डे हा दिवस विशेषतः त्या लोकांसाठी आहे जे कोणत्याही कारणामुळे दूर गेले आहेत. यामध्ये सिंगल लोक त्यांना नकोशा गोष्टींवर विचार करतात आणि हळू हळू त्याचं विसरण्याचा प्रयत्न करतात.२१ फेब्रुवारी (ब्रेकअप डे)ब्रेकअप डे हा दिवस आपल्या ब्रेकअपच्या अनुभवांवर विचार करणारा आहे. यामध्ये, लोक त्यांच्या ब्रेकअपच्या गोष्टींवर चर्चा करतात आणि त्या अनुभवातून शिकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.