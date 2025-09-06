AI Impact on Children : एआयचा मुलांच्या भविष्यावर कसा परिणाम होऊ शकतो? जाणून घ्या फायदे आणि तोटे!

आपणा सर्वांनाच माहित आहे की तंत्रज्ञाणाने खुप प्रगती केली आहे आगदी छोट्या गोष्टींन पासून ते मोठ मोठ्या गोष्टींचा शोध लावला आहे. ही गोष्ट आपणा सर्वांनाच माहित आहे कि आता डिजीटल युग सुरू आहे. मानवाने खुप प्रगती केली आहे. आज आपण सगळेच या डिजीटलच्या युगात वावरत आहोत. विज्ञानाने जगभरात त्याचा खुप मोठा विस्तार वाढवला आहे. सर्व जगभरात संगणकीय जाळे पसरले आहे. हे सर्वांनाच माहित आहे. .विज्ञान क्षेत्रात सतत वेगवेगळे शोध लागत राहतात. अशातच आता कृत्रिम बुध्दिमत्ता (ai) हे नव्याने आपल्या समोर आले आहे. कृत्रिम बुध्दिमत्ता (ai) चा मुलांच्या भविष्यावर कसा परिणाम होवू शकतो. एआयचे फायदे आणि तोटे, दोन्ही पैलूंचा विचार केल्यास, या तंत्रज्ञानाचा मुलांच्या जीवनावर चांगला आणि वाईट, दोन्ही प्रकारे परिणाम होऊ शकतो. एआयचा मुलांच्या भविष्यावर काय परिणाम होऊ शकतो हे जाणून घ्या..एआयमुळे मुलांच्या भविष्यावर होणारा चांगला परिणामशिक्षणाची सुधारणाएआय मुलांच्या शिक्षणात एक नवीन क्रांती घडवू शकतो. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी स्मार्ट तंत्रज्ञानाचा वापर केल्या जात आहे. एआयच्या मदतीने, शिक्षकांना प्रत्येक विद्यार्थ्याची व्यक्तिगत गरज ओळखता येईल आणि त्यानुसार पाठयपुस्तक, टेस्ट आणि अभ्यासक्रम समायोजित केले जातील. ऑनलाइन कोर्सेस, ट्यूशन, आणि एज्युकेशनल गेम्स मुलांच्या शिकण्याच्या अनुभवात नवे आयाम आणू शकतात..व्हिज्युअल लर्नर्सआर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या मदतीने प्रत्येक मुलाची शिकण्याची शैली ओळखता येइल. काही मुलं व्हिज्युअल लर्नर्स असतात, तर काही मुलं ऑडिटरी किंवा हॅन्ड्स-ऑन लर्नर्स असतात. एआय वापरल्याने, प्रत्येक मुलाला त्याच्या शैलीनुसार शिक्षण मिळू शकते, जे त्यांच्या विकासासाठी अत्यंत फायदेशीर ठरू शकते..करियरच्या संधीएआय मुलांना भविष्यात करियरसाठी तयार करण्यास मदत करू शकतो. एआय आणि डेटा सायन्ससारख्या नव्या करियरच्या संधी तयार होणार आहेत. मुलांना शालेय पातळीवरच एआय, रोबोटिक्स, आणि कोडिंगसारख्या तंत्रज्ञानावर प्रशिक्षण देऊन, त्यांना भविष्याशी निगडीत तंत्रज्ञानासोबत काम करण्याची तयारी केली जाऊ शकते..एआयमुळे मुलांच्या भविष्यावर होणारे ईट परिणाम सामाजिक कौशल्यांचा ह्रासज्या प्रमाणात एआय शिक्षण, गेम्स आणि इतर संवाद प्रणालींमध्ये वापरले जाते, तशा प्रमाणात मुलांच्या सामाजिक कौशल्यात ह्रास होऊ शकतो. जर मुलं सतत डिजिटल सहाय्यकांसोबत संवाद साधत असतील, तर त्यांना इतर मुलांशी थेट संवाद साधण्यासाठी आवश्यक असलेले मानवी कौशल्य कमी होऊ शकते..मानसिक आरोग्यावर परिणामएआयच्या वापरामुळे मुलांच्या मानसिक आरोग्यावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. सतत स्क्रीनसमोर वेळ घालणे, सोशल मीडिया, गेमिंग आणि अति-आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे मुलांमध्ये चिंता, नैराश्य, आणि इतर मानसिक आजारांचे प्रमाण वाढू शकते. मुलं तंत्रज्ञानावर अवलंबून राहून वास्तविक जगातील समस्या आणि लोकांशी संबंधित होण्यास टाळू शकतात..Child Heart Attack: लहान मुलांना हार्टअटॅकचा धोका का वाढतो? जाणून घ्या कारणं आणि उपाय.डिजिटल व्यसनमुलांना एआय-संचालित गेम्स, व्हिडिओ, आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स आकर्षित करतात. यामुळे मुलांमध्ये डिजिटल व्यसनाची समस्या निर्माण होऊ शकते. जेव्हा मुलं तंत्रज्ञानावर जास्त वेळ घालतात, तेव्हा ते शारीरिक आणि मानसिक दृष्टिकोनातून हानीकारक ठरू शकतात. शारीरिक व्यायाम, खेळ यापांपासून मुलं दूर होणं ही एक मोठी समस्या बनू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.