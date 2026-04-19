Akshaya Tritiya Wishes in Marathi: लक्ष्मी कृपा, सुखाचा वर्षाव...साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक अक्षय्य तृतीयेच्या कुटुंब अन् मित्रपरिवाराला द्या मराठीतून खास शुभेच्छा!

Akshaya Tritiya 2026 : साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक असलेल्या अक्षय्य तृतीयेला हिंदू धर्मात अत्यंत महत्त्व आहे. वैशाख महिन्यातील शुक्ल पक्षातील तृतीया तिथीला हा सण साजरा केला जातो. यावर्षी १९ एप्रिल रोजी अक्षय्य तृतीया साजरी केली जाणार आहे. हा दिवस कोणत्याही नवीन कामाची सुरुवात करण्यासाठी अत्यंत अनुकूल मानला जातो.धार्मिक श्रद्धेनुसार, या दिवशी माता लक्ष्मीची भक्तिभावाने पूजा केल्यास आर्थिक अडचणी दूर होण्यास मदत होते आणि समृद्धीचा आशीर्वाद मिळतो. या खास प्रसंगी आपल्या जवळच्या नातेवाईकांना, मित्रांना आणि कुटुंबीयांना मराठीतून सुंदर शुभेच्छा देऊन हा दिवस अधिक आनंददायी बनवू शकता. .नाती असू दे अक्षय्य,प्रेम असू दे अक्षय्य...अक्षय्य तृतीयेच्या सोनेरी शुभेच्छा!धन-धान्य आणि ऐश्वर्याने भरून जावो तुमचे घर,अक्षय्य तृतीयेचा आनंद राहो तुमच्या आयुष्यावर निरंतर.लक्ष्मीचा वास असो,गणेशाचा आशीर्वाद असो,अक्षय्य तृतीयेचा सण तुमच्यासाठी खास असो!आजचा हा सण तुमच्या आयुष्यात यशाचे नवे दालन उघडो,आणि दुःखाचा अंधार कायमचा दूर होवोशुभ अक्षय्य तृतीया!.प्रत्येक काम होवो पूर्ण...न काही राहो अपूर्ण,धन-धान्य आणि प्रेमाने भरलेलं असो जीवनघरात होवो माता लक्ष्मीचे आगमन,अक्षय्य तृतीयेच्या हार्दिक शुभेच्छा...!यशाची शिखरे सर करा,स्वप्ने तुमची पूर्ण होऊ दे,सोन्यासारख्या या दिवशी तुमचे आयुष्य उजळून निघू दे.अक्ष राहो सुख अन् आनंद,असो किर्ती अपरंपार,होवो तुमचा सदा जयजयकार,अक्षय्य तृतीयाच्या हार्दिक शुभेच्छा...!साडेतीन मुहूर्तापैकी एक असलेल्या अक्षय्य तृतीयेच्यातुम्हाला आणि तुमच्या कुटुंबाला मनःपूर्वक शुभेच्छा.अक्षय्य तृतीयेच्या या शुभ मुहूर्तावर,तुमच्या आयुष्यात सुख, समृद्धी आणि समाधान अक्षय्य राहोअक्षय्य तृतीयेच्या हार्दिक शुभेच्छा!आज अक्षय्य तृतीया, साडेतीन शुभ मुहूर्तांपैकी एक सुंदर मुहूर्त..!आपल्या आयुष्यात अक्षय सुख, धनसंपदा, मैत्री आणि आरोग्य लाभो,हिच ईश्वर चरणी प्रार्थना..!माझ्या कडून तुम्हाला, अक्षय्य तृतीयेच्या खूप खूप शुभेच्छा..!