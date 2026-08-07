Amazon Great Freedom Sale 2026: आजपासून मेगा सेल! Galaxy S25 Ultra 40 हजारांनी स्वस्त, पाहा कोणत्या वस्तूंवर मिळतोय मोठा डिस्काउंट

Amazon mobile deals today: आजपासून म्हणजेच 7 ऑगस्टपासून ई-कॉमर्स कंपनी Amazon वर India's Great Freedom Sale 2026 हा सर ग्राहकांसाठी सुरू झाला आहे. तर Prime मेंबर्ससाठी हा सेल 6 ऑगस्टपासूनच चालू आहे. 7 ऑगस्ट ते 12 ऑगस्ट दरम्यान 5 दिवस असणारा हा सेल 79 व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त असणार आहे. यात स्मार्टफोन, लॅपटॉप, स्मार्ट TV, घटईल वस्तू तसेच रोजच्या वापरतील अनेक वस्तूंवर मोठ्या ओफर्स आणि डिस्काउंट देण्यात आला आहे. .कार्ड डिस्काउंटयंदाच्या सेलमध्ये HDFC बँकेच्या क्रेडिट कार्डधारकांना 10% पर्यंत इन्स्टंट डिस्काउंट मिळत आहे. ही सवलत नियमित पेमेंट तसेच Easy EMI व्यवहारांवर लागू आहे. मात्र, प्रत्येक कार्ड आणि व्यवहारासाठी सवलतीची मर्यादा असू शकते. त्यामुळे खरेदीपूर्वी ऑफरचे नियम तपासण्याचा सल्ला Amazon ने दिला आहे.याशिवाय Amazon Pay ICICI Bank क्रेडिट कार्डधारकांना 5% अनलिमिटेड कॅशबॅक मिळणार आहे. निवडक उत्पादनांवर नो-कॉस्ट EMI, जुन्या वस्तूंच्या बदल्यात एक्सचेंज ऑफर तसेच Amazon Pay द्वारे ₹2,000 पर्यंत कॅशबॅक, गिफ्ट कार्ड, मोबाइल रिचार्ज आणि विमा प्रीमियमवर सवलतींचाही लाभ ग्राहकांना मिळू शकतो..Gold Rate Today: सोन्याने 3 दिवसांतच ग्राहकांना रडवले! असं काय घडलं? मुंबई-पुण्यातील ताजा भाव पाहा.Galaxy S25 Ultra - 40 हजारांनी स्वस्तSamsung Galaxy S25 Ultra आता लॉन्च किंमतीपेक्षा तब्बल 40,000 रुपयांनी स्वस्त उपलब्ध असून, प्रीमियम स्मार्टफोन खरेदी करू इच्छिणाऱ्यांसाठी ही मोठी संधी मानली जात आहे. हा फोन 12GB RAM + 256GB, 12GB RAM + 512GB आणि 16GB RAM + 1TB अशा तीन स्टोरेज पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे.फोनची मुळ किंमत -12GB + 256GB – ₹1,29,99912GB + 512GB – ₹1,49,99916GB + 1TB – ₹1,79,999Amazon वर सेलदरम्यान बेस व्हेरिएंटची किंमत ₹94,999 पर्यंत खाली आली असून, बँक ऑफरनंतर तो ₹89,999 मध्ये खरेदी करता येणार आहे..स्मार्टफोनवर आकर्षक ऑफर्सयंदाच्या सेलमध्ये OnePlus, Xiaomi आणि iQOO या ब्रँडच्या फ्लॅगशिप स्मार्टफोन्सवर मोठ्या सवलती जाहीर करण्यात आल्या आहेत.OnePlus 15 – किंमत सुमारे ₹81,999Xiaomi 17 – सुमारे ₹77,599Xiaomi 17T – सुमारे ₹59,999iQOO 15 – सुमारे ₹68,999iQOO 15R – सुमारे ₹46,999OnePlus 13s – किंमत ₹49,999याशिवाय Redmi A7 Pro, iQOO Z11 Lite, Realme Narzo 100x आणि OnePlus Nord CE 6 यांसारख्या नव्या स्मार्टफोनवरही अतिरिक्त सवलती मिळण्याची शक्यता आहे..LPG New Rule: गॅस ग्राहकांसाठी 16 ऑगस्टची डेडलाईन! eKYC न केल्यास रिफिल आणि सबसिडीवर परिणाम; घरबसल्या eKYC कशी कराल?.लॅपटॉप, टीव्ही आणि घरगुती उपकरणAmazon च्या या सेलमध्ये HP, Dell, Lenovo, ASUS, Acer, Apple आणि Samsung या कंपन्यांच्या लॅपटॉप आणि टॅबलेटवर विशेष ऑफर्स आहेत. विद्यार्थी आणि व्यावसायिकांसाठी नो-कॉस्ट EMI आणि एक्सचेंज ऑफर उपलब्ध आहेत.तसेच LG, Samsung, Sony, Haier, Panasonic आणि Whirlpool या ब्रँडच्या स्मार्ट टीव्ही, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एअर कंडिशनर, मायक्रोवेव्ह आणि एअर प्युरिफायरवरही मोठ्या सवलती देण्यात येत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.