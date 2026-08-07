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Amazon Great Freedom Sale 2026: आजपासून मेगा सेल! Galaxy S25 Ultra 40 हजारांनी स्वस्त, पाहा कोणत्या वस्तूंवर मिळतोय मोठा डिस्काउंट

Amazon Mega Sale 2026: Amazon Great Freedom Sale 2026 मध्ये प्रीमियम स्मार्टफोनपासून लॅपटॉप, टीव्ही आणि घरगुती उपकरणांपर्यंत अनेक वस्तूंवर मोठ्या सवलती मिळत आहे. पाहा कशावर किती डिस्काउंट
Amazon Freedom Sale 2026

Amazon Freedom Sale 2026: Biggest Smartphone & Laptop Discounts Are Here – Check Top Deals

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Amazon mobile deals today: आजपासून म्हणजेच 7 ऑगस्टपासून ई-कॉमर्स कंपनी Amazon वर India's Great Freedom Sale 2026 हा सर ग्राहकांसाठी सुरू झाला आहे. तर Prime मेंबर्ससाठी हा सेल 6 ऑगस्टपासूनच चालू आहे. 7 ऑगस्ट ते 12 ऑगस्ट दरम्यान 5 दिवस असणारा हा सेल 79 व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त असणार आहे. यात स्मार्टफोन, लॅपटॉप, स्मार्ट TV, घटईल वस्तू तसेच रोजच्या वापरतील अनेक वस्तूंवर मोठ्या ओफर्स आणि डिस्काउंट देण्यात आला आहे.

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