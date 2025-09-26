Great Indian Festival 2025: Prime Early Access Benefitsभारतामध्ये २२ सप्टेंबरपासून ऐतिहासिक जीएसटी सुधारणा लागू झाली आहे. त्यामुळे देशभरातील जनतेने समाधान व्यक्त केले आहे. लोकांचा हाच आनंद द्विगुणीत करण्यासाठी देशातील जनतेच्या आवडत्या शॉपिंग साईट Amazon ने आज 'द ग्रेट सेव्हिंग्स सेलिब्रेशनची घोषणा केलीय.Amazon ने आजच्या खास दिवशी #GSTBachatUtsav' या विशेष स्टोअरफ्रंटची घोषणा केली आहे. या स्टोअरफ्रंटमध्ये गृहउपयोगी वस्तू, इलेक्ट्रॉनिक्स, दररोज लागणाऱ्या वस्तू, आरोग्यविषयक उत्पादने, फॅशन आणि इतर अनेक श्रेणींमध्ये जीएसटीमुळे होणाऱ्या बचतीसह उत्पादने उपलब्ध असणार आहेत..अॅमेझॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिव्हल (AGIF) 2025 उद्यापासून सुरू होत आहे. त्याच्याच पार्श्वभूमीवर आज म्हणजे २२ सप्टेंबरला या स्टोअरफ्रंटची घोषणा केलीय. AGIF 2025 हा सेल २३ सप्टेंबरपासून सुरू होईल, तर Prime सदस्यांना २२ सप्टेंबरच्या मध्यरात्रीपासून २४ तास आधीच खरेदीची विशेष संधी मिळणार आहे.#GSTBachatUtsav चा एक भाग म्हणून, या विशेष स्टोअरफ्रंटवर अशा उत्पादनांवर असे बॅचेस दाखवले जातील ज्यावर लागू असलेल्या जीएसटी कोट्यातील बचतीचा उल्लेख असेल. ज्यामुळे ग्राहकांना या ऑफर्स सहज ओळखता व खरेदी करता येतील..Prime Early Access दरम्यान हे बॅचेस “Prime Deal + GST Savings” असे दर्शवतील आणि मुख्य सेल दरम्यान “Deal with GST Savings” असे वाचले जाईल. GST बचतींसोबतच अनेक गोष्टी ग्राहकांना मिळणार आहेत. यामध्ये Prime डील्स, विक्रेत्यांकडून मिळणाऱ्या स्टोअरफ्रंटची सणासुदीच्या आकर्षक ऑफर्स, Amazon Pay Later, नो-कॉस्ट ईएमआयसारखे पर्याय आहेत. तसेच यामध्ये Prime सदस्यांसाठी Amazon Pay Rewards Gold द्वारे ५% पर्यंत हमी कॅशबॅक* यांसारखे फायदेही ग्राहकांना मिळतील..शासनाच्या सुधारणा आणि विक्रेत्यांना सहकार्य करण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेचा भाग म्हणून, Amazon ने २२ सप्टेंबर २०२५ पासून लागू होणाऱ्या नवीन जीएसटी दरांमध्ये विक्रेत्यांचा सहज आकर्षित करण्यासाठी विविध योजना राबवल्या आहेत.विक्रेत्यांनी त्यांच्या उत्पादनांवर योग्य जीएसटी दर आणि प्रॉडक्ट टॅक्स कोड्स (PTCs) लागू केले आहेत याची जबाबदारी स्वतः घेणे आवश्यक आहे. मात्र, Amazon त्यांना त्यांच्या लिस्टिंगमध्ये अचूकता टिकवण्यासाठी आवश्यक टूल्स आणि मार्गदर्शन देत सक्रियपणे सहाय्य करत आहे.जिथे शक्य आहे तिथे, Amazon काही विशिष्ट वस्तूंच्या श्रेणींसाठी विक्रेत्यांच्या लिस्टिंगवर जीएसटी दर आणि PTCs आपोआप अपडेट करत आहे. याशिवाय, विक्रेत्यांना जीएसटी कर कोड्समधील बारकावे समजून घेण्यासाठी मास्टरक्लासेससह सर्वसमावेशक संसाधनेही पुरवली आहेत..Amazon.in वरील विक्रेत्यांना उत्पादनांच्या किंमतीवर पूर्ण नियंत्रण कायम आहे. मात्र Amazon ग्राहकांना लागू असलेल्या उत्पादन श्रेणींमध्ये जीएसटी दरातील कपातीचा फायदा ग्राहकांपर्यंत सहजपणे पोहोचवता यावा यासाठी सुविधा पुरवत आहोत..या ‘Amazon Great Indian Festival’ मध्ये सहभागी विक्रेत्यांकडून जीएसटी बचतीसह काही प्रमुख डील्स आणि ऑफर्स खालीलप्रमाणे: • Sony BRAVIA 3 Series 189 cm (75 inches) 4K Ultra HD AI Smart LED Google TV: 4HDMI पोर्ट्स, 4K HDR प्रोसेसर X1 डिस्प्ले, बास रिफ्लेक्स स्पीकर असलेली ही टीव्ही जीएसटीतील सुधारीत बदलानुसार ५४% सूटसह फक्त INR 1,24,990 मध्ये मिळेल. • Xiaomi 138 cm (55 inch) FX Pro QLED Ultra HD 4K Smart Fire TV: या स्मार्ट TV मध्ये बेजल-लेस डिझाइन, बिल्ट-इन स्पीकर, आय कम्फर्ट मोड आणि इतर अनेक वैशिष्ट्ये आहेत. जीएसटी बचतीसह यावर ४९% सूट आणि ही टीव्ही फक्त INR 31,999 मध्ये मिळेस. • LG 1.5 Ton 5 Star DUAL Inverter Split AC: या LG स्प्लिट एसीसह थंडगार वाऱ्याचा अनुभव घ्या. जीएसटी बचतीसह ५२% सूट आणि फक्त INR 41,490 मध्ये मिळेल. • Bosch 13 Place Setting Dishwasher: भारतीय भांड्यांसाठी खास डिझाइन केलेल्या या डिशवॉशरमध्ये ईको सायलन्स ड्राइव्ह, ग्लास केअर तंत्रज्ञान आणि इतर अनेक वैशिष्ट्ये आहेत. जीएसटी बचतीसह २२% सूट आणि फक्त INR 41,500 रूपयांमध्ये मिळेल. Hero MotoCorp DESTINI 125 FI VX DRSC (OBD2B) Scooter: ४-स्ट्रोल्क SI इंजिन, ड्रम ब्रेक्स आणि ४५ किमी/लिटरपर्यंत यी क्षमता आहे. जीएसटी बचतीसह फक्त INR 75,838 मध्ये मिळेल. • Bajaj Pulsar N 250 Ug Motorcycle/Motorbike: सिंगल सिलेंडर, १५ kW मोटर पॉवर आणि १२७ किमी/तास कार्यरत असलेली ही मोटारबाईक जीएसटी बचतीसह फक्त INR 1,33,346 मध्ये मिळेल..• Beauty of Joseon Relief Sun SPF50+ PA++++ (50ml): ही लोकप्रिय कोरियन सनस्क्रीन जीएसटी बचतीसह ३०% सूट मिळवून फक्त INR 1,048 मध्ये मिळेल. • Kaari Women's Hand Embroidered Kurta Set with Dupatta: जीएसटी बचतीसह ६६% सूट मिळवा आणि या सणासुदीसाठी तयार सिल्क-ब्लेंड कुर्ता सेट फक्त INR 1,109 मध्ये खरेदी करता येईल. • Van Heusen Men Cotton Solid Slim Fit Shirt: या शाश्वत १००% कॉटन स्लिम फिट शर्टवर जीएसटी बचतीसह ५५% सूट मिळवा, फक्त INR 1,181 मध्ये मिळेल. • Lagom Gourmet Seedless Safawi Dates (1kg): सौदी अरेबियाचे प्रीमियम बीजमुक्त खजूर, पूर्ण नैसर्गिक आणि व्हेगन, जीएसटी बचतीसह २६% सूट आणि फक्त INR 1,335 मध्ये खरेदी करता येईल. • PrettyNutty Healthy Nutmix (1kg, 2x500g jars): नट्स, बिया आणि बेरीज यांचे स्वच्छ सुपरफूड मिश्रण, जीएसटी बचतीसह ६३% सूट मिळवून फक्त INR 549 मध्ये खरेदी करता येईल..Amazon कडून विषेश सूचनाउत्पादनांची तपशील, वर्णन आणि किंमत विक्रेत्यांकडून दिलेली आहे. Amazon उत्पादनांच्या किंमती ठरविण्यात किंवा त्यांचे वर्णन करण्यात सहभागी नाही आणि विक्रेत्यांकडून दिलेल्या उत्पादन माहितीच्या अचूकतेसाठी जबाबदार नाही.ऑफर्स आणि सवलती विक्रेत्यांकडून आणि/किंवा ब्रँड्सकडून दिल्या जातात, ज्यात Amazon याचा कोणताही सहभाग नाही. उत्पादनांचे वर्णन, वैशिष्ट्ये आणि ऑफर्स विक्रेत्यांकडून दिलेल्या प्रमाणेच पुनरुत्पादित केल्या आहेत.