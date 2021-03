..म्हणून आनंद महिंद्रांनी अक्सर पटेलच्या गॉगलमध्ये पोस्ट केला सेल्फी

महिंद्रा अॅण्ड महिंद्राचे सर्वेसर्वा आणि अध्यक्ष आनंद महिंद्रा सोशल मीडियावर चांगलेच सक्रीय असतात. अनेकदा ते सोशल मीडियावर व्हायरल होणारे व्हिडीओ किंवा फोटो शेअर करतात. यात बऱ्याचदा लोकांनी जुगाड केलेले काही व्हिडीओदेखील असतात. परंतु, यावेळी त्यांनी कोणताही व्हिडीओ शेअर केला नसून खुद्द स्वत:चा एक फोटो शेअर केला आहे. या फोटोमध्ये ते अनोख्या अंदाजात दिसत असल्यामुळे त्यांचा हा फोटो अनेकांचं लक्ष वेधून घेत आहे.

आनंद महिंद्रा यांनी ट्विटरवर त्यांचा एक सेल्फी शेअर केला आहे. विशेष म्हणजे एका खास कारणासाठी त्यांनी हा फोटो शेअर केल्याचं . या फोटोमध्ये आनंद महिंद्रा यांनी गॉगल लावला असून एका व्यक्तीला दिलेलं वचन पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी हा भन्नाट फोटो शेअर केला आहे.

OK, have to fulfill a commitment. Here’s the promised selfie with my “Axar” shades...My new good luck charm that’s proven its worth... pic.twitter.com/VdLSMCNkrs

