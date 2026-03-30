April 2026 Calendar: हनुमान जयंती, अक्षय तृतीया ते सीता नवमी; आंब्याच्या मोसमातील खास सण आणि महत्त्वाचे दिवस जाणून घ्या

Hindu Festivals in April Month: एप्रिल महिना धार्मिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. या महिन्यात अनेक मोठे व्रत-उपवास आणि सण येत असल्यामुळे भक्तांसाठी हा महिना विशेष असतो. हनुमान जयंती, अक्षय तृतीयेपासून ते सीता नवमीपर्यंत अनेक शुभ दिवस या महिन्यात साजरे केले जातात. चला, एप्रिल 2026 मधील प्रमुख व्रत-उत्सवांची सविस्तर माहिती जाणून घेऊया..एप्रिल 2026 मधील प्रमुख व्रत आणि सण1 एप्रिल - एप्रिल फूल्स डेदरवर्षी 1 एप्रिलला, एप्रिल फूल डे साजरा केला जातो. या दिवशी लोक एकमेकांना मजेशीर खोड्या करून हसवतात.2 एप्रिल – हनुमान जयंती आणि चैत्र पूर्णिमाचैत्र महिन्यातील पौर्णिमेला हनुमान जयंती साजरी केली जाते. या दिवशी भगवान हनुमानाची पूजा केल्यानं धैर्य, आत्मविश्वास वाढतो आणि संकटांपासून संरक्षण मिळते, अशी श्रद्धा आहे. याच दिवशी चैत्र पौर्णिमाही असल्याने चंद्राची पूजे करण्याला विशेष महत्त्व असतं..3 एप्रिल - गुड फ्रायडेगुड फ्रायडे हा ख्रिश्चन धर्मातील महत्त्वाचा दिवस असून या दिवशी येशू ख्रिस्तांच्या बलिदानाची आठवण केली जाते. हा दिवस शोक आणि प्रार्थनेचा मानला जातो.5 एप्रिल - इस्टर संडेइस्टर संडे हा ख्रिश्चन धर्मातील आनंदाचा सण असून या दिवशी येशू ख्रिस्त पुन्हा जिवंत झाल्याची श्रद्धा आहे. हा दिवस नवीन आशा आणि नव्या सुरुवातीचे प्रतीक मानला जातो..13 एप्रिल – वरुथिनी एकादशीवैशाख महिन्यातील कृष्ण पक्षातील ही एकादशी अत्यंत पुण्यदायी मानली जाते. या दिवशी व्रत केल्यानं आपली पापं नष्ट होतात आणि आयुष्यात सकारात्मक ऊर्जा निर्माण होते, असं मानलं जातं.14 एप्रिल – बैसाखी, आंबेडकर जयंतीसूर्य मेष राशीत प्रवेश करताच बैसाखी सण साजरा केला जातो. हा सण विशेषतः शेतकऱ्यांसाठी आनंदाचा असतो आणि पंजाबमध्ये मोठ्या प्रमाणात साजरा केला जातो. हा सण साजरा करण्यामागचा उद्देश चांगल्या पीकासाठी कृतज्ञता व्यक्त करणं आहे. तसंच या दिवशी बाबासाहेब आंबेडकरांची देखील जयंती साजरी केली जाते..15 एप्रिल – बुध प्रदोष व्रतप्रदोष व्रत बुधवारी आलं की त्याला बुध प्रदोष म्हणतात. या दिवशी भगवान शंकराची प्रदोषकाळात पूजा केली तर विशेष फळ मिळतं, अशी मान्यता आहे.19 एप्रिल – परशुराम जयंती आणि अक्षय तृतीयाया दिवशी भगवान विष्णूंच्या सहाव्या अवतार परशुरामांची जयंती साजरी केली जाते. त्याचबरोबर अक्षय तृतीया हा खूप शुभ दिवस मानला जातो. या दिवशी सोनं खरेदी करणं, जमीन विकत घेणं किंवा नवीन काम सुरू करणं चांगलं मानलं जातं..23 एप्रिल – गंगा सप्तमीया दिवशी गंगा माता पृथ्वीवर आल्या, अशी श्रद्धा आहे. त्यामुळे या दिवशी गंगेत स्नान करणं आणि पूजा करणं खूप महत्त्वाचं मानलं जातं.24 एप्रिल – बगलामुखी जयंतीया दिवशी दशमहाविद्यांपैकी एक असलेल्या देवी बगलामुखीची पूजा केली जाते. तांत्रिक साधनेसाठी हा दिवस खास मानला जातो..25 एप्रिल – सीता नवमीवैशाख शुद्ध नवमीच्या दिवशी सीता नवमी साजरी केली जाते. हा दिवस माता सीतेचा जन्मदिन म्हणून साजरा केला जातो. या दिवशी त्यांची पूजा केल्यानं सुख आणि समृद्धी मिळते, असं मानलं जातं.27 एप्रिल – मोहिनी एकादशीही एकादशी भगवान विष्णूंच्या मोहिनी अवताराशी जोडलेली आहे. या दिवशी व्रत आणि पूजा केल्यानं इच्छा पूर्ण होतात, असं मानलं जातं..28 एप्रिल – भौम प्रदोष व्रतमंगळवारी आलेल्या प्रदोष व्रताला भौम प्रदोष म्हणतात. या दिवशी भगवान शंकराच्या पूजेसोबत हनुमानच्या पूजेलाही विशेष महत्त्व आहे.30 एप्रिल – नृसिंह जयंतीभगवान विष्णूंच्या नृसिंह अवताराचा जन्मदिन म्हणून हा दिवस साजरा केला जातो. भक्त प्रह्लादाच्या रक्षणासाठी त्यांनी अवतार घेतला, अशी पौराणिक कथा आहे.