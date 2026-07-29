Dermatologist Approved Salon Treatments: हेअर बोटॉक्स ते लेझर हेअर रिमूव्हल... कोणते सलून ट्रीटमेंट आहेत सुरक्षित? कॅन्सर तज्ज्ञांनी दिले सोपे रेटिंग

Are Hair Botox and Laser Hair Removal Safe: सुंदर केस, चमकदार त्वचा आणि आकर्षक लूक मिळवण्यासाठी अनेक जण सलूनमध्ये विविध ट्रीटमेंट करून घेतात. मात्र, प्रत्येक ट्रीटमेंट आपल्या आरोग्यासाठी सुरक्षित असेलच असे नाही. कॅन्सर सर्जन आणि ऑन्कोलॉजिस्ट Dr Arrjun Sankaran यांनी नुकत्याच एका व्हिडिओमध्ये लोकप्रिय सलून ट्रीटमेंट्सना सुरक्षिततेनुसार रेटिंग दिले आहे.त्यांच्या मते, महागडी किंवा ट्रेंडिंग ट्रीटमेंट म्हणजे ती सुरक्षितच असेल असे नाही. आपल्या केसांची, त्वचेची आणि आरोग्याची गरज लक्षात घेऊनच उपचार निवडले पाहिजेत..1. हेअर बोटॉक्स – 2/10हेअर बोटॉक्समध्ये बोटॉक्स इंजेक्शन नसते. हा फक्त मार्केटिंगसाठी वापरला जाणारा शब्द आहे. अनेक सलूनमध्ये या ट्रीटमेंटमध्ये फॉर्मल्डिहाइड नावाचे रसायन वापरले जाते. हे दीर्घकाळ संपर्कात आल्यास आरोग्यासाठी हानिकारक ठरू शकते.2. परमनंट स्ट्रेटनिंग किंवा ब्लो ड्राय – 2/10या प्रक्रियेत जास्त उष्णता आणि काही रसायनांचा वापर होतो. काही संशोधनांमध्ये अशा ट्रीटमेंटचा दीर्घकाळ वापर आणि काही प्रकारच्या कॅन्सरचा धोका यामध्ये संबंध आढळल्याचे त्यांनी सांगितले आहे..Fairness Cream & Kidney Health: फेअरनेस क्रीममुळे किडनीला धोका? महाराष्ट्रात पारा (Mercury) असलेल्या क्रीमवर बंदीनंतर डॉक्टरांनी दिली महत्त्वाची माहिती.3. नॅनोप्लास्टिया – 3/10ही ट्रीटमेंट 'फॉर्मल्डिहाइड-फ्री' म्हणून जाहिरात केली जाते. मात्र, यात ग्लायऑक्सिलिक अॅसिड असू शकते, ज्यामुळे फॉर्मल्डिहाइडसारखी वाफ तयार होऊ शकते. काही प्रकरणांमध्ये याचा मूत्रपिंडांवरही परिणाम होऊ शकतो.4. सिस्टीन ट्रीटमेंट – 5/10हेअर स्मूथनिंग ट्रीटमेंटमध्ये ही तुलनेने अधिक सुरक्षित मानली जाते. तरीही उत्पादनातील घटक तपासून त्यात ग्लायऑक्सिलिक अॅसिड नसल्याची खात्री करावी..5. जेल किंवा अॅक्रिलिक नेल एक्स्टेन्शन – 6/10नेल एक्स्टेन्शनपेक्षा ते सेट करण्यासाठी वापरला जाणारा यूव्ही (UV) लॅम्प हा चिंतेचा विषय आहे. वारंवार यूव्ही किरणांचा संपर्क टाळण्यासाठी हातांवर आधी SPF सनस्क्रीन लावण्याचा सल्ला त्यांनी दिला आहे.6. प्रेस-ऑन किंवा ग्लू-ऑन नेल्स – 7/10या नेल्ससाठी यूव्ही लॅम्पची गरज नसते. त्यामुळे त्या तुलनेने अधिक सुरक्षित मानल्या जातात..Food Poisoning Prevention Tips: एक्सपायरी डेट संपलेले इन्स्टंट नूडल्स खाणं योग्य की अयोग्य? फूड पॉइझनिंगच्या घटनांनंतर तज्ज्ञांचा महत्त्वाचा सल्ला.7. पीआरपी (PRP) – 8/10या प्रक्रियेत व्यक्तीच्या स्वतःच्या रक्तातील प्लाझ्माचा वापर केला जातो. त्यामुळे ही ट्रीटमेंट सामान्यतः सुरक्षित मानली जाते. मात्र, ज्यांना सध्या कॅन्सर आहे त्यांनी ही ट्रीटमेंट करण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.8. लेझर हेअर रिमूव्हल – 9/10डॉ. अर्जुन यांच्या मते, लेझर हेअर रिमूव्हलमध्ये नॉन-आयोनायझिंग किरणांचा वापर केला जातो. त्यामुळे योग्य पद्धतीने केल्यास ही सुरक्षित प्रक्रिया मानली जाते..महत्त्वाची सूचनाडॉ. अर्जुन यांनी स्पष्ट केले की PRP आणि लेझर हेअर रिमूव्हल या दोन्ही प्रक्रिया केवळ त्वचारोगतज्ज्ञ (Dermatologist) यांच्या देखरेखीखाली आणि क्लिनिकमध्येच करून घ्याव्यात..Heart Health Tips by WHO: जगातील 32% मृत्यू हृदयविकारामुळे; WHO चा इशारा, हृदय निरोगी ठेवण्यासाठी करा 'या' 5 सवयी.लक्षात ठेवासलूनमध्ये कोणतीही ट्रीटमेंट करण्यापूर्वी तिच्यात कोणती रसायने वापरली जातात, त्याचे दुष्परिणाम काय आहेत आणि ती आपल्या केसांसाठी किंवा त्वचेसाठी योग्य आहे का, याची माहिती घेणे आवश्यक आहे. फक्त ट्रेंड किंवा जाहिरातींवर विश्वास ठेवून उपचार निवडू नयेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.