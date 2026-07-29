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Dermatologist Approved Salon Treatments: हेअर बोटॉक्स ते लेझर हेअर रिमूव्हल... कोणते सलून ट्रीटमेंट आहेत सुरक्षित? कॅन्सर तज्ज्ञांनी दिले सोपे रेटिंग

SAFEST SALON TREATMENTS RANKED BY DOCTOR: हेअर बोटॉक्स, स्ट्रेटनिंग, PRP आणि लेझर हेअर रिमूव्हलपैकी कोणती ट्रीटमेंट सुरक्षित आहे? कॅन्सर तज्ज्ञांचे सोपे रेटिंग जाणून घ्या.
Hair Botox vs Laser Hair Removal: Doctor Rates the Safest Salon Treatments

Hair Botox vs Laser Hair Removal: Doctor Rates the Safest Salon Treatments

sakal

Anushka Tapshalkar
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Are Hair Botox and Laser Hair Removal Safe: सुंदर केस, चमकदार त्वचा आणि आकर्षक लूक मिळवण्यासाठी अनेक जण सलूनमध्ये विविध ट्रीटमेंट करून घेतात. मात्र, प्रत्येक ट्रीटमेंट आपल्या आरोग्यासाठी सुरक्षित असेलच असे नाही. कॅन्सर सर्जन आणि ऑन्कोलॉजिस्ट Dr Arrjun Sankaran यांनी नुकत्याच एका व्हिडिओमध्ये लोकप्रिय सलून ट्रीटमेंट्सना सुरक्षिततेनुसार रेटिंग दिले आहे.

त्यांच्या मते, महागडी किंवा ट्रेंडिंग ट्रीटमेंट म्हणजे ती सुरक्षितच असेल असे नाही. आपल्या केसांची, त्वचेची आणि आरोग्याची गरज लक्षात घेऊनच उपचार निवडले पाहिजेत.

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