Ashadhi Ekadashi 2026 Marathi Wishes: "अवघा रंग एक झाला..." आषाढी एकादशीनिमित्त प्रियजनांना पाठवा विठ्ठलभक्तीने ओथंबलेल्या खास मराठी शुभेच्छा

DEVOTIONAL MARATHI WISHES FOR ASHADHI EKADASHI 2026: आषाढी एकादशी म्हणजे वारकरी संप्रदायाच्या अखंड श्रद्धेचा, भक्तीचा आणि विठ्ठलनामाच्या गजराचा पवित्र उत्सव. या दिवशी लाखो वारकरी "ज्ञानोबा-तुकाराम"चा जयघोष करत पंढरपूरच्या विठुरायाच्या दर्शनासाठी पायी वारी करतात. विठ्ठलाच्या चरणी नतमस्तक होत सुख, समृद्धी आणि मंगलमय जीवनासाठी प्रार्थना केली जाते. अशा या भक्तिमय दिवशी आपल्या कुटुंबीयांना, मित्रांना आणि नातेवाईकांना प्रेम, श्रद्धा आणि आशीर्वादाने भरलेल्या शुभेच्छा पाठवून आषाढी एकादशीचा आनंद द्विगुणित करा. "अवघा रंग एक झाला..." म्हणत विठ्ठलभक्तीचा हा पवित्र संदेश प्रत्येकाच्या हृदयापर्यंत पोहोचवा. .आषाढी एकादशीच्या हार्दिक शुभेच्छा!जय जय विठ्ठल, जय हरी विठ्ठल,आषाढी एकादशीच्या हार्दिक शुभेच्छा!सुख, समृद्धी, समाधान, आरोग्य लाभोविठुरायाचा आशीर्वाद तुमच्या पाठीशी सदैव राहोआषाढी एकादशीच्या हार्दिक शुभेच्छा!निर्गुणाचा संग धरिला जो आवडी । तेणें केलें देशोधडी आपणियासी ॥.टाळ वाजे, मृदृंग वाजेवाजे विठूच्या वीणा,वारकरी आले पुंढरपुरामुखाने विठ्ठल विठ्ठल म्हणा…!काया ही पंढरी आत्मा हा विठ्ठल । नांदतो केवळ पांडुरंग ॥ आषाढी एकादशीच्या हार्दिक शुभेच्छा..!आतां कोठें धांवे मन । तुझे चरण देखिलिया ॥ आषाढी एकादशीच्या हार्दिक शुभेच्छा..!.माऊलीच्या चरणी अर्पिले हे मन,पांडुरंगाच्या दर्शनाने धन्य झाले जीवनआषाढी एकादशीच्या सर्वांना मंगलमय शुभेच्छा!हेंचि दान देगा देवा । तुझा विसर न व्हावा ॥ आषाढी एकादशीच्या हार्दिक शुभेच्छा..!.प्रत्येक भक्तात दिसते तुझी सावली,फुगड्या खेळत, अभंग गात येतो तुझा वारकरी,त्याच्यावर कधी न येवो संकटाची लाटत्याच्या प्रत्येक सुखात डोक्यावर राहो पांडुरंगाचा हातडोळ्यांत भक्ती, हातात टाळ, ओढ पंढरीची, प्रत्येक वारकऱ्यात तुझीच छटा दिसे; आषाढी एकादशीच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा..!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.