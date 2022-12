Astrology: दृष्ट काढताना पोळी किंवा भाकरीचा तुकडा का ओवाळून टाकतात?

अनेकदा भरपूर मेहनत करुनही हवं ते यश मिळत नाही. अनेकदा हातातला पैसा टिकत नाही. कधी कधी तर सतत आरोग्याच्या समस्या दिसून येतात. अशात मग तोंडावर येतं की 'मला कुणाची दृष्ट लागली का?'

कुंडलीतील ग्रह स्थिती, भाग्य, कर्म किंवा दोष याचा थेट संबंध आपल्यासोबत होणाऱ्या चुकीच्या गोष्टींशी जोडला जातो.ज्योतिष आणि वास्तुशास्त्रात अशा समस्यांवर अनेक उपाय दिलेले आहेत आज आम्ही त्यातलाच एक उपाय तुम्हाला सांगणार आहोत. चला तर जाणून घेऊया. (astrology why is a piece of roti or bhakri waved to protect from negative vibes read story)

वाईट दृष्ट लागू नये म्हणून जुन्या काळापासून पोळी किंवा भाकरीचा तुकडा ओवाळला जायचा आणि आजही ओवाळला जातो. पण तुम्हाला माहिती आहे का, असं का केलं जातं? आणि याचा खरंच फरक पडतो का? चला तर सविस्तर जाणून घेणार आहोत.

हेही वाचा: Astrology: V अक्षरापासून नाव असणाऱ्या लोकांचा स्वभाव कसा असतो?

दृष्ट काढताना पोळी किंवा भाकरीचा तुकडा का ओवाळला जातो?

ज्योतिषशास्त्रानुसार पोळी आणि भाकरीत नकारात्मकता शोषून घेण्याची ताकद असते. त्यामुळे कुंडलीतील दोष दूर करण्यास ते मदत करतात म्हणून दृष्ट काढताना पोळी किंवा भाकरीचा तुकडा ओवाळला जातो

हेही वाचा: Astrology Tips : नाकाच्या आकारावरून ओळखा स्वभाव, जाणून घ्या काय सांगतं सामुद्रिकशास्त्र

भाकरीच्या किंवा पोळीच्या तुकड्याचा उपाय कसा करायचा?

1. जेवणाच्या ताटाचा देवाला नैवेद्य दाखवावा आणि त्या ताटात पोळी किंवा भाकर असणे गरजेचे आहे.

2. पोळी किंवा भाकरी दान केल्यानेही दोष दूर होतात.

३. पोळीला तूप लावून त्याचे चार समान तुकडे करा. त्यावर गूळ किंवा साखर लावा. एक तुकडा गायीला तर दुसरा श्वानाला, तिसरा कावळ्याला तर चौथा तुकडा एखाद्या गरजू व्यक्तीला दान करा.

3. दररोज गायीला तुप साखर पोळीचा नैवद्या घाला.