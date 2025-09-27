Dmart Offers : डीमार्टमध्ये खरेदीला गेल्यावर अजिबात करू नका 'या' 3 चुका, नाहीतर तुमचं नुकसान होणारच..!

Dmart Shopping Tips : डीमार्ट हे सर्वसामान्यांच्या आवडीचे शॉपिंग डेस्टिनेशन आहे, जिथे रोजच्या गरजेच्या वस्तू स्वस्त दरात मिळतात. पण ऑफर्सच्या नावाखाली अनेक ग्राहक चुकीच्या सवयींमुळे हजारो रुपयांचे नुकसान सहन करतात. नुकतेच पुण्यातील एका डीमार्ट स्टोअरमध्ये घडलेली घटना सर्वांसाठी धडा आहे. एका मध्यमवर्गीय कुटुंबाने ४००० रुपयांच्या खरेदीत १२०० रुपये वाया घालवले, कारण त्यांनी केलेल्या तीन चुकीमुळे बिल अनावश्यकपणे फुगले आणि सामानही कमी पडले..हे टाळण्यासाठी आज आम्ही सांगत आहोत त्या तीन चुकाबद्दल. या चुका केल्या तर तुमचे पैसे तर जातीलच, पण वेळ आणि विश्वासही गमावाल..१ : शॉपिंग लिस्ट न बनवता जाणेडीमार्टमध्ये पाऊल ठेवले की, डिस्काउंट बोर्ड आणि आकर्षक पॅकिंग तुम्हाला मोहित करतात. लिस्टशिवाय गेलात तर अनावश्यक वस्तूंची खरेदी होते आणि बजेट ओलांडले जाते. मुंबईतील एका गृहिणीचे उदाहरण घ्या ती फक्त दूध आणि ब्रेड घ्यायला गेली, पण ऑफर्स पाहून चिप्स, बिस्किटे आणि कॉस्मेटिक्स घेतले. घरी आल्यावर लक्षात आले की, अर्धे सामान कधीच वापरात येणार नाही. परिणाम? ८०० रुपयांचा फटका.. उपाय म्हणजे घरातूनच आठवड्याची लिस्ट तयार करा. याने जास्तीत जास्त बचत होईल..स्क्रॅचवाल्या iPhone 17 Pro चा वाद पेटला, पण अॅपल कंपनी म्हणाली यामध्ये लपलाय युजर्सचा फायदा, पण कसं? बघा एका क्लिकवर.२ : बिल केल्यानंतर वस्तू चेक न करून घेणेबिलिंग झाल्यावर बहुतेक लोक सामान घेऊन निघून जातात, पण यात मोठी चूक आहे. चुकीचे स्कॅनिंग किंवा कमी वस्तू पॅक होऊ शकतात. कधीकधी आपण १० वस्तू खरेदी केलेल्या असतात, पण बॅगेत ८च असतात. घरी आल्यावर लक्षात येत पण स्टोअर दूर असल्याने आपण परत तिकडे जात नाही. अशा घटना वारंवार घडतात. त्यामुळे बिलिंग काऊंटरवरच बॅग उघडून प्रत्येक वस्तू आणि बिल क्रॉसचेक करा. डीमार्टचे स्टाफही मदत करतात. हे केले तर फसवणूक टळेल..Dmart Offers : डीमार्टमध्ये सगळ्यात मोठा सेल कधी असतो? डीमार्टमध्ये वस्तू सगळ्यात जास्त स्वस्त कधी मिळतात..बघा एका क्लिकवर.३ : गर्दीच्या वेळी जाणे आणि किंमती तपास न करणेवीकेंड किंवा संध्याकाळी डीमार्टमध्ये गर्दी असते, जिथे घाईघाईत निर्णय चुकतात. गर्दीत ट्रॉली हाताळणे कठीण आणि किंमती तपासण्याची संधी मिळत नाही. एका व्यावसायिकाचे उदाहरण घ्या..तो शनिवारी दुपारी गेला, गर्दीमुळे तेलाचा पॅक घेतला पण दुसऱ्या शेल्फवर तोच ५० रुपये स्वस्त होता. किंमत न तपासल्याने ३०० रुपयांचे नुकसान झाले. गर्दीमुळे चुकीच्या वस्तूही घेतल्या जातात. त्यामुळे सोमवार ते गुरुवार सकाळी जा, जेव्हा स्टोअर शांत असते. प्रत्येक आयटमची किंमत दोनदा तपासा आणि बारकोड स्कॅनर अॅप वापरा..FAQsWhy is it important to make a shopping list before going to Dmart?डीमार्टला जाण्यापूर्वी शॉपिंग लिस्ट बनवणे का महत्त्वाचे आहे?शॉपिंग लिस्टमुळे तुम्ही फक्त गरजेच्या वस्तू खरेदी करता, अनावश्यक खरेदी टाळता आणि 20-30% पैसे वाचतात.What is the best time to shop at Dmart to avoid crowds?डीमार्टमध्ये गर्दी टाळण्यासाठी खरेदीची सर्वोत्तम वेळ कोणती?सोमवार ते गुरुवार सकाळी 10 ते दुपारी 2 या वेळेत गर्दी कमी असते, ज्यामुळे शांतपणे खरेदी करता येते.How can checking prices help save money at Dmart?डीमार्टमध्ये किंमती तपासल्याने पैसे कसे वाचतात?किंमती तपासल्याने तुम्हाला स्वस्त पर्याय मिळतात आणि चुकीच्या किंमतीच्या वस्तू घेण्याचा धोका टळतो.Why should you check items after billing at Dmart?डीमार्टमध्ये बिलिंगनंतर वस्तू तपासणे का गरजेचे आहे?बिलिंगनंतर वस्तू तपासल्याने चुकीचे स्कॅनिंग किंवा कमी वस्तू पॅक होण्याची चूक लगेच लक्षात येते.How can I avoid impulse buying at Dmart?डीमार्टमध्ये आवेगपूर्ण खरेदी कशी टाळावी?शॉपिंग लिस्ट फॉलो करा, रिकाम्या पोटी जाऊ नका आणि ऑफर्सच्या मोहात अडकू नका..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.