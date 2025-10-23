Baby Care After Diwali: दिवाळीनंतर लहान बाळांची काळजी कशी घ्यावी? जाणून घ्या काही खास सोप्या टिप्स!

थोडक्यात:दिवाळीनंतर प्रदूषणामुळे बाळांना श्वसनाच्या समस्या, खोकला आणि त्वचेवर पुरळ यासारखे त्रास होऊ शकतात.घरात हवा शुद्ध ठेवण्यासाठी एअर प्यूरिफायर वापरा, दरवाजे-खिडक्या बंद ठेवा आणि बाळाला प्रदूषित हवेत कमी नेऊ नका.बाळाच्या कपड्यांची स्वच्छता, हलकी मालिश करा आणि श्वासोच्छवासाच्या त्रासांवर डॉक्टरांचा त्वरित सल्ला घ्या..Baby Health Care Tips After Diwali: दिवाळी हा दिव्यांच्या रोषणाईचा, फटाके, आणि आनंदाचा सण आहे मोठ्या उत्सवात सर्वत्र साजरा केला जातो. यंदा १७ ते २३ ऑक्टोबर या कालावधीत दिवाळी साजरी करण्यात आली आहे..मात्र आता दिवाळीनंतर वातावरणात प्रदूषणाचे प्रमाण अत्यंत वाढते, ज्याचा परिणाम विशेषतः लहान बालकांच्या आरोग्यावर होतो. बाळांची रोजप्रतीकारक क्षमता खूपच कमकुवत असल्यामुळे प्रदूषित हवा त्यांच्यासाठी मोठा धोका बनू शकते. अशा वेळी बाळांची योग्य काळजी घेणे अतिशय गरजेचे ठरते..NCERT AI Training: आनंदाची बातमी! आता NCERTकडून शाळेतील विद्यार्थ्यांना मिळणार 5 दिवसांची एआय ट्रेनिंग, अशा प्रकारे करा नोंदणी.प्रदूषणामुळे होणारे धोके कोणते?फटाक्यांमुळे हवा धूर, धूळ आणि विषारी कणांनी भरते, ज्यामुळे श्वसनसंस्था प्रभावित होते. नवजात बाळांमध्ये श्वासोच्छवासाच्या समस्या, खोकला, सर्दी, डोळ्यांतील जळजळ आणि त्वचेवर पुरळ येण्याची शक्यता वाढते. दीर्घकालीन संपर्कामुळे बाळांच्या फुफ्फुसांच्या विकासावर डायरेक्ट परिमाण होऊ शकतो..कशी काळजी घ्यावी?घरातील हवा शुद्ध ठेवाघरात एअर प्यूरिफायर वापरा किंवा वनस्पती लावा, जे हवेतील प्रदूषक कमी करण्यास मदत करतात.दरवाजे- खिडक्या बंद ठेवाजेव्हा बाहेर स्मॉग जास्त असेल, तेव्हा घरातील दरवाजे आणि खिडक्या बंद ठेवाव्यात, त्यामुळे धूर आणि धूळ आत येणार नाही..Diwali 2025: आज पाडवा आणि गोवर्धन पूजा, उद्या भाऊबीज; चुकवू नका महत्त्वाचे मुहूर्त.बाळाला बाहेर घेऊन जाणे कमी कराशक्यतो प्रदूषित हवेत बाळाला नेऊ नये. गरज असल्यास हलक्या, स्वच्छ आणि पूर्ण कपड्यांनी बाळाला झाका.स्वच्छता आणि वैयक्तिक काळजीबाळाची कपडे रोज धुवा आणि नियमितपणे बाळाला हलकी मालिश करा.धूम्रपान, अगरबत्ती वगैरे टाळाघरात धूम्रपान करणे किंवा अगरबत्ती-दीप लावणे टाळा, कारण यामुळे हवा आणखी प्रदूषित होते..लक्षणे लक्षात घ्याजर बाळाला श्वास घेताना त्रास, सतत खोकला, डोळ्यांत जळजळ, ताप किंवा त्वचेवर पुरळ दिसला तर त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घ्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.