लाइफस्टाइल

Baby Care After Diwali: दिवाळीनंतर लहान बाळांची काळजी कशी घ्यावी? जाणून घ्या काही खास सोप्या टिप्स!

Baby Health Care After Diwali: दिवाळीमध्ये फटाके फोडल्याने वातावरणात प्रदूषणाचे प्रमाण जास्त वाढते. अशा वेळी लहान नवजात बालकांची विशेष काळजी घेणे खूप महत्वाचे आहे. चला तर जाणून घेऊयात घरच्याघरी कोणते उपाय करावे
Baby Health Care After Diwali

Baby Health Care After Diwali

Esakal

Monika Shinde
Updated on

थोडक्यात:

  1. दिवाळीनंतर प्रदूषणामुळे बाळांना श्वसनाच्या समस्या, खोकला आणि त्वचेवर पुरळ यासारखे त्रास होऊ शकतात.

  2. घरात हवा शुद्ध ठेवण्यासाठी एअर प्यूरिफायर वापरा, दरवाजे-खिडक्या बंद ठेवा आणि बाळाला प्रदूषित हवेत कमी नेऊ नका.

  3. बाळाच्या कपड्यांची स्वच्छता, हलकी मालिश करा आणि श्वासोच्छवासाच्या त्रासांवर डॉक्टरांचा त्वरित सल्ला घ्या.

Loading content, please wait...
festival
new born baby
New Baby
baby care
Diwali
Festivals
Festival Celebration
festival season
health
Healthcare

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com