Bacterial Infection Remedies : बॅक्टेरियाच्या संसर्गावर गुणकारी आहे पुदिन्याची कार्बन कॉपी, तुम्ही याबद्दल ऐकलंच नसेल!

Bacterial Infection Remedies : पावसाळ्यात हवामान आल्हाददायक असले तरी त्यासोबत अनेक आजार आणि संसर्गाचा धोकाही वाढतो. पावसाळा आपल्यासोबत अनेक आजार घेऊन येतो जे झपाट्याने पसरतात. या ऋतूमध्ये बॅक्टेरियल इन्फेक्शन देखील पसरते, ज्यामुळे डांग्या खोकला, घसा खवखवणे, ताप आणि युरिन इन्फेक्शन (UTI) होऊ शकते.

हे सर्व टाळण्यासाठी तुम्ही आयुर्वेदिक उपचारांचा अवलंब करू शकता. येथे आम्ही तुम्हाला एका औषधी वनस्पतीबद्दल सांगणार आहोत जी पुदिन्यासारखी दिसते आणि बॅक्टेरियाच्या संसर्गाशी लढण्यासाठी प्रभावी आहे. ती वनस्पती आहे लेमन बाम.

लेमन बाममध्ये लिंबासारखा सुगंध असतो. याच्या रोपाचे वैज्ञानिक नाव मेलिसा ऑफिसिनेलिस असे आहे. त्याच्या पानांचा रंग पिवळा किंवा गडद हिरवा असतो. लेमन बाम हे आपल्या त्वचेसाठी कसे फायदेशीर असते, याची माहिती जाणून घेऊया.(Bacterial Infection Remedies : This mint-like leaf is effective in bacterial infection, know how to use it)

लेमन बाम तुम्हाला संसर्गापासून वाचवेल

लेमन बाम दिसायला पेपरमिंट सारखाच असतो. पण त्याचा वास लिंबासारखा असतो. लिंबू मलमची पाने, हातात घासल्यावर लिंबाचा एक सुखद वास येतो, त्याला गार्डन बाम आणि गोड बाम असेही म्हणतात.

बॅक्टेरियाच्या संसर्गाच्या समस्येवर तुम्ही लिंबू मलम वापरू शकता. बर्‍याच संशोधनातून असे दिसून आले आहे की त्यात अँटीव्हायरल गुणधर्म आहेत आणि ते नागीण संसर्गाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात देखील प्रभावी ठरू शकतात. (Mint Health Benefits)

लेमन बाम कसे वापरावे

तुम्ही लेमन बामचे डेकोक्शन पिऊ शकता. जे रोग प्रतिकारशक्ती वाढविण्यात देखील उपयुक्त ठरेल. याशिवाय तुम्ही हर्बल चहाप्रमाणे लेमन बामची पाने वापरू शकता. लेमन बामची ताजी आणि वाळलेली दोन्ही पाने औषधी आणि अन्नाची चव वाढवण्यासाठी वापरली जातात.

हे आहेत फायदे

अँटी-एजिंग

लेमन बाममध्ये अँटी-एजिंग गुणधर्म देखील आढळतात. ते त्वचेला पुनरुज्जीवित करण्यास मदत करते. लेमन बाम तुमची त्वचा उजळ करण्यासाठी आणि काळे डाग काढून टाकण्यासाठी योग्य आहे. याचा वापर केल्याने तुमच्या त्वचेला नैसर्गिक चमकही मिळेल.

सनस्क्रीन

लेमन बाममध्ये कॅफीक आणि रोझमॅरिनिक अ‍ॅसिड असते, त्यामुळे ते सनस्क्रीन म्हणूनही वापरले जाऊ शकते. लेमन बाम यूव्ही किरणांमुळे होणाऱ्या समस्यांपासून आपल्या त्वचेचे रक्षण करतो.

खोल साफ करणारे

लेमन बामचे अनेक फायदे आहेत. हे छिद्र साफ करण्यासोबतच ब्लॅकहेड्स आणि व्हाईटहेड्सपासून मुक्त होण्यास मदत करते. हे आपल्या चेहऱ्याला डीप क्लीन करण्यासाठी उपयुक्त आहे. (UTI)

संसर्ग टाळण्यासाठी काय करावे

जिवाणू संसर्ग टाळण्यासाठी, आपले हात वारंवार धुवा

शिंकतो तेव्हा आपले नाक टिश्यूने झाकून ठेवा.

संक्रमित व्यक्तीपासून अंतर ठेवा

शौचालय वापरण्यापूर्वी ते स्वच्छ आहे की नाही याकडे लक्ष द्या.

सार्वजनिक शौचालयांचा वापर टाळा.