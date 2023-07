Banana For Health : तुम्हाला फळं आवडत नसली, तरीही रोज एक केळं खाऊन तर बघा!

Banana For Health : केळी खाणे शरीरासाठी खूप फायदेशीर आहे. याचे कारण असे की त्यात असे अनेक पोषक तत्व असतात जे तुमच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरतात. अशा परिस्थितीत जर तुम्हाला केळी खायला आवडत नसेल तर आजपासूनच केळी खाण्यास सुरुवात करावी.

होय, जर तुम्ही रोज एक केळी खाल्ल्यास ते तुमच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरते. आम्ही तुम्हाला येथे सांगत आहोत की रोज केळी खाण्याचे कोणते फायदे आहेत.(Banana Benefits: BP remains under control by eating one banana daily, the body gets these benefits )

केळ्यात असलेले पोषक घटक

पोटॅशियम: दैनंदिन गरजेच्या 9% व्हिटॅमिन बी 6: दैनंदिन गरजेच्या 33% व्हिटॅमिन सी: दैनंदिन गरजेच्या 11% मॅग्नेशियम: दररोजच्या गरजेच्या 8% तांबे: दैनंदिन गरजेच्या १०% मॅंगनीज: दैनंदिन गरजेच्या 14% कर्बोदकांमधे: 24 ग्रॅम फायबर: 3.1 ग्रॅम (Banana Eating Benefits In Marathi)

रोज केळी खाण्याचे फायदे-

पचन व्यवस्थित होते

जर तुम्हाला पचनाशी संबंधित समस्या असेल तर तुम्ही रोज एक केळी खावी. कारण रोज एक केळ खाल्ल्याने पचनाच्या समस्यांपासून सुटका मिळते. यामध्ये फायबरचे प्रमाण असते जे तुमच्या पोटाच्या आरोग्यासाठी खूप चांगले असते.

हाडे मजबूत असतात

केळ्यामध्ये कॅल्शियम असते, त्यामुळे रोज एक केळी खाल्ल्याने हाडे मजबूत होतात आणि हाडांची घनता वाढते. त्यामुळे जर तुमची हाडे कमकुवत असतील तर तुम्ही रोज एक केळी खावे.

डिप्रेशनपासून आराम

केळीच्या सेवनाने डिप्रेशनच्या रुग्णांना आराम मिळतो हे अनेक संशोधनातून स्पष्ट झाले आहे. केळीमध्ये असे प्रोटीन आढळते ज्यामुळे तुम्हाला आराम वाटतो. यामुळेच डिप्रेशनचा रुग्ण जेव्हा केळी खातो तेव्हा त्याला आराम मिळतो. याशिवाय केळ्यामध्ये आढळणारे व्हिटॅमिन बी6 शरीरातील रक्तातील ग्लुकोजची पातळी योग्य ठेवते.

कोरड्या खोकल्यामध्ये आरामदायी

जर तुम्हाला किंवा तुमच्या बाळाला कोरडा खोकला किंवा जुनाट खोकल्याची समस्या असेल तर केळीचा ज्यूस प्यायल्याने आराम मिळतो. केळीचे ज्यूस बनवण्यासाठी दोन केळी मिक्सरमध्ये घेऊन नीट फेटून घ्या. आता त्यात दूध आणि पांढरी वेलची मिसळून प्या.

बीपी नियंत्रणात राहते

केळ्यामध्ये पोटॅशियम असते जे तुमचे रक्तदाब नियंत्रित ठेवण्याचे काम करते. त्यामुळे जर तुम्ही बीपीचे रुग्ण असाल तर रोज एक केळी खावी. असे करणे तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरू शकते.

कोलेस्ट्रॉल नियंत्रणात राहते

केळीमध्ये आढळणारे पोषक तत्व रक्तात जमा झालेले गलिच्छ कोलेस्टेरॉल वितळण्यास मदत करतात. त्यामुळे जर तुमचे कोलेस्ट्रॉलही वाढले असेल तर तुम्ही रोज केळीचे सेवन करावे.

हृदयासाठी फायदेशीर

तुम्हाला माहिती आहे का की रोज केळी खाल्ल्याने हृदयाशी संबंधित आजारांचा धोका कमी होतो.अशा परिस्थितीत तुम्ही रोज 2 केळी खाल्ल्यास तुमचे हृदय निरोगी राहते. (Health Tips)

केळ्याची सालही देते फायदे

- केळ्याची साल त्वचेवर रगडल्यास त्वचेवरील चमक वाढते आणि सुरकुत्या देखील कमी होतात. सोबतच चेहऱ्यावरील मुरुम आणि डागांची समस्याही हळूहळू दूर होण्यास मदत मिलते.

- केळ्याची साल चेहऱ्यावर रगडल्यास किंवा चेहऱ्यावर लावून ठेवल्यास आपली त्वचा हायड्रेट राहण्यास मदत मिळते.

- झोपेतून सकाळी उठल्यानंतर काही जणांचे डोळे सुजलेले असतात. ही समस्या दूर करण्यासाठी आपण केळ्याच्या सालीचा उपयोग करू शकता. काही मिनिटांसाठी केळ्याची साल केवळ आपल्या डोळ्यांवर ठेवा.