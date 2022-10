Beauty Tips : चेहऱ्याला Bleach करताय? सावधान, जळू शकते त्वचा

Right Way to Bleach Your Face : चेहरा स्वच्छ करायचा असो किंवा फेशियल हेअर लपवण्यासाठी बऱ्याच महिला ब्लीचचा वापर करतात. पार्लरमध्ये एक्सपर्ट्स आपल्या अनुभवातून याचा योग्य वापर करतात. पण याचा खर्च जास्त येत असल्याने काही महिला बाजारातून हे किट आणून स्वतःच करतात.

पण जर त्याचं प्रमाण आणि पध्दत चुकली तर चेहऱ्याची स्कीन जळून डाग पडण्याची शक्यता जास्त असते. त्यामुळे घरच्या घरी ब्लीच करण्याची योग्य पध्दत जाणून घ्या.

चेहरा स्वच्छ करणे

चेहऱ्यावर कोणतेही प्रॉडक्ट लावण्याआधी चेहरा स्वच्छ धुवून घेणं आवश्यक असतं. यासाठी चेहरा माइल्ड फेस वॉश लावून थंड पाण्याने धुवून घ्यावा.

ब्लीच क्रीम लावा

ब्लीच आपल्या पूर्ण चेहऱ्यावर केस वाढण्याच्या दिशेने लावा. कपाळ, गाल आणि मानेवर जाड लेयर लावावी. डोळ्यांच्या खाली आणि नाकाचा जवळ लावण्याचं टाळावं. ओठांच्यावर याचा पातळ लेयर लावावा. हे १५ मीनिटांसाठी ठेवावं.

त्वचेला आराम द्या

ब्लीच नंतर त्वचेला आराम देणं गरजेचं आहे. यासाठी एखादा सुदिंग फेसपॅक वापरा. त्यामुळे तुमच्या त्वचेची आग शांत होईल. तुम्ही घरीपण फेस पॅक बनवू शकतात.