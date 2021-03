आरोग्यवर्धक गाजराचा रस!  'या' 10 शारीरिक तक्रारी होतील कायमच्या दूर

शरीराच्या योग्य वाढीबरोबरच निरोगी आरोग्यासाठी आहारात पौष्टिक आणि सकस पदार्थांचा समावेश करणं गरजेचं आहे. त्यामुळेच अनेकदा डॉक्टरदेखील फळे, पालेभाज्या आणि कडधान्य यांचं जास्तीत जास्त सेवन करण्याचा सल्ला देतात. मात्र, बऱ्याचदा लहान मुले किंवा काही वेळा मोठी माणसेदेखील फळे खाण्याचा कंटाळा करतात. अशा परिस्थितीत फळांची फारशी आवड नसणाऱ्यांना फळांचा रस देणं कधीही फायदेशीर ठरु शकतं. विशेष म्हणजे आता फळांसोबतच गाजर, बीट अशा अनेक कंदमुळांपासूनदेखील ज्युस तयार केले जातात. गाजरापासून तयार केलेल्या रसाचे अनेक गुणकारी फायदे आहेत. त्यामुळे गाजराच्या रसाचं सेवन केल्यामुळे नेमके कोणते शारीरिक फायदे होतात ते जाणून घेऊयात. गाजराचा रस पिण्याचे फायदे

१. गाजराच्या रसाचे दररोज सेवन केल्यामुळे त्वचेचा पोत सुधारतो.

२. चेहऱ्यावर येणारे पिंपल्स दूर होतात.

३. डोळ्यासाठी फायदेशीर.

४. शरीरातील हिमोग्लोबिन वाढते.

५. पचनक्रिया सुधारते.

६. हृदयाशी निगडीत समस्यांवर गुणकारी.

७. कोलेस्ट्रॉल नियंत्रणात राहते.

८. रक्तातील साखरेचे प्रमाण नियंत्रणात राहते.

९. हिरड्या मजबूत होतात. तसंच हिरड्यांमधून येणारं रक्त थांबतं.

१०. रोगप्रतिकारकशक्ती वाढते. कसा तयार कराल गाजराचा रस?

गाजराचा रस तयार करण्यासाठी प्रथम दोन गाजर स्वच्छ धुवून त्याची सालं काढून घ्या. त्यानंतर या गाजरांचे बारीक तुकडे करुन ते मिक्समध्ये टाका. त्याच्यासोबतच एक लहानसा आल्याचा तुकडा, एक चमचा लिंबाचा रस, जिऱ्याची पूड आणि थोडंसं चवीनुसार काळं मीठ आणि साधं मीठ टाका. त्यानंतर यात थोडंसं पाणी टाकून हे सारं जिन्नस एकत्र वाटून घ्या. गरजेनुसार, यात थोडं थोडं पाणी टाका. आपल्या गरजेप्रमाणे या गाजराचा रस तयार झाल्यावर तो गाळून घ्या. नेमकं कधी कराल गाजराच्या रसाचं सेवन?

शक्यतो सकाळच्या वेळी गाजराच्या रसाचे सेवन करावे. तसंच काहींना सकाळी शक्य नसेल तर दिवसातून कोणत्याही वेळी या रसाचे सेवन केलं तरीदेखील चालते.

Web Title: benefits of drinking Carrot juice for weight loss how to make carrot healthy juice and right time to drink