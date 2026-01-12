लाइफस्टाइल

Bhogi Special Beauty Tips: भोगीच्या दिवशी असे बनवा तिळाचं उटणं, चेहरा दिसेल चमकदार

How to make til ubatan on Bhogi day: भोगीच्या दिवशी तिळाचं उटणं लावून स्नान करण्याची परंपरा अनेक ठिकाणी आहे. तसेच तिळाचे उटणं चेहऱ्यावर नैसर्गिक चमक आणतो.
How to make til ubatan on Bhogi day: संक्रांतीच्या आधी भोगी साजरी केली जाते. यंदा १३ जानेवारीला भोगीचा सण साजरा केला जाणार आहे. काही ठिकाणी या दिवशी तिळाचं उटणं लावून आंघोळ करण्याची परंपरा आहे. तिळामध्ये व्हिटॅमिन ई आणि त्वचेसाठी उपयुक्त घटक असतात. हिवाळ्यात त्वचेला मुलायम ठेवण्यासाठी हे फायदेशीर ठरते. हे उटणं कसे तयार करावे हे जाणून घेऊया.

