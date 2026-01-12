Bhogi Special Beauty Tips: भोगीच्या दिवशी असे बनवा तिळाचं उटणं, चेहरा दिसेल चमकदार

How to make til ubatan on Bhogi day: संक्रांतीच्या आधी भोगी साजरी केली जाते. यंदा १३ जानेवारीला भोगीचा सण साजरा केला जाणार आहे. काही ठिकाणी या दिवशी तिळाचं उटणं लावून आंघोळ करण्याची परंपरा आहे. तिळामध्ये व्हिटॅमिन ई आणि त्वचेसाठी उपयुक्त घटक असतात. हिवाळ्यात त्वचेला मुलायम ठेवण्यासाठी हे फायदेशीर ठरते. हे उटणं कसे तयार करावे हे जाणून घेऊया. .तिळाचे उटणे बनवण्यासाठी लागणारे साहित्यतिळदूधहळददूधदही .Bhogi 2026 Festival: संक्रांतीच्या आधी 'भोगी' का केली जाते साजरी? जाणून घ्या धार्मिक महत्व.तिळाचं उटणं बनवण्यासाठी सर्वात आधी तीळ कढईत मंद आचेवर भाजावे. यानंतर थंड होऊ द्या. नंतर मिक्सरमध्ये तीळ बारीक करावे. त्यातच थोडी हळद, दूध किंवा दही घाला. नंतर ही पेस्ट चेहऱ्यावर लावा. १० मिनिटांनंतर चेहरा स्वच्छ पाण्याने धुवावा..तुम्ही तिळाच्या पावडरमध्ये कॉफी, साखर आणि मध घालू शकता. हे स्क्रब म्हणून चांगले कार्य करते. तुमची त्वचा चमकदार आणि सॉफ्ट राहते. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.