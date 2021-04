एक किलो भाजीची किंमत १ लाख रुपये?  जाणून घ्या नेमकं काय आहे कारण

वातावरणातील बदलांचा परिणाम थेट पिकांवर होत असतो. त्यामुळे बाजारपेठांमध्ये कायम भाजीपाला आणि अन्य खाद्यपदार्थांच्या किंमतीच्या दरात चढ-उतार होत असतात. अनेकदा भाज्यांचे भाव हे कडाडीचे वाढल्याचं पाहायला मिळतं. यात साधारणपणे कांदा, लसूण, टोमॅटो किंवा पालेभाज्या यांचे भाव बऱ्याचदा ३० ते ४० रुपये असल्याचं पाहायला मिळतं. परंतु कधी कोणत्या भाजीचा भाव १ लाख रुपये झाल्याचं ऐकलं आहे का? सहाजिकचं नाही. इतक्या महाग किंमतीत कोणीही भाजी विकत नाही किंवा खरेदी करत नाही. परंतु, सोशल मीडियावर अशाच एका भाजीची चर्चा रंगली आहे. जी चक्क १ लाख रुपये किंमतींना विकली जात आहे. विशेष म्हणजे ही भाजी आरोग्याच्या दृष्टीने अत्यंत गुणकारी असल्यामुळे तिची मागणीदेखील वाढत आहे.

बिहारमधील औरंगाबाद येथे राहणाऱ्या अमरेश सिंह या तरुण शेतकऱ्याने त्याच्या शेतात एक नव्या प्रकारच्या भाजीचं पिक घेतलं आहे. विशेष म्हणजे ही भाजी खरेदी करण्यासाठी १ लाख रुपयाची रक्कम मोजावी लागणार आहे.

One kilogram of this vegetable costs about Rs 1 lakh ! World's costliest vegetable,'hop-shoots' is being cultivated by Amresh Singh an enterprising farmer from Bihar, the first one in India. Can be a game changer for Indian farmershttps://t.co/7pKEYLn2Wa @PMOIndia #hopshoots pic.twitter.com/4FCvVCdG1m

— Supriya Sahu IAS (@supriyasahuias) March 31, 2021