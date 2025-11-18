Happy Birthday Mickey Mouse: 1928 साली झाला तुमच्या लाडक्याा 'मिकी माऊस'चा जन्म आणि उभं डिस्नी वर्ल्डचं साम्राज्य; जाणून घ्या रंजक कहाणी

Mickey Mouse Day 2025: "मिस्का...मुस्का...मिकी माऊस!" वाचल्यावर आयडिया आलीच असले हे कोणत्या गाण्याचे शब्द आहेत. तर दरवर्षी १८ नोव्हेंबरला मिकी माऊस दे साजरा केला जातो. हा दिवस मिकी माऊसच्या निर्मितीचं स्मरण करण्यासाठी आणि १९२८ मध्ये पहिल्यांदाच प्रेक्षकांसमोर येण्याची आठवण म्हणून साजरा केला जातो. याच दिवसाला माऊसचा वाढदिवस सुद्धा म्हणलं जातं. जरी एक ऍनिमेटेड कॅरॅक्टर असलं तर मिकी माऊस बरेच वर्ष डिस्नीचा चेहरा आणि प्रतीक म्हणून ओळखलं जात होतं. याच मिकी माऊसमुळे वॉल्ट डिस्नीला जगभर प्रसिद्धी मिळाली. त्याच्या गोड हास्याने आणि साहसी व्यक्तिमत्वाने मिकी माऊस सर्वांचा आवडता झाला, ज्यामुळे वॉल्ट डिस्नीला आपले साम्राज्य उभे करण्याची प्रेरणा मिळाली आणि आज तो आनंद व कल्पनाशक्तीचा जागतिक प्रतीक आहे. त्यांची ही कहाणी कशी सुरु झाली ते पाहूया. .कार्टून हा प्रत्येकाच्या लहानपणीचा अविभाज्य आणि स्मरणात राहणारा भाग आहे. आजही लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांनाच मिकी माऊस हे कार्टून पाहायला फार आवडतं. पण या लाडक्या कार्टनूचा जन्म संघर्ष आणि चिकाटीच्या काळात झाला. त्याच्या गोड हास्याने लोकांची मनं जिंकली.वॉल्ट डिस्नीवॉल्ट डिस्नीने अमेरिकेमध्ये “लाफ-ओ-ग्राम” नावाचा स्वतःचा व्यवसाय सुरु केला होता. त्या व्यवसायात त्याने कॅन्सस सिटी थिएटरसोबत करार केला की, ते थिएटर त्याच्या सात मिनिटांच्या शॉर्ट फिल्म्स आलेल्या प्रेक्षकांना दाखवतील. पण थोड्या लाईव्ह ऍक्शन आणि ऍनिमेशन वापरून बनवलेल्या या शॉर्ट फिल्म्सला अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही आणि वॉल्ट कर्जबाजारी झाला..Ananya Panday: "भावनांबद्दल मोकळेपणाने बोलणारी Gen Z पहिली जनरेशन..." 'टू मच विथ काजोल अँड ट्विंकल'मधील अनन्या पांडेचं स्टेटमेंट चर्चेत.डिस्नी ब्रदर्स स्टुडिओहे कर्ज फेडण्यासाठी वॉल्टने त्याच्या भावासोबत डिस्नी ब्रदर्स स्टुडिओची सुरुवात केली. स्टुडिओ सुरु केल्यावर काही वेळातच त्यांना एक डिस्ट्रिब्युटर मिळाला, ज्याला त्याने ‘ओसवाल्ड, द लकी रॅबिट’ हे त्याची कार्टून सिरीज दाखवली. पण डिस्ट्रिब्युटरने या दोन्ही भावांना धोका दिला आणि कार्टूनसह बाकीचे मालकी हक्क सुद्धा घेतले. मात्र या दोन्ही भावांनी हार मानली नाही..मिकी माऊसचा जन्मनंतर आलेल्या अडचणींचा सामना करत वॉल्टने एक नवीन कार्टून तयार केलं, ज्यामध्ये एकच कॅरॅक्टर होतं. हाच होता सगळ्यांचा लाडका 'मिकी माऊस'. पण हा प्रवास देखील सोपा नव्हता. सुरुवातीला कोणी डिस्ट्रिब्युटर सापडत नव्हते. तरी वॉल्टने हार मानली नाही. हळूहळू मिकी माऊस मुलांमध्ये प्रचंड लोकप्रिय झाला..Pak Rapper Indian Flag : पाक रॅपरने शो मध्ये फडकवला 'तिरंगा'! पाकिस्तानात संतापाची लाट, व्हिडिओ व्हायरल, काय घडलं नेमकं?.डिस्नी साम्राज्ययांनतर मात्र डिस्नी ब्रदर्सचं नशीब पालटलं. आर्थिक मंदीच्या काळातही वॉल्टच्या चित्रपटांना मोठी लोकप्रियता आणि कमाई मिळाली. त्यानंतर वॉल्ट आणि त्याच्या भावाने मिळून ‘डिस्नी वर्ल्ड’ उभारलं, जे नंतर जागतिक पातळीवर लोकप्रिय झालं आणि यशस्वी ठरलं.या यशाच्या काळातही वॉल्ट ब्रदर्सना खूप अडचणी आल्या. पण जिद्द, चिकाटी आणि मेहनतीमुळे तो जगातील सुप्रसिद्ध आणि श्रीमंत कार्टून निर्माता बनला. त्याला अनेक टीका ऐकाव्या लागल्या पण त्याच्यामुळेच वॉल्टला अनेक पुरस्कार आणि मान्यता मिळाली. अपयशाला सामोरे जाऊन, प्रयत्न सोडले नाहीत, हेच वॉल्ट डिज्नीच्या यशाचे खरे रहस्य ठरले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.