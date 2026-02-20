Home Remedies For Blackheads: ब्लॅकहेड्समुळे चेहरा काळवंडला आहे ? 'या' ३ घरगुती उपायांनी उजळेल सौंदर्य, नाक चमकेल आरशासारखे

Blackheads removal at home : ब्लॅकहेड्स हे त्वचेच्या छिद्रांमध्ये जमा होणारी घाण, सेबम आणि मृत पेशींचे मिश्रण असते. जेव्हा आपल्या त्वचेतील तैल ग्रंथी अतिक्रियाशील होतात तेव्हा हे तेल छिद्रे भरते. हवेच्या संपर्कात आल्यावर हे मिश्रण ऑक्सिडाइझ होते, ज्यामुळे त्वचा काळी पडते..नाकावर ब्लॅकहेड्स का येतात? नाकात तेल ग्रंथींचे प्रमाण जास्त असते, ज्यामुळे ते ब्लॅकहेड्स होण्याची शक्यता जास्त असते. शिवाय, हार्मोनल बदल, प्रदूषण, खाण्याच्या चुकीच्या सवयी किंवा चुकीच्या चेहऱ्याच्या स्वच्छतेमुळे हे हट्टी ब्लॅकहेड्स दिसू शकतात..लोक अनेकदा ते पिळून काढण्याचा प्रयत्न करतात, ज्यामुळे डाग किंवा संसर्ग होण्याचा धोका वाढतो. पण तुम्हाला माहित आहे का की कायमस्वरूपी उपाय तुमच्या स्वयंपाकघरातच आहे? घरातील साध्या पदार्थांपासून तुम्ही त्वचा स्वच्छ, गुळगुळीत आणि ब्लॅकहेड्समुक्त कशी ठेवू शकता ते जाणून घेऊया. .एका भांड्याता पाणी उकळवा आणि तुमचा चेहऱ्यावर ५ मिनिटे वाफ घ्या. यामुळे छिद्रांमध्ये अडकलेली घाण निघू लागते आणि ब्लॅकहेड्स सहज आणि वेदनारहित बाहेर येतात..बेकिंग सोड्याच्या वापरबेकिंग सोडा एक्सफोलिएटिंग एजंट म्हणून काम करतो. एक चमचा बेकिंग सोडा आणि थोडेसे पाणी मिसळून पेस्ट बनवा. नाकावर आणि प्रभावित भागात लावा. ५ मिनिटे सुकल्यानंतर, कोमट पाण्याने धुवा, हलक्या हाताने मालिश करा. यामुळे त्वचेची पीएच पातळी संतुलित होते आणि मृत पेशी निघून जातात..Charcoal Peel Mask: चमकदार त्वचेसाठी 'चारकोल पील मास्क' वापरणे योग्य की अयोग्य? वाचा त्वचारोगतज्ज्ञ काय सांगतात.लिंबू आणि साखरेचा स्क्रब अर्धा चमचा पिठी साखरेमध्ये काही थेंब लिंबाच्या रसाचे मिश्रण करा. ते नाकावर २ मिनिटे गोलाकार हालचालीत चोळून घ्या. लिंबाचे आम्लयुक्त गुणधर्म ब्लॅकहेड्स आतून स्वच्छ करतात, तर साखर त्यांना पृष्ठभागावरून काढून टाकते..Winter Skincare : थंडीत चेहरा कोरडा पडतोय? स्मिता शेवाळेचे विंटर ग्लो सीक्रेट्स! त्वचा राहील चमकदार.अंडी आणि मध जर तुम्हाला हट्टी ब्लॅकहेड्सचा त्रास होत असेल, तर हा उपाय जादूच्या मास्कपेक्षा कमी नाही. अंड्याचा पांढरा भाग घ्या आणि त्यात अर्धा चमचा मध मिसळा. हे मिश्रण नाकाला लावा आणि त्यावर एक पातळ टिशू ठेवा. जेव्हा ते पूर्णपणे सुकते (सुमारे १५ मिनिटे), तेव्हा टिशू खालून वरच्या बाजूने ओढून काढा. तुम्हाला दिसेल की टिशूसह ब्लॅकहेड्स बाहेर आले आहेत. .या गोष्टी लक्षात ठेवा ब्लॅकहेड्स काढून टाकल्यानंतर, छिद्र उघडे राहतात. ते बंद करण्यासाठी, तुमच्या चेहरा थंड पाण्याने धुवून घ्या किंवा किंवा बर्फाच्या क्यूबने मालिश करा. शेवटी, त्वचेला मॉइश्चरायझ करण्यासाठी आणि पुन्हा घाण आणि घाण जमा होण्यापासून रोखण्यासाठी कोरफड जेल किंवा हलके तेल-मुक्त मॉइश्चरायझर लावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.