Home Remedies For Blackheads: ब्लॅकहेड्समुळे चेहरा काळवंडला आहे ? 'या' ३ घरगुती उपायांनी उजळेल सौंदर्य, नाक चमकेल आरशासारखे

Natural blackhead removal : ब्लॅकहेड्स हे त्वचेतील तेल, घाण आणि मृत पेशी ऑक्सिडाइझ झाल्यामुळे तयार होतात.नाकावर तेल ग्रंथी जास्त असल्याने तेथे ब्लॅकहेड्स जास्त प्रमाणात दिसतात. चेहऱ्यावर वाफ ब्लॅकहेड्स सहज बाहेर येण्यास मदत होते.
Close-up of nose blackheads removal using natural home remedies like steam, baking soda, lemon scrub, and egg white mask for clear glowing skin.

Yashwant Kshirsagar
Blackheads removal at home : ब्लॅकहेड्स हे त्वचेच्या छिद्रांमध्ये जमा होणारी घाण, सेबम आणि मृत पेशींचे मिश्रण असते. जेव्हा आपल्या त्वचेतील तैल ग्रंथी अतिक्रियाशील होतात तेव्हा हे तेल छिद्रे भरते. हवेच्या संपर्कात आल्यावर हे मिश्रण ऑक्सिडाइझ होते, ज्यामुळे त्वचा काळी पडते.

